Vučić kaže da će Srbija čuvati svoju poziciju prema ukrajinskoj krizi

"Srbija ima svoju poziciju po pitanju ukrajinske krize i čuvaće je koliko god bude mogla", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić 28. februara na otvaranju radova na izgradnji nove fabrike kompanije Wacker Neuson u Kragujevcu.

Vučić je povodom navoda švedskog diplomate Karla Bilta da se Srbija svojim stavom o ruskoj invaziji na Ukrajinu "diskvalifikovala iz procesa pristupanja Evropskoj uniji", rekao da je u razgovorima sa svim evropskim i svetskim zvaničnicima "na sebe prihvatio sve kritike, primedbe i pritiske".

Vučić je novinarima u Kragujevcu rekao da u prethodnih deset godina nije nikada doživeo pritiske i kritike.

"Što se tiče potrebe nekih ljudi da se iživljavaju nad Srbijom i na Srbiji, to mnogo više govori o njima pošto nisu u stanju da urade bilo šta nekome ko je veći i snažniji od nas", rekao je Vučić i dodao da "histerija" protiv Srbije može da se vidi "u lažnim vestima".

Bilt je 28. februara na svom Tviter nalogu napisao da se "svojim stavom Srbija de fakto diskvalifikovala iz procesa pristupanja EU. Ne bi trebalo biti mesta za nove članove Unije koji ne dele naše osnovne vrednosti i interese.

I evropski šef diplomatije Josep Borell (Žozep Borelj) upozorio je 27. februara da rat u Ukrajini može da se odrazi i u susednim državama poput Gruzije i Moldavije, ali da bi mogao imati uticaj i na Zapadnom Balkanu.



Evropska unija je 22. februara kada je uvela prvi paket sankcija Rusiji, poručila da očekuje da Srbija pozitivno odgovori na zahtev da se uskladi sa spoljnom poltikom EU.

Predsednik Vučić je, nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost 25. februara, saopštio da Srbija smatra veoma pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta bilo koje zemlje, uključujući i Ukrajinu, ali da neće uvoditi sankcije Rusiji.

Srbija je jedina zemlja u region koja nije uskladila njenu spoljnu politiku sa politikom EU oko Rusije, time što nije uvela sankcije Rusiji.

"Nije naivna opasnost da Kosovo postene član NATO"

U obraćanju medijima na otvaranju radova na izgradnji nove fabrike kompanije u Kragujevcu, Vučić je izjavio da ne može u ovom trenutku da proceni koliko je realna opasnost da Kosovo postane član NATO, što je plasirano iz Prištine kao zahtev, ali da situacija nije "ni malo naivna", i da je za tu ideju čuo pre oko pola godine od srpskih bezbednosnih službi.

"Bez obzira da li će još neko priznati Kosovo kao nezavisno, mi ostajemo da se držimo međunarodnog javnog prava i vodimo brigu o svom teritorijalnom integritetu", rekao je Vučić.



On je povodom zahteva Prištine da Kosovo bude primljeno u NATO, naveo da je "to ideja albanskih lobista, nekih političara iz Evropske unije i Amerike, kako bi naterali zemlje iz EU, članice Alijanse koje nisu priznale Kosovo, da to urade.



Prema njegovim rečima, to bi možda bio nekima "lagani izgovor" da kažu da moraju da priznaju Kosovo jer nemaju drugi izlaz, i da ne mogu protiv toga.



"To bi bio pokušaj da nas stave pred svršen čin, da nam kažu samo ste vi ostali da priznate nezavisnost Kosova", rekao je Vučić.

Ministar odbrane Kosova Armend Mehaj saopštio je u nedelju putem Tvitera da je ubrzano članstvo Kosova u NATO hitna potreba kako bi se garantovala bezbednost I stabilnost u region i šire, budući da se, kako je rekao, Evropa i svet suočavaju sa ozbiljnim bezbednosnim izazovom nakon teške agresije Rusije na Ukrajinu.

"Postoji velika potreba da demokratske zemlje naprave odlučne korake i ujedine se pred takvim izazovom. Kosovo je pokazalo čvrstu posvećenost demokratskim vrednostima i miru. Pozivamo zemlje koje nisu priznale nezavisnost da ne oklevaju da to učine", dodao je on.

Mehaj je takođe ponovio i poziv SAD-u da uspostavi stalnu vojnu bazu na Kosovu radi jačanja mira i stabilnosti u regionu i šire.

Kosovo je isti poziv uputio SAD-u i oktobra 2021.

Na Kosovu od 1999. postoji američki vojni kamp Bondstil. Nalazi se u Uroševcu, oko 40 kilometara od Prištine. Ovo je jedini vojni kamp SAD u jugoistočnoj Evropi.