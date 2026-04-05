Kijev demantuje povezanost s eksplozivom za koji Orban i Vučić tvrde da je pronađen kod gasovoda blizu granice Srbije i Mađarske

Eksploziv velike razorne moći pronađen je blizu gasovoda kojim se ruski gas iz Turske doprema u Mađarsku, izjavili su 5. aprila predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban.

Vučić je rekao da je u telefonskom razgovoru upoznao Orbana o incidentu kod gasovoda Balkanski tok blizu vojvođanskog sela Velebit kod Kažnjiže u Vojvodini na severu Srbije gde su, prema njegovim rečima, pronađena dva velika paketa eksploziva.

Vojnobezbednosna agencija Srbije je navela da su pronađeni eksploziv i pribor za pripremu "eksploziva za izvršenje diverzije", dok je Tužilaštvo u Subotici navelo da su pronađena dva ranca s oko četiri kilograma materije za koje pretpostavlja da je u pitanju plastični eksploziv.

Orban je posle vanredne sednice mađarskog Saveta za odbranu, koju je sazvao posle vesti o incidentu, rekao da je "operacija sabotaže pripremljena na vojvođanskom delu gasovoda Turski tok koji snabdeva Mađarsku", preneo je Rojters (Reuters).

"U koordinaciji sam s predsednikom Srbije. Niko nije povređen i gasovod radi bez ometanja", rekao je Orban.

Vučić je ranije tokom dana posle razgovora s Orbanom rekao da je "očito da nas geopolitičke igre neće ostaviti na miru".

Incident se dogodio nedelju dana pre ključnih izbora u Mađarskoj 12. aprila, na kojima Orban nastoji da produži svoju 16-godišnju vladavinu, dok njegova partija u anketama zaostaje za opozicionom strankom Tisa.

Orban je u februaru podigao nivo bezbednosti oko energetske infrastrukture u zemlji. On je dodatno podigao uloge u izbornoj trci, navodeći da je reč o izboru između rata ili mira.

Budimpešta je takođe u sporu s Ukrajinom zbog obustave isporuke nafte putem naftovoda Družba. Orbanova partija Fides pokušala je da poveže lidera opozicije Petera Mađara sa Briselom i Ukrajinom, sugerišući da glasanje za njegovu partiju Tisa znači glasanje za rat.

Orban je posle sednice Saveza za odbranu, bez direktnog optuživanja Ukrajine za incident u Srbiji, rekao da "Ukrajina godinama pokušava da odseče Evropu od ruskih energenata".

"Ruski deo Turskog toka je takođe pod stalnim vojnim napadima. Napori Ukrajine predstavljaju životnu opasnost za Mađarsku", dodao je on.

Portparol ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova je rekao da Kijev "kategorički odbacuje" pokušaje povezivanja Ukrajine s eksplozivom koji je pronađen blizu gasovoda u Srbiji.

"Ukrajina nema nikakve veze s ovim. Najverovatnije je reč o ruskoj operaciji pod lažnom zastavom, kao deo snažnog mešanja Moskve u mađarske izbore", naveo je portparol Heorhi Tihi na mreži X.

Sumnje opozicije u Srbiji i Mađarskoj povodom navoda o eksplozivu Pojedine opozicione stranke u Srbiji, kao i vodeći mađarski opozicioni lider, izrazile su sumnju u navode zvaničnika o eksplozivu pronađenom blizu gasne infrastrukture. "Slučaj sa navodno pronađenim eksplozivom u blizini gasne infrastrukture kod Kanjiže još jedna je Vučićeva političko-bezbednosna prevara. Reč je o nameštaljci osmišljenoj da proizvede atmosferu ugroženosti, straha i vanrednog stanja, ovog puta u funkciji pomoći Viktoru Orbanu pred izbore u Mađarskoj", navodi se u saopštenju Demokratske stranke koje je potpisao predsednik partije Srđan Milivojević. Predstavnik opozicionog pokreta Kreni-Promeni Savo Manojlović saopštio je da je važno da javnost dobije jasne i proverene informacije o bezbednosnoj akciji u Kanjiži. "Bilo kakav eksploziv i pretnja miru zahtevaju temeljnu i ozbiljnu istragu. Tako i ova priča oko navoda o sprečenom incidentu nedelju dana pred izbore u Mađarskoj", naveo je Manojlović. On je ocenio da aktuelna vlast u Srbiji nema kredibilitet kada je reč o ovakvim situacijama ocenivši da je političke događaje i incidente u regionu proteklih godina "koristila u političke svrhe". Opoziciona stranka Srbija centar saopštila je da predsednik Srbije nije nadležan da govori o pronalasku eksploziva kod gasovoda na severu zemlje. Srbija centar smatra da takva komunikacija otvara pitanje da li se iznose činjenice ili politički interpretiran narativ. "Priča o savremenim profesionalnim diverzantima koji ostavljaju eksploziv sa davno prevaziđenim štapinima iz prošlog veka 'nekoliko stotina metara' pored kritične infrastrukture, na način koji podseća na zaboravljene školske rančeve, teško se uklapa u standardne bezbednosne scenarije", ocenio je Srbija centar. Lider mađarske opozicije Peter Mađar izjavio je da je u prethodnom periodu dobijao informacije da će se nešto "slučajno" dogoditi na gasovodu u Srbiji za Uskrs, poručivši premijeru Viktoru Orbanu da neće moći da spreči izbore koji sledeće nedelje treba da se održe u toj zemlji. Mađar je na svojom Fejsbuk nalogu napisao da već nedeljama sa više mesta dobija signale da zbog kolapsa podrške partiji Fides "Viktor Orban uz pomoć Srbije i Rusije želi da pređe novu granicu". "Više njih je i javno ukazalo da će se na gasovodu u Srbiji 'slučajno' dogoditi nešto za Uskrs, nedelju dana pre mađarskih izbora. Tako je i bilo", istakao je Mađar reagujući na vest da je u blizini gasne infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku pronađen eksploziv. Mađar je pozvao Orbana da bez odlaganja obavesti javnost o razvoju događaja. "Pozivam Viktora Orbana da prestane sa izazivanjem panike i nereda koje su isplanirali njegovi ruski savetnici. Takođe poručujem da neće moći da spreči izbore sledeće nedelje", naveo je između ostalog Mađar. Poručio je da će Tisa kao partija koja će, kako je naveo, formirati vladu, sveobuhvatnom i javnom istragom utvrditi ko su bili politički naručioci i izvršioci protivdržavnih krivičnih dela.

Dva ranca s oko četiri kilograma materije, navodi Tužilaštvo

Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da su u pretresu terena na teritoriji opštine Kanjiža, u rejonima sela Velebit, Trešnjevac i Vojvoda Zimonjić, "sumnjivi predmeti locirani u neposrednoj blizini gasovoda, odnosno gasne infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku".

Direktor Vojnobezbednosne agencije (VBA) Đuro Jovanić rekao je da su pronađeni hermetički zatvoren eksploziv, detonatorske kapisle pripremljene i upakovane za transport, kao i detonirajući štapin i alat i pribor za pripremu "eksploziva za izvršenje diverzije".

On je rekao da postoje i dezinformacije koje ukazuju da će Vojska Srbije i njeni pripadnici pronaći navodno ukrajinski eksploziv, a samim tim optužiti Ukrajince da su pokušali da organizuju diverziju.

"Odmah da vam kažem, to nije istina, to nije tačno. Vojska Srbije ne meša se u političke procese ni u Republici Srbiji, kamo li u političke procese u bilo kojoj drugoj zemlji", rekao je Jovanić.

Direktor VBA je rekao da oznake na pronađenom eksplozivu pokazuju da je proizveden u Sjedinjenim Američkim Državama.

Vučić je ranije tokom dana rekao da su obaveštajni ograni Srbije "uradili dobar posao".

"Mislimo da znamo iz koje grupacije su lica koja je trebalo da izvrše taj poslednji korak u aktiviranju eksploziva. Namera je bila da se pošalje politička poruka. Svakoga koga budemo uhvatili žestoko ćemo kazniti", naveo je Vučić.

Direktor Vojnobezbednosne agencije je rekao da je akciji prethodio "dobar rad na terenu" i da je njegova služba raspolagala "informacijama da će lice iz grupe migranata pokušati da izvrši diverziju na gasnu infrastrukturu".

"To lice će sigurno biti privedeno. Pitanje je samo da li će istraga trajati tri dana ili više meseci", naveo je Jovanić.

Tužiteljka Mladenka Manojlović iz Višeg javnog tužilaštvu u Subotici izjavila je da je tužilaštvo slučaj u kojem je pronađen eksploziv kvalifikovalo kao krivično delo nedozvoljena proizvodnja, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim delom diverzija, prenose mediji.

Manojlović je kazala da su tokom uviđaja između naseljenih mesta Gornji Breg i Vojvoda Zimonjić, u blizini puta pronađena dva crna ranca sa oko četiri kilograma materije.

"Pretpostavljamo da je u pitanju plastični eksploziv, kao i materijal koji upućuje na to da bi se mogla sačiniti eksplozivna naprava", dodala je Manojlović.

Po odobrenju Višeg javnog tužilaštva u Subotici policija i vojska pretraživali su teren na severu Srbije u opštini Kanjiža, petnaestak kilometara od granice sa Mađarskom, u rejonu sela Trešnjevac, Vojvoda Zimonjić i Velebit.

Pripadnici Vojske Srbije 19. marta započeli su pojačano obezbeđenje kompresorske stanice u Žabarima, na istoku Srbije, na gasovodu Balkanski tok kojim se ruski gas transportuje od Turske do Mađarske.

Do toga je došlo posle najave Vučića da će taj objekat iz bezbednosnih razloga zbog situacije na Bliskom istoku čuvati vojska.