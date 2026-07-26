Da li Vučić poklanja građanima njihov vlastiti novac?

U Mostu Radija Slobodna Evropa tražili smo odgovor na pitanje odakle predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću pare koje je obećao da će do kraja godine podeliti građanima bilo povećanjem penzija i plata, bilo novčanim poklonima.

Sagovornici su bili Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu, i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomija u beogradskom nedeljniku Radar.

Bilo je reči o tome da li će vlada morati da izvršiti rebalans budžeta da bi se realizovalo Vučićevo obećanje o jednokratnoj novčanoj pomoći penzionerima, socijalno ugroženim i borcima za šta je potrebno 600 miliona eura, da li će država morati dodatno da se zaduži da bi obezbedila taj novac i zašto se novčana pomoć ne dodeljuje samo građanima sa malim penzijama, nego i onima koji imaju visoke penzije.

Razgovaralo se i o tome kako je Vučić najavio novčani poklon svim punoletnim građanima Srbije iz fonda čiji su oni vlasnici i koji im je po zakonu davno trebalo da bude isplaćen, da li će se deo građana odazvati pozivu Srđana Milivojevića, predsednika opozicione Demokratske stanke, da uzme taj novac i pokloni ga studentima, kao i o tome može li podmićivanje građana pomoći Vučiću da dobije predstojeće izbore.

Omer Karabeg: Predsednik Vučić je najavio paket jednokratne pomoći penzionerima, korisnicima socijalne pomoći i dečjeg dodatka i borcima. Obećao je jeftine lekove i vaučere za banje. Isplata će početi već u septembru. Procenjeno je da će taj paket koštati više od 600 miliona eura. Ima li u budžetu para za to?

Danica Popović: Naravno da u budžetu za to nema para. Budžet se pravio na početku godine kada Vučić nije imao te namere i te želje. Ali to njemu nije nikakav problem. Vlada će se za toliko zadužiti po vrlo visokoj kamatnoj stopi, a kredit će otplaćivati svi oni koji će sada dobiti poklone. Ali to nije prvi put, Vučić to radi godinama.

Milan Ćulibrk: Svake godine budžet Srbije ostane u minusu od oko dve milijarde evra. Ove godine minus će biti još veći zato što će biti isplaćeno 600 miliona evra koji nisu planirani u budžetu. Možda će biti žrtvovani i neki projekti koji bi trebalo da budu realizovani, a neće da bi se obezbedile pare za podmazivanje glasačke mašine uoči izbora.

Problem je što se minus u budžetu već godinama pokriva novim zaduživanjima što je naročito izraženo od 2020. kada je država nakon pandemije prvi put počela da deli takozvani helikopterski novac. Zbog toga nam javni dug raste iz godine u godinu, a troškovi za kamate su sve veći. Ove godine ćemo samo za kamate platiti više od dve milijarde evra.

Omer Karabeg: Vučić neće častiti samo ljude sa nižim penzijama koji će dobiti 35.000 dinara, nego će 20.00 dinara dati i onima sa visokim penzijama. Zašto daje pare i njima?

Danica Popović: Zato što bi ti ljudi bili nezadovoljni kada ništa ne bi dobili. Oni ovako razmišljaju - ja treba za tebe da glasam, a ti meni nećeš da daš ni za čokoladicu. Vučić je sve izračunao. On ima dobru PR službu. Javno mnjenje se pretresa bar jednom nedeljno i on dobija informacije o tome šta ljudi misle. Očigledno je da dobrostojeći svet misli da i oni treba nešto da dobiju od predsednika, a ne samo siromašni.

Milan Ćulibrk: Vučić daje pare dobrostojećim iz istog razloga iz kojeg je 2020. godine davao po 100 evra i najbogatijim u ovoj zemlji čija su godišnja primanja desetine miliona evra. Njima je poklanjao istu sumu kao i onim najsiromašnijim. Nemam ništa protiv toga da se pomogne ljudima kojima je pomoć potrebna. Ali to se ne radi tako što predsednik donese odluku da on svima deli novac koji zapravo nije njegov, nego naš.

Pomoć treba dati onima kojima je neophodna jer će ti ljudi pre svega da kupuju namirnice koje su im potrebne da bi preživeli. A to su uglavnom domaći proizvodi. A ovako će dobar deo tog novca otići na kupovinu stranih prozivoda što će povećati naš uvoz i spoljnotrgovinski deficit. I time ćemo pomoći privredu Nemačke, Francuske, Švajcarske ili Italije, a ne privredu Srbije.

Omer Karabeg: Vučić je najavio i značajno povećanje penzija u decembru ove godine i plata od Nove godine. Može li budžet to izdržati ili će vlada morati da radi rebalans da bi se sve to pokrilo?

Danica Popović: Ako nešto ova vlada ume da radi, onda je to da pravi rebalanse budžeta. Otkad su seli u ministarske fotelje, oni prave rebalanse u zavisnosti od raspoloženja predsednika. Inače, Vučić nikada neće slagati kada je u pitanju povećanje penzija. Uvek će da održi obećanje.

Može se desiti da povećanje ne budu u decembru kao što je najavio, nego u januaru, ali njegove najave su uvek verodostojne i pare uvek stignu da bi penzioneri bili zahvalni svom velikom dobrotvoru.

Omer Karabeg: Ove godine će penzionerima pare sigurno stići pre izbora.

Danica Popović: Naravno, jer on određuje datum izbora, pa će ih zakazati kada proceni da može da dobije najveći broj glasova. On to ume da radi, ali to sada nije dovoljno jer je dobar deo biračkog tela prešao na stranu studenata. To je njegov najveći problem.

Omer Karabeg: Ima li naznaka koliko bi bilo povećanje penzija? Vučić do sada nije govorio o procentima.

Milan Ćulibrk: Koliko će biti povećanje penzija znaće se nakon 25. avgusta kada će biti objavljen podatak kolika je prosečna plata bila u junu. Zakon propisuje da se 1. novembra svake godine penzije usklađuju sa rastom plata između juna prethodne i juna sledeće godine. Tada će se znati tačan procenat povećanja.

Predsednik obećava ono što je zakonska obaveza i to radi već godinama. Obećava penzionerima da će dobiti ono što im po zakonu pripada. Ne bih isključio mogućnost da izbori budu u decembru, a da pre toga budu isplaćene povećane penzije kako bi Vučić mogao da kaže - obećao sam vam veće penzije i ispunio sam obećanje.

Omer Karabeg: Može li Vučić da obeća i malo veće povećanje, nego što je to propisano zakonom?

Milan Ćulibrk: Vlada se obavezala da neće odstupati od kriterijuma koji su dogovoreni sa Međunarodnim monetarnim fondom, a u te kriterijume spada i obaveza da će se penzije povećavati isključivo u skladu sa zakonom.

Omer Karabeg: A da li bi Međunarodni monetarni fond reagovao ako bi Vučić dao penzionerima više nego što je zakonska obaveza?

Milan Ćulibrk: Međunarodni monetarni fond je, nažalost, nekoliko puta propustio da reaguje na poteze vlade koji nisu bili u skladu sa dogovorom, ali mislim da ovoga puta Vučić neće smeti da rizikuje. Uostalom, mislim da će vlast zahvaljujući svojoj propagandi uspeti da ubedi penzionere da je povećanje od oko 10 posto, koliko će po svemu sudeći biti zakonsko povećanje, zaista veliko povećanje.

Omer Karabeg: Gospođo Popović, rekli ste da se novac za sva ta povećanja i poklone obezbeđuje zaduživanjem. Država se u prvih šest meseci zadužila tri milijardi eura, a ovih dana izdavanjem obveznica za još 500 miliona. Da li će sve to biti dovoljno ili će država morati da se još zaduži da bi se realizovala sva Vučićeva obećanja?

Danica Popović: Vučić se na zadužuje samo na međunarodnom finansijskom tržištu. On jako voli da pozajmljuje novac i od Kineza, i od Rusa, i od Arapa. To su krediti o kojima javnost malo zna, pojma nemamo kolika je kamatna stopa. A ponekad se desi, kada smo u škripcu, da nam pomere rokove otplate.

Šta sve zbog toga moramo finansijski, odnosno politički, za njih da uradimo - veliko je pitanje. Ja mislim da je taj novac glavna opasnost, a ne onaj koji pozajmljujemo na međunarodnom tržištu čije tragove možemo da pratimo.

Milan Ćulibrk: Naravno da će biti novog zaduživanja. Svake godine deficit budžeta mora da se zakrpi. Mora da se zakrpi i minus u platnom bilansu zemlje jer mnogo više trošimo na uvoz, nego što zarađujemo od izvoza. Do sada je vlast uspevala da dobar deo toga pokrije direktnim stranim investicijama koje su do pre godinu i po bile otprilike oko četiri milijarde evra godišnje. Toga više nema.

Ove godine smo prvi put imali veći odliv stranih investicija, nego priliv. Strani investitori, koji su uložili novac u Srbiju, sada izvlače novac iz zemlje, pa će sve teže biti zakrpiti budžetski deficit.

Osim toga, ove godine je trebalo platiti dve milijarde dolara duga Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali je plaćanje odgođeno za sledeću godinu. Odlaganje vraćanja dugova je novo zaduživanje, pa će do kraja godine javni dug narasti za još nekoliko milijardi evra.

Danica Popović: Kada pričamo o svim tim parama koje će biti podeljene građanima, zaboravljamo da sve to neće biti dovoljno da pokrije inflaciju. U ovoj zemlji nema nikakvog realnog povećanja plata, penzija i nadnica. Uprkos svim poklonima najsiromašniji neće osetiti nikakvo poboljšanje jer je cena hrane porasla više od inflacije.

Omer Karabeg: Posebno je interesantna najava predsednika Vučića da će novčanim poklonom obradovati i sve punoletne građane. Ta isplata će biti iz Akcionarskog fonda čiji su vlasnici građani koji su stekli pravo na besplatne akcije u postupku privatizacije. Znači li to da će Vučić građanima pokloniti njihov vlastiti novac?

Milan Ćulibrk: Upravo to. Oko 4,8 miliona građana Srbije, koji su bili punoletni 31. decembra 2007. godine, ima 98.6 posto udela u Akcionarskom fondu To je zakonom utvrđeno. Predsednik im obećava da će dobiti ono što je trebalo da im bude isplaćivano svake godine tokom 16 i po godina koliko nije bilo nijedne isplate od one prve iz januara 2010. godine kada je Akcionarski fond i osnovan.

Akcionarski fond, kojim upravlja država, drži kod različitih banaka oko 27,5 milijardi dinara depozita. Niti znamo kod kojih banaka, niti po kojim kamatama iako bismo mi kao vlasnici akcija morali biti upoznati šta se dešava sa našom imovinom.

Da li je taj novac u nekim privatnim, privilegovanim bankama čiji su vlasnici vrlo bliski predsedniku Vučiću i ljudima iz vrha Srpske napredne stranke, da li je u Poštanskoj štedionici kao državnoj banci - mi to ne znamo, a morali bismo da znamo.

Predsednik Vučić je obećao novčanu pomoć svim punoletnim građanima, ali to neće moći da uradi jer svi mlađi od 36 godina nisu bili punoletni 2007. i nisu akcionari Akcionarskog fonda. Ukoliko bi i njima bio isplaćen novac, to bi bilo direktno kršenje zakona. Moguće je da će vlast probati nešto da uradi, da nešto smandrlja, da usvoji nekakve dodatne izmene pa da u akcionare uključi i ljude koji nisu bili punoletni 2007.

Danica Popović: Neće to previše obradovati ljude. To je sitan poklon koji se brzo zaboravi. To bi mu eventualno mogao biti neki plus kao obećanje za budućnost. Ali nadam se da ćemo na izborima srušiti tu njegovu budućnost, pa toga više neće biti.

Omer Karabeg: Srđan Milivojević, predsednik Demokratske stranke, savetovao je građanima da taj novac poklone studentima. Da li će ga neki poslušati?

Danica Popović: Ja mislim da hoće jer veliki broj ljudi ima u porodici studente. Evo, ja ću, recimo, to da uradim.

Milan Ćulibrk: I ja verujem da će mnogi da poklone taj novac studentima. Podsetio bih da je slična debata vođena i 2020. za vreme pandemije kada je vlast svim punoletnim građanima poklonila po 100 evra. Ja sam tada javno zagovarao da se taj novac uzme i uplati nekome kome je potreban. Ja sam ga uplatio narodnoj kuhinji i to sam savetovao i drugima. U ovom trenutku najbolje je taj novac usmeriti prema onima koji mogu da dovedu do promena kako bi Srbija konačno postala normalna država.

Omer Karabeg: Da li će ovim silnim podmićivanjem Vučić uspeti da pridobije jedan deo građana što bi mu pomoglo da dobije izbore?

Danica Popović: Ne verujem. Mislim da je građanima Srbije apsolutno sve jasno i da on svakog dana ima sve manju podršku što pokazuju istraživanja javnog mnjenja. Da nije tako, izbori bi već bili raspisani. Nadam se da je on već izgubio izbore, a izborni rezultati će pokazati da li sam u pravu.

Milan Ćulibrk: Pomoći će mu da dobije neke glasove, ali nadam se da mu ovog puta sav taj novac neće biti dovoljan da kupi natpolovičnu većinu koja bi mu omogućila da nastavi da vlada kao što je vladao svih ovih 14 godina. Međutim, nisu samo novčani pokloni sredstvo kojim ova vlast pokušava da namakne glasove.

Tu su i pretnje, tu su i pritisci, tu je i represija, tu su i zaposleni u javnim službama koji moraju da slikaju glasačke listiće da bi potvrdili da su ne samo oni, nego i članovi njihovih porodica glasali za vlast jer je to uslov da bi zadržali svoja radna mesta.

Tu su i mnogi koji bi trebalo da budu u zatvoru zbog krivičnih dela, ali su na slobodi kao čuvari ove vlasti. Tako da je arsenal tih mera jako širok.