Navodi o diverziji na ruskom gasovodu u Srbiji: Šta se zna?

Mađarski premijer Viktor Orban čeka informacije iz Srbije o navodnim planovima diverzije Turskog toka, kojim ruski gas stiže u Mađarsku.

"Sačekajmo činjenice, Srbi će nam ih pružiti", rekao je Orban tokom obilaska gasovoda sa mađarske strane.

On je tada naveo da "Ukrajinci imaju mogućnost da to urade", ali je dodao da se ne zna da li stoje iza ove akcije.

Međutim, Beograd je odbacio mogućnost umešanosti Ukrajine kada su srpske vlasti iznele navode o pronalasku eksploziva u blizini gasovoda.

Tim gasovodom doprema se ruski gas, preko Turske, Bugarske i Srbije, u Mađarsku.

Ali još nema odgovora ko stoji iza planova o sabotaži gasovoda u Srbiji, koji su objavljeni nedelju dana uoči neizvesnih parlamentarnih izbora u Mađarskoj.

Dan kasnije na mestu na kome je pronađen eksploziv nema ni vojske ni policije.

Za Srđana Cvijića iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) mnogo je nepoznanica zbog kojih smatra da je reč o operaciji "pod lažnom zastavom" kako bi se Orbanu pomoglo u finišu kampanje.

"Napada se gasovod na tački gde potencijalno razaranje, a i efekti tog razaranja, nisu tako ozbiljni", primećuje on.

Kaže da bi na drugim neuralgičnim tačkama, kao što je konvertorska stanica u Žabarima, na istoku Srbije ili gde gasovod prolazi ispod reka, posledice bile ozbiljnije.

"Bira se tačka na izuzetno preglednoj ravnici na severu Vojvodine, zgodno blizu granice sa Mađarskom u oblasti gde živi većinsko mađarsko stanovništvo, izborna baza Orbana", naveo je Cvijić.

Na tom mestu bi, prema njegovim rečima, čak i ako zemlja ne bi u dovoljnoj meri amortizovala eksploziju, posledice bile ograničenog karaktera jer bi se prekid dotoka gasa relativno brzo mogao sanirati.

Pripadnici Vojske Srbije započeli su sredinom marta pojačano obezbeđenje kompresorske stanice "Velika Plana" u Žabarima, u istočnoj Srbiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da se to čini iz bezbednosnih razloga zbog situacije na Bliskom istoku.

Šta je rečeno o Ukrajini?

Mađarske vlasti, koje su u sporu sa Ukrajinom zbog obustave isporuke ruske nafte preko naftovoda Družba, nisu direktno optužile Kijev.

Mađarski šef diplomatije Peter Sijarto izjavio je da su poslednjih nedelja desetine dronova napale gasovod Turski tok koji snabdeva Mađarsku.

"Ova serija napada takođe uključuje pokušaj napada i sabotaže koji su sprečili Srbi", rekao je Sijarto.

Međutim, u Beogradu izričito tvrde da nije tačno da su Ukrajinci pokušali da organizuju sabotažu.

Đuro Jovanić, direktor Vojnobezbednosne agencije (VBA), rekao je da postoje dezinformacije da će pripadnici Vojske Srbije da rade za neku drugu ili treću stranu tako što će pronaći ukrajinski eksploziv i time optužiti Ukrajince.

On je na konferenciji za medije 5. aprila dodao da "to nije tačno".

Takođe je poručio da to ko je proizvođač eksploziva, ne znači da je on i naručilac ili izvršilac.

Otkrio je da se po oznakama na eksplozivu nedvosmisleno vidi da je proizveden u Sjedinjenim Državama.

"Da li će sada neko da kaže da možda u ovom momentu Sjedinjenim Državama odgovara ovako nešto", upitao je.

Kijev je odbacio mogućnost umešanosti, ocenjujući da je verovatno reč o lažnoj ruskoj operaciji, sa ciljem mešanja u mađarske izbore.

Dok je portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocenio da je "vrlo verovatno da će i ovog puta biti pronađeni znaci umešanosti kijevskog režima".

Peskov je naveo da je i ranije "kijevski režim bio direktno umešan u takve akte sabotaže protiv kritične energetske infrastrukture".

Za bezbednosnog analitičara Srđana Cvijića to što Beograd nije upro prstom u Ukrajinu jeste političko odmeravanje.

"Naši ipak ne smeju direktno da izađu sa optuživanjem Ukrajine nego izmišljaju neke tobož migrante, zgodno se uklapajući u Orbanovu antimigracionu retoriku."

Srpske vlasti su objavile da su službe imale informaciju da će lice iz grupe migranata pokušati da izvrši diverziju na gasnu infrastrukturu.

Objavljeno je da je jedna "vojno osposobljena osoba povezana sa migrantskom grupom" i dalje u bekstvu.

Nije precizirano iz koje zemlje dolazi taj migrant.

A po tvrdnjama vlasti biće uhapšena.

"Pitanje je samo da li će istraga trajati tri dana ili više meseci", rekao je Đuro Jovanić, direktor Vojnobezbednosne agencije (VBA).

Šta je pronađeno? Srbija je 5. aprila obavestila Mađarsku da je u blizini granice dve zemlje pronađen eksploziv "velike razorne moći". Dva velika paketa eksploziva su, prema rečima predsednika Srbije Aleksandra Vučića, pronađena kod gasovoda Balkanski tok, blizu vojvođanskog sela Velebit kod Kanjiže u Vojvodini na severu Srbije. Balkanski tok je deo Turskog toka, kojim iz Rusije stiže gas u Mađarsku. Vojnobezbednosna agencija Srbije je navela da su pronađeni eksploziv i pribor za pripremu "eksploziva za izvršenje diverzije". Tužilaštvo u Subotici saopštilo je da su pronađena dva ranca sa oko četiri kilograma materije za koje pretpostavlja da je u pitanju plastični eksploziv.

Kakvi su efekti?

Osim toga ko stoji iza navodne diverzije, otvoreno je i pitanje da li će i na koji način ta objava uticati na mađarske izbore 12. aprila.

Ta vest bi bila korisna za Orbana, kaže za RSE mađarski novinar iz Budimpešte Gabor Bodiš, da je pronađena ukrajinska veza.

"Pošto iz Srbije nije stigla vest da su Ukrajinci umešani, taj događaj ne može da se iskoristi za nešto bombastično u finišu predizborne kampanje", smatra on.

Bodiš to objašnjava u kontekstu toga da su, kako je rekao, glavna meta Orbanovog Fidesa u predizbornoj kampanji Ukrajinci, a potom Brisel.

Istovremeno Orban svog protivnika Petera Mađara, lidera opozicione Tise, pokušava da predstavi kao eksponenta Brisela.

Sumnju povodom navoda o eksplozivu iznela je opozicija i u Srbiji i u Mađarskoj.

Orbanov protivkandidat Peter Mađar je događaj nazvao operacijom "pod lažnom zastavom" sa ciljem uticaja Rusije na izbore.

"Peter Mađar je rekao ako je tako ozbiljna stvar neka se Viktor obrati NATO-u, čija je Mađarska članica", naveo je novinar Gaboš Bodiš.

Nema informacija da li se Mađarska obratila NATO-u.

Nezavisni novinari i stručnjaci iz Budimpešte kažu da su nedeljama govorili o scenariju da Srbija i Rusija utiču na ishod izbora u Mađarskoj.

Na iznete sumnje u navode o planiranoj diverziji nisu odgovorili na upit RSE u kabinetu predsednika Srbije, ni VBA.

Na taj upit nije odgovorio ni kabinet mađarskog šefa diplomatije Petera Sijarta.

Odnosi vlasti u Beogradu i Budimpešti

Vlasti u Beogradu i Budimpešti održavaju bliske veze.

A vladajuće partije u Srbiji su pozvale birače sa dvojnim državljanstvom da na mađarskim izborima podrže Orbana.

Obe vlade su nastavile da održavaju kontakte sa Moskvom, nakon što je EU uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu.

Mađarska se u više navrata postavljala kao zaštitnica Srbije unutar EU.

Srđan Cvijić iz BCBP-a ocenjuje da mu sve nedorečenosti koje prate slučaj diverzije ukazuju da se "želelo pomoći prijatelju Orbanu u nevolji".

"Sa druge strane, u Beogradu su ipak donekle bili svesni da će takav potez odmah biti prozren u većini evropskih zemalja i da će proizvesti odijum većine evropskih partnera i doprineti daljoj izolaciji režima u Srbiji."

Srbija od kraja 2021. ne napreduje u evropskim integracijama, čime je izgubila status predvodnika u evrointegacijama na Zapadnom Balkanu.

Jedan od razloga je i neusklađivanje sa spoljnom politikom EU, odnosno odbijanje uvođenja sankcija Rusiji.

Bezbednosni analitičar Srđan Cvijić ocenjuje da se u operaciji navodne diverzije prepoznaju sve teze ruskog dezinformacionog diskursa koji se plasira u ovim delovima Evrope i šire.

U prethodnom periodu su na teritoriji Srbije organizovani kampovi za izazivanje nereda u Moldaviji u cilju ruskog mešanja u izbore u toj zemlji.

Takođe su državljani Srbije bili uključeni u izazivanje međurasnih incidenata u Francuskoj i Nemačkoj po nalogu ruskih službi.