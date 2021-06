Kon: Postojeće vakcine štite i od novih sojeva virusa

Nemam informaciju da se u Srbiji pojavio Delta soj korona virusa, ali je jasno da je samo pitanje trenutka kada će virus koji tako dominira pokriti čitav svet, rekao je epidemiolog i član Kriznog štaba Srbije za suzbijanje epidemije korona virusa Predrag Kon za Radio-televiziju Srbije (RTS).

„Vrlo je bitno da li će u većim klasterima, grupama, taj virus ući u zemlju ili će ući pojedinačno i kakva je situacija što se tiče mogućnosti njegovog širenja. Mi imamo relativno solidnu situaciju, u smislu da imamo vakcinisanosti dosta, ali imala je i Britanija, ima je i Izrael, pa je Izrael od sredine juna do sada udesetostručio novozaražene“, kazao je Kon.



Naglasio je da treba voditi računa o okupljanjima i kontaktima i preporučio onima koji nisu vakcinisani da ne odlaze na velika okupljanja. Pozvao je sve, naročito mlade, da se vakcinišu i poručio da postojeće vakcine štite i od novih sojeva virusa.



U Srbiji je, kako je pre tri dana izjavila premijerka Ana Brnabić, vakcinisano tek 48 odsto punoletnih građana, a u populaciji ispod 30 godina starosti ima samo 17 odsto imunizovanih.



Epidemiolog Predrag Kon je naglasio da prenošenje virusa direktno zavisi od toga koliko imamo osetljivih ljudi, a ukoliko se poštuju mere, stvaraju se barijere za virus, čime se onemogućuje brz prenos.



„Moramo da kažemo da nismo još na potpuno sigurnom. Još uvek je virus tu među nama“, rekao je Kon.



Dodao je da treba voditi računa o okupljanjima i frekvenciji kontakata.



„Mi sada, kad je letnje vreme, ulazimo u zatvoreni prostor da bismo se rashladili i tu imamo više kontakata, kao zimi što ulazimo u zatvorene prostore da bismo se zagrejali“, istakao je Kon.



Govoreći o bržem širenju delta soja koronavirusa, Kon je naveo da se spominje brže prenošenje za 40 do 60 odsto.



„Prvobitni virus se prosečno prenosio od jednog zaraženog na tri novozaražena, a ovaj se prosečno prenosi na pet. Upravo zato i obuhvat vakcinacijom mora biti znatno veći da bismo sprečili to njegovo prenošenje“, objasnio je Kon.



Istakao je da se u Velikoj Britaniji činilo da se smrtnost održava dok raste broj zaraženih, ali da se u poslednjih pet dana povećava i broj umrlih.



„Otprilike neke četiri nedelje kasni to povećanje smrtnosti ili smanjenje, zavisi kakva je situacija, mi ne možemo sa sigurnošću reći da li je ovo soj koji je invazivniji. U svakom slučaju, vrlo često govore da se radi o soju koji više liči na grip i da je relativno blaže oboljenje, ali su još uvek to samo preliminarni utisci“, rekao je Kon.



Naglasio je da nas postojeće vakcine štite i od novih sojeva.



„Upravo je to jedini izlaz iz ove situacije i ne znam baš da biram reči kako da se prenese to našem stanovništvu, da sada sve direktno zavisi od mladih ljudi, da li jesu ili nisu vakcinisani, jer nama sada nailazi period raznih proslava, raznih festivala, raznih događaja, na kojima će biti okupljanja. Ta okupljanja će biti bezbedna samo ako se okupljaju zaštićeni ljudi“, istakao je Kon.



Posavetovao je sve koji nisu vakcinisani da ne idu na takva okupljanja.



„Zato što je u Velikoj Britaniji odnos onih koji su vakcinisani i onih koji nisu 1:25. Kod nas vam je trenutno situacija da imate poslednji podatak u (covid bolnici) u Batajnici - nijedan koji leži tamo nije vakcinisan. Prema tome, toliko su snažni podaci o tome kakvu zaštitu daje vakcina da ne treba više o tome mnogo pričati. Treba samo uveriti ljude, pogotovo mlade, da treba da se vakcinišu“, kazao je Kon.



Govoreći o trenutnoj epidemijskoj situaciji, Kon je rekao da se nivo aktivnosti virusa stabilizuje sve više i više, ali i da ne možemo da živimo van sveta i da ne razmišljamo da se delta soj pojavljuje.



Dodao je da ne se ne može reći da je situacija vanredna, ni da je nepovoljna, već da je nesigurna.



„Ako se budemo vakcinisali do 70 odsto, moći ćemo bez obzira na svu situaciju u svetu da budemo potpuno mirni najesen“, istakao je Kon.



U Srbiji su, kako je 27. juna saopštilo Ministarstvo zdravlja, tokom prethodna 24 časa od posledica zaraze korona virusom preminule dve osobe, čime je ukupan broj umrlih od početka pandemije povećan na 7.031.



U navedenom periodu registrovano je još 63 slučaja zaraze.



Od hospitalizovanih 314 osoba 12 je na respiratorima.



Od početka epidemije je u Srbiji je zaražena ukupno 716.301 osoba.