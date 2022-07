Tiodorović: Četvrda doza vakcine neophodna onima sa slabijim imunitetom

Četvrtu dozu vakcina protiv korona virusa treba preporučiti onima koji imaju imunodeficijenciju, rekao za Radio Slobodna Evropa Branislav Tiodorović, član Kriznog štaba Vlade Srbije za borbu protiv bolesti COVID-19.

U danima kada broj zaraženih ponovo raste i svakoga dana prelazi hiljadu novoobolelih, ponovo se aktuelizovala vakcinacija.

U Srbiji je četvrta doza vakcine protiv COVID-19 dostupna svim građanima, ali nema podataka koliko je ovih doza dato, pokazalo je istraživanje RSE.

Epidemiolog Tiodorović međutim, ističe koje su to kategorije stanovništva kojima je četvrda doza neophodna.

"To su stanovnici čiji je imunitet oslabljen, hronični teški bolesnici, starije osobe preko 60 godina. Ta četvrta doza će njih ipak na neki način zaštititi, ako ništa drugo da ne budu ugroženi životno, da ne stignu na respirator, pa zar to nije dovoljno", rekao je on.

Nove talase infekcija korona virusom širom sveta izazvale su nove podvarijante soja omikron - BA 4 i BA 5, koje su zaraznije u odnosu na prethodne, ali i popuštanjem zaštitnih mera.

Kako je objasnio Tiodorović za RSE, četrvrta buster doza ne može biti rešenje za nove varijante virusa, ali može ublažiti teške kliničke slike.

Zato su u svetu, dodao je, već u pripremi nove vakcine.

"Očekuju se nove vakcine, neki ozbiljni proizvođači već čekaju registraciju kod Američka Agencije za hranu i lekove (FDA). To je bivalentna vakcina, znači protiv dva podsoja ovog virusa. I svi ostali proizvođači to pripremaju. Po svemu sudeći, imaćemo početkom jeseni situaciju kao sa gripom, da ćemo imati vakcine koje će moći da zaštite od sojeva koji su tada dominantni", rekao je on.

Danska je bila prva evropska zemlja koja je u januaru predstavila planove za četvrtu dozu za najugroženije građane.



Među zemljama koje su preporučile četvrtu dozu za određene rizične kategorije stanovništva su Francuska, Nemačka, Grčka, Španija, Poljska, Mađarska, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Čile. Prethodno su to učinili Izrael i Kanada.

U Srbiji su, osim Pfizer-BioNTech i Moderna vakcine, dostupne i ruski Sputnjik, kineski Sinofarm, kao i Oksford-AstraZeneca.

Ove vakcine su u Srbiji odobrene od strane nacionalnog regulatornog tela, dok ruska vakcina nema odobrenje Svetske zdravstvene organizacije.

Do 23. juna, u Srbiji je od nešto manje od sedam miliona stanovnika, dato 3.354.075 prvih doza vakcine, 3.278.198 drugih i 1.902.412 trećih doza, pokazuju podaci sa sajta vakcinacija.gov.rs.

U martu je krizni štab ukinuo epidemiološke mere a nošenje maski u zatvorenom prostoru je ostalo na nivou preporuke, pogotovo u javnom prevozu i ustanovama, kao i na otvorenom ako nije moguće držati distancu. Maske su obavezne u zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite, a u bolnicama su zabranjene posete.