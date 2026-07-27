Skupština Srbije raspravlja o nepoverenju Vladi zbog afere Generalštab

Poslanici Skupštine Srbije započeli su sednicu o predlogu za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije, što opozicija zahteva već nekoliko meseci.

Sednici prisustvuju premijer Đuro Macut i ministri.

Šef poslaničke grupe Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić rekao je, obrazlažući predlog za glasanje o nepoverenju Vlade, da su ključni razlog ministar kulture Nikola Selaković i afera Generalštab.

Ocenio je da se mnoge afere ne bi dogodile, da su raspisani vanredni parlamentarni izbori koje studenti u blokadi i učesnici antivlasnih protesta zahtevaju već godinu dana.

Ako ste toliko jaki što ne raspišete izbore", rekao je Aleksić.

"I mnogo bi manju štetu trpeli građani Srbije. Ne bi se desila ova sramota sa Generalštabom, ne bi se dogodio Senjak, ne bi se desila afera Konjuh, ne bi se desila sramota sa Tivtom...", naveo je.

Uoči sednice predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ocenila je da su male šanse da poslanici izglasaju nepoverenje Vladi na čijem je čelu premijer Đuro Macut.

"Tokom rasprave nećemo čuti ništa novo od opozicije. Možda nas ubede neverovatnim argumentima da Vlada Đura Macuta nije radila dobar posao, ali mi imamo visoku stopu ekonomskog rasta, počeli smo strateški dijalog sa SAD, najavljene su nove investicije", rekla je ona za RTS.

Zašto je traženo glasanje o nepoverenju Vladi?

Predlog za raspravu o nepoverenju Vladi podnela su 62 poslanika opozicije još u februaru zbog slučaja skidanja zaštite sa kompleksa Generalštaba i krivičnog postupka koji se vodi protiv ministra kulture Nikole Selakovića.

Tužilaštvo za organizovani kriminal, Selakovića i još troje predstavnika državnih institucija tereti da su falsifikovanjem dokumenata omogućili da kompleks Generalštaba, porušen u NATO bombardovanju 1999, izgubi status zaštićenog kulturnog dobra.

To je bio prvi korak vlasti, kako bi se na tom mestu u centru Beograda omogućila gradnja luksuznog stambeno-poslovnog kompleksa.

Nakon rekacije tužilaštva, kompanija "Affinity Partners" Džareda Kušnera (Jared Kushner), zeta američkog predsednika, odustala je od izgradnje luksuznog kompleksa u centru Beograda na mestu porušenog Generalštaba.

Sednica je zakazana 24. jula na zahtev 109 poslanika vladajuće koalicije.

Prethodno poslanici vladajuće većine više puta nisu želeli da daju kvorum da ta sednica bude održana.

Ukoliko Skupština usvoji predlog o nepoverenju Vladi počinje da teče rok od 30 dana tokom kojeg mora da se izabere nova Vlada.

U suprotnom će Skupština biti raspuštena i biće raspisani izbori.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će parlamentarni izbori biti održani u oktobru ili novembru, a predsednički nešto kasnije.

Studenti u blokadi, koji su pokrenuli masovne proteste nakon stradanja 16 osoba u padu nadstrešnice u Novom Sadu, su još pre godinu dana tražili vanredne parlamentarne izbore.

Vlast je do sada taj zahtev odbacivala.