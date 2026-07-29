Vlada Srbije na 'testu' u parlamentu

Tri dana međusobnog propitivanja i prozivanja u Skupštini Srbije između poslanika opozicije i ministara.

Afera Generalštab jedna je u nizu i povod zbog čega opozicija u parlamentu poziva članove Vlade na odgovornost.

Ministri odgovaraju kontraoptužbama i navodima o političkoj motivisanosti zahteva opozicionih poslanika.

Novinarka Antonela Riha kaže za RSE da veruje kako niko nije imao neka prevelika očekivanja od rasprave niti preveliku nadu da će Vlada da padne.

Bitno je prema njenoj oceni što je opozicija imala priliku da postavi niz pitanja ministrima i pokrene niz priča o aferama.

"A ono što smo videli to je da nema odgovora od strane vlasti. Nemaju odgovor na ključna pitanja koja opozicija postavlja, koja se tiču korupcije i organizovanog kriminala", navela je.

Rasprava o nepoverenju Vladi odvija se u okolnostima kada vladajuća koalicija ima većinu za opstanak kabineta premijera Đura Macuta.

Ali i sve učestalijih najava vlasti o skorašnjim vanrednim parlamentarnim izborima.

Politikolog Dejan Bursać kaže za RSE da opozicija pokušava da nametne raspravu o odgovornosti.

"A Srpska napredna stranka čeka mig Aleksandra Vučića, da li da izglasa nepoverenje sopstvenoj vladi i da onda idemo na eventualne izbore u oktobru", dodaje.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prethodno je najavio da će vanredni parlamentarni izbori biti održani u oktobru ili novembru, a predsednički nešto kasnije.

Iako su 62 poslanika opozicije zahtev za raspravu o nepoverenju Vladi podnela još u februaru, trebalo je pet meseci da do nje i dođe.

Opozicija je to pitanje pokrenula zbog skidanja zaštite sa kompleksa Generalštaba i krivičnog postupka koji se zbog toga vodi protiv ministra kulture Nikole Selakovića.

Selakovića i još troje predstavnika državnih institucija, Tužilaštvo za organizovani kriminal tereti da su falsifikovanjem dokumenata omogućili da Generalštab izgubi status zaštićenog kulturnog dobra.

To je bio prvi korak vlasti, kako bi se na mestu Generalštaba u centru Beograda, porušenog u NATO bombardovanju 1999, omogućila gradnja luksuznog stambeno-poslovnog kompleksa.

Nakon reakcije tužilaštva, kompanija "Affinity Partners" Džareda Kušnera (Jared Kushner), zeta američkog predsednika, odustala je od izgradnje luksuznog kompleksa u centru Beograda na mestu porušenog Generalštaba.

Za opoziciju Generalštab je 'politički pad' Vlade

I poslanici opozicije koji su tražili raspravu o poverenju svesni su da Vlada neće pasti na glasanju u parlamentu.

Ali je poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG) Vladimir Pajić ocenio tokom rasprave da je Vlada "politički pala kada je Generalštab postao simbol zloupotrebe države za privatne interese."

"Strani partneri služili su kao paravan za koruptivne namere, dok je čitav državni aparat bio stavljen u službu jednog projekta", rekao je.

Pajić je ocenio da ni ministri koji su izašli za skupštinsku govornicu "nisu branili rad Vlade, već su pokušavali da pobegnu od pitanja na koja građani očekuju odgovore".

Ministar kulture Nikola Selaković je, odgovarajući poslanicima, odbacio krivicu tvrdeći da je reč o neutemeljenoj, paušalnoj optužbi, čak u mnogo čemu zasnovanoj na "autoprojekciji".

On je naveo da niko nikome nije hteo da pokloni ruševine Generalštaba, već je bilo planirano da se zemljište da na korišćenje na 99 godina i da država Srbija ima pravo na 22,5 odsto dobiti od kompleksa koji bi bio napravljen.

Novinarka Antonela Riha kaže da tri dana opozicija sa vrlo jakim argumentima iznosi optužbe na račun raznih odluka Vlade, pa i afere Generalštab.

"A da odgovora sa druge strane nema ili odgovaraju kontra pitanjima, pa onda otvaraju priče šta je neko iz opozicije radio i njihove biografije. Dakle, oni nisu ovo ozbiljno shvatili", smatra ona.

Riha dodaje da ključne odgovore u državi ne donosi ova Vlada i da se ministri u parlamentu upravo tako i ponašaju.

"Statiraju tu kao što su statirali sve vreme. Tu nekoliko ministara vuče konce, svi ostali sede kao neka vrsta nemog hora", navela je.

Kosovo, za nekog komšiluk, za nekog ne Polemika između vlasti i opozicije vodila se i oko izjave o Kosovu kao komšiluku. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je da je Kosovo za Narodnu skupštinu autonomna pokrajina i sastavni deo Srbije, a ne komšija. "Pošto ste vi u svom izlaganju rekli, citiram, 'sa našim komšijama, sa Kosovom', za Narodnu skupštinu Republike Srbije to nisu naše komšije", rekla je ona. Poslanik Zeleno-levog fronta Dobrica Veselinović prethodno je, kritikujući rad Vlade, naveo da ona "odlaže rešenje teških problema sa našim komšijama, sa Kosovom".

Čija je Vlada?

Poslanici vladajuće koalicije brane rad ministara ocenjujući da je opozicija napravila politički rijaliti od sednice Skupštine Srbije, a da se nije moglo čuti ništa o radu Vlade.

Opozicija, pak, smatra da ministri nisu odgovorili na njihove kritike i afere.

Premijer Đuro Macut, odgovarajući na kritike opozicije, rekao je da se pojedinačne situacije koriste kao razlog za osporavanje rada čitave vlade.

"Pojedinačne izjave često izvučene iz konteksta i spinovane manje su bitne od rada", rekao je.

Poslanik Srpske napredne stranke Goran Nikolić smatra da je pokušaj izglasavanja nepoverenja vladi u stvari "pokušaj samopromocije i podizanja rejtinga opozicionih stranaka."

On je ocenio da Vlada sprovodi "odgovornu, državničku politiku, koju je zajedno sa Srpskom naprednom strankom kreirao i vodi predsednik Aleksandar Vučić".

Na drugoj strani, iz opozicionih klupa se poručivalo da je premijer Đuro Macut samo formalno na čelu Vlade.

"Jako je zanimljivo da u prethodnih godinu dana kolege iz SNS nisu govorile o Vladi Đura Macuta, nego su branile politiku Aleksandra Vučića", naveo je poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Dobrica Veselinović.

Osvrćući se na stavove poslanika vladajuće većine, politikolog Dejan Bursać kaže da će biti zanimljivo kako će biti obrazložen zahtev za vanrednim parlamentarnim izborima.

"SNS odbija priču o odgovornosti, sve te afere poriču, optužuju opoziciju za ko zna šta, a onda će možda doći u situaciju da kroz par dana ipak poruše sopstvenu vladu da bi se išlo na vanredne parlamentarne izbore", naveo je.

Niz tema je pokrenut u parlamentu tokom rasprave o nepoverenju Vladi.

Od Generalštaba, specijalizovane izložbe Ekspo 2027, pada nadstrešnice u Novom Sadu, stanja u medijima, obrazovanju i poljoprivredi, Kosova, pa do lične i imovine članova porodica.

Deo opozicije nije učestvovao u skupštinskoj raspravi smatrajući da bi to bila "simulacija parlamentarizma".

Demokratska stranka je saopštila da skupštinska rasprava odavno nije borba protiv vlasti, već fasada koja pomaže režimu da glumi državu i institucije.

I koalicija NADA, koju čine Novi DSS i Monarhisti, saopštila je da nastavlja bojkot rada parlamenta, započet nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu u novembru 2024.