U nastavku suđenja u slučaju "Generalštab" deo optuženih izneo odbranu

Suđenje ministru kulture Srbije Nikoli Selakoviću i još troje predstavnika državnih institucija u slučaju "Generalštab", nastavljeno je 10. juna u Specijalnom odeljenju Višeg suda u Beogradu.

To je bilo treće ročište u ovom slučaju, tokom kojeg su odbranu izneli sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača i v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić.

Jelača je pred sudom negirala krivicu, te izjavila da je "iznenađena" što se ovaj postupak uopšte vodi. Odbila je da odgovara na pitanja tužilaca.

Vasić, koji se ranije izjasnio da nije kriv, izjavio je da ceo postupak "tendenciozno sproveden" i odbio da odgovara na pitanja i tužilaca i odbrane.

Tužilaštvo za organizovani kriminal, Selakovića i još troje predstavnika državnih institucija tereti da su falsifikovanjem dokumenata omogućili da kompleks Generalštaba, porušen u NATO bombardovanju 1999, izgubi status zaštićenog kulturnog dobra.

To je bio je prvi korak vlasti, kako bi se na tom mestu u centru Beograda omogućila gradnja luksuznog stambeno-poslovnog kompleksa.

Među optuženima je i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda Aleksandar Ivanović.

Na početku suđenja 4. februara svi optuženi su se izjasnili da nisu krivi.

Selaković je kasnije, iznoseći svoju odbranu, izjavio je da je postupak protiv njega "politički motivisan" i da ne bi ni trebalo da se vodi.

Njega i ostale optužene je, kao i uoči prethodnih ročišta, zvižducima dočekala grupa antivladinih demonstranata.

Šta kaže tužilaštvo?

Tužilaštvo u optužnom predlogu traži da se Nikoli Selakoviću izrekne kazna zatvora u trajanju od tri godine.

TOK navodi da je Selaković "prekoračio granice svojih službenih ovlašćenja" i "naneo štetu kulturnom nasleđu Republike Srbije".

Ukidanje statusa zaštićenog kulturnog dobra bio je prvi korak vlasti, kako bi se na tom mestu u centru Beograda omogućila gradnja luksuznog stambeno-poslovnog kompleksa.

Trebalo je da ga gradi privatna kompanija "Affinity Partners" u vlasništvu Džareda Kušnera (Jared Kushner), zeta američkog predsednika Donalda Trampa (Trump).

Međutim, 15. decembra, u danu kada je podignut optužni predlog protiv ministra kulture, Kušnerova firma je saopštila da se povlači iz projekta.

Nisu direktno naveli razloge zbog kojih odustaju od gradnje, već su saopštili da je odluka doneta "iz poštovanja prema građanima Srbije i Beograda".

Rušenju kompleksa Generalštaba i gradnji na tom mestu protive se studenti u blokadi, koji duže od godinu dana predvode antivladine proteste u Srbiji, opozicija i stručna javnost koja se zalaže da ti objekti zadrže status kulturnog dobra i da budu obnovljeni.

Sa druge strane, vlast, predvođena predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, pružala je podršku planiranom projektu – uz tvrdnju da zgrade ne mogu da se obnove i da ih treba srušiti.

Kompleks Generalštaba je modernistička građevina koju je projektovao srpski i jugoslovenski arhitekta Nikola Dobrović. Građena je između 1956. i 1963.

Zgrada je u Beogradu jedini objekat Nikole Dobrovića, koji je poznat po svojim građevinama u Pragu i Dubrovniku.