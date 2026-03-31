Vlasti Srbije u Orbanovoj trci za glasove

Viktor Orban poziva glasače u Srbiji da učestvuju na parlamenarnim izborima 12. aprila u Mađarskoj, članici Evropske unije, ocenjući te izbore presudnim.

Na adrese građana u Srbiji, koji imaju i mađarsko državljanstvo, stižu pisma mađarskog premijera sa pozivom da iskoriste svoje biračko pravo.

U pismima Orban, koji prvi put ima jakog protivnika na izborima, tvrdi da njihov ulog "nije ništa manje nego budućnost nacije."

"Rizik od rata koji preti Evropi sve više raste i donosi ozbiljnu energetsku krizu i porast troškova života. U takvim vremenima Mađari mogu računati jedino jedni na druge", poručuje Orban.

Orban i njegova stranka Fides suočeni su sa izazovom na ovim izborima jer predizborne ankete prednost daju Peteru Mađaru, koji predvodi opozicionu stranku Tisa.

A predstavnici vlasti u Srbiji, dugogodišnji partneri mađarskog premijera, poručuju biračima da glasaju za Orbana.

To su učinili Srpska napredna stranka (SNS) predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njen koalicioni partner Savez vojvođanskih Mađara (SVM).

Đenđika Paunović iz Beograda kaže za RSE da je odlučila da glasa i bez poziva vlasti u Srbiji.

"Glasam za Orbana. Od kada je na vlasti, dosta vodi brigu o Mađarima iz dijaspore. Mislim da (Peter) Mađar neće brinuti toliko. Slušaće strogo Brisel. To je moj utisak."

Ona kaže da preduzetnici i poljoprivrednici mogu za svoje mašine da dobiju bespovratna sredstva od mađarske vlade, a mladi bračni parovi za nekretnine.

Među onima koji su to dobili su, kako je rekla, njeni prijatelji i rođaci.

Mađari su prema poslednjem popisu iz 2022. najbrojnija manjina u Srbiji sa preko 184.000 građana.

Prema podacima mađarske Nacionalne izborne kancelarije, 85.933 mađarskih državljana se registrovalo za glasanje u Srbiji.

Kako je rečeno za RSE u komisiji većina njih, 85.353 glasaće poštom, dok će 580 glasati u predstavništvima Mađarske u Beogradu i Subotici.

Među njima je i Klara iz Beograda, koja kaže da glasa već 10 godina koliko dugo ima dvojno državljanstvo.

"Nije me motivisalo ni Orbanovo pismo ni poziv srpskih vlasti. Time što imam državljanstvo smatram da imam pravo, a i građansku obavezu da glasam", rekla je za RSE.

Poziv srpskih vlasti da se glasa za vladajuću stranku u Mađarskoj doživljava kao vrstu pritiska.

"Mislim da je to zabrinjavajuće. Smisao izbora je da date glas na osnovu stava koji ste doneli svojim slobodnim promišljanjem", dodala je.

Desničarski, populistički lider Viktor Orban bori se za novi mandat posle 16 godina vlasti u trenutku kada se Mađarska suočava sa slabim rastom i inflacijom.

Orban je neretko u konfliktu sa Briselom i Evropskom unijom zbog Rusije, sa čijim liderom Vladimirom Putinom održava bliske odnose.

Procenjuje se da ishod mađarskih izbora može imati uticaja i van mađarskih granica zbog uspona konzervativnih i krajnje desničarskih političkih pokreta u Evropi.

Orbana su pred izbore podržali lideri evropskih populista i krajnje desnice, poput Marin Le Pen i Gerta Vildersa.

A među populističkim, desnim i konzervativnim ličnostima koje se pojavljuju u promotivnom spotu podrške Orbanu je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Zašto vladajuće snage u Srbiji podržavaju Orbana?

Da vladajuća SNS "svim srcem navija" za pobedu Fidesa i Orbana, poručio je 22. marta predsednik stranke Miloš Vučević.

"Ja ne krijem, SNS svim srcem navija za pobedu Fidesa, mi navijamo da Orban pobedi 12. aprila. Mislim da je pobeda Orbana garant najboljih mogućih odnosa između Srbije i Mađarske“, rekao je za TV Pink.

Slične poruke upućene su nekoliko dana ranije sa regionalnog građanskog skupa u organizaciji SVM-a, koalicionog partnera naprednjaka.

Na događaju "Sigurna tačka. Siguran izbor. Sigurna budućnost", održanom 18. marta u Subotici na severu Srbije, Orban je putem video poruke zatražio podršku.

Poručio je da je to glas za "izostanak Mađarske i Srbije iz ratnih zbivanja" i nastavak izgradnje dobrih mađarsko-srpskih odnosa.

Lider SVM-a Balint Pastor poručio je sa tog skupa da će se maksimalno raditi na mobilizaciji birača sa dvojnim državljanstvom.

"Zbog toga što Viktor Orban razmišlja o jedinstvenoj naciji i pruža podršku i onima koji žive izvan granica Mađarske, SVM će sve učiniti da u što većem broju vojvođanski Mađari, koji imaju dvojno državljanstvo, pruže podršku Viktoru Orbanu i Fidesu", rekao je tada Pastor za RTS.

SVM je sestrinska stranka Orbanovog Fidesa i najveća stranka Mađara u Srbiji.

SNS i SVM nisu odgovorili na upit RSE u vezi sa podrškom Orbanu i Fidesu.

A Bojan Pajtić, profesor na novosadskom Univerzitetu, kaže za RSE da opozicija može sebi da dozvoli podršku nekoj stranci u drugoj državi na izborima, ali ne i vlast.

Navodi da onaj ko je na vlasti ne treba da se meša u izbore u drugim državama zbog toga što će morati da sarađuje sa tom državom, pogotovo kada je reč o susednoj zemlji.

"U tom slučaju SNS potencijalno nanosi veliku štetu nacionalnim interesima samo zbog ličnih odnosa između dva predsednika", smatra Pajtić.

Šta veže Orbana i Vučića?

Dejan Bursać, viši naučni saradnik beogradskog Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, poziv vlasti u Srbiji za podršku Orbanu vidi kao politički interes.

"U želji da se namakne svaki glas to je međusobna saradnja dva autoritarna režima, koji funkcionišu unutar demokratskih institucija, koje su fragilne u obe zemlje."

Viktor Orban i Aleksandar Vučić godinama unazad intenziviraju saradnju dve zemlje, ocenjujući da su odnosi na "istorijskom maksimumu".

Tokom zajedničkih susreta obojica su poručivali da njihove zemlje mogu da računaju jedna na drugu.

Orban je jedan od stranih lidera koje Vučić naziva "velikim prijateljima Srbije."

Novosadski profesor Bojan Pajtić ukazuje da je Orban u dosta prilika podržao Vučića.

"Smatrao se na neki način čak i njegovim mentorom s vremena na vreme."

Mađarska i Orban se zalažu za brzi ulazak Srbije u EU, dok zemlja stagnira na tom putu od početka ruske agresije na Ukrajinu u februaru 2022.

"Vidimo tu i brojne projekte i političku podršku u evropskim institucijama, energetici, ekonomiji i naravno pri glasanju", naveo je Bursać.

Srbija i Mađarska grade naftovod kojim bi se Srbija povezala na ruski sistem "Družba".

Pruga Beograd - Budimpešta zajednički je projekat Kine, Srbije i Mađarske u okviru kineske globalne inicijative "Pojas i put" sa ciljem prodora Kine na evropsko tržište.

Takođe je mađarska naftna i gasna kompanija Mol ušla u pregovore sa ruskim Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), kada je američka administracija uvela sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva.

Mađarska vlada, prema rečima zvaničnika u Budimpešti, pruža diplomatsku podršku MOL-u u preuzimanju većinskog udela u NIS-u.

Dok vlasti sarađuju, opozicija u obe zemlje ih optužuje za urušavanje demokratije, a Brisel kritikuje i Mađarsku i Srbiju zbog stanja vladavine prava i medijskih sloboda.

Takođe i Orban i Vučić intenziviraju odnose sa Pekingom i Moskvom, što nailazi na osudu EU.

"Autoritarni režimi bolje opstaju kad imaju neki takav režim u susedstvu jer građani vide da tako nešto može da funkcioniše i drugde", ukazuje Bursać.

Ovi izbori su specifični jer je Orbanov Fides dobio ozbiljnog konkuretna u stranci Tisi, dok se Vučićev SNS suočava sa popularnošću studentskog pokreta.

Studenti u blokadi prevodili su višemesečne antivladine proteste izvodeći na ulice širom Srbije veliki broj građana, koji su se mobilisali nakon što je u padu nadstrešnice u Novom Sadu stradalo 16 osoba.

Šta bi Orbanov pad značio za Beograd?

"Promena vlasti u Mađarskoj predstavljala bi signal da niko nije nesmenjiv", navodi profesor Bojan Pajtić.

Ocenjuje da bi to za Vučića u psihološkom smislu predstavljalo problem ne samo zbog toga što gradi imidž nesmenjivog lidera.

"Nego i zbog toga što bi u Evropi ostao bez podrške poslednjeg ozbiljnog političara, jer Orban jeste ozbiljan političar iako za sobom nosi ozbiljan broj kontroverzi."

Sam Vučić je tokom gostovanja na RTS-u 12. marta priznao da se nada da će Orban da pobedi na izborima.

"Bio bih nefer i pokazao bih nezahvalnost ukoliko ne bih rekao da smo mi srećni saradnjom sa Viktorom Orbanom. Time sam vam sve rekao", izjavio je Vučić.

Politikolog Dejan Bursać kaže da bi Orbanov poraz pokazao građanima u Srbiji da autokratski režimi nisu nepobedivi na izborima.

"Podrška Mađarske režimu u Beogradu bi došla pod upitnik jer je sadašnja opozicija mnogo više prodemokratski i proevropski nastrojena", naveo je.

Pitanje je, kaže, i kako će se u slučaju poraza Fidesa ponašati politički predstavnici mađarske manjine u Srbiji, navodeći da je SVM sada "produžena ruka Fidesa u Srbiji".

"Jasno je zašto se upućuju ovi pozivi i zašto je SNS-u stalo iz praktičnih i strateških razloga da Orban ostane na vlasti", dodao je.

Predsednik Srbije u promotivnom spotu podrške Orbanu kaže da se nada "da će naredni izbori mnogo značiti svima nama, što znači da ćemo svedočiti još jednoj pobedi Fidesa".

Osim Vučića na taj način Orbana su podržali italijanska premijerka Đorđa Meloni, vicepremijer Italije Mateo Salvini, premijer Česke Andrej Babiš, francuska opozicionarka Marin Le Pen, premijer Izraela Benjamin Netanjahu , predsednik Argentine Havijer Milei.