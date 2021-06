Košarkašice Srbije prvakinje Evrope 

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je u nedelju 27. juna zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu, pošto je u finalu u Valensiji pobedila selekciju Francuske sa 63:54 (14:11, 17:15, 17:15, 15:14).



Srbiju su do druge titule prvaka Evrope, posle one osvojene 2015. godine, vodile Ivon Anderson sa 18 i Jelena Bruks sa 15 poena, dok je Sonja Vasić dodala 12.



U timu Francuske najbolja je bila Valerian Vukosavljević sa 15 poena, dok je Marin Žones postigla 13.



Srpska košarkašica Sonja Vasić proglašena je za najbolju igračicu turnira, a uvrštena je i u najbolju petorku takmičenja.



Posle izjednačene prve četvrtine, košarkašice Srbije su u drugoj deonici zaigrale sjajno u odbrani i serijom 13:0 stigle do dvocifrene prednosti (31:18).



Finiš poluvremena je, međutim, pripao Francuskoj. Seriju Srbije prekinula je Vukosavljević trojkom, koja je i završila seriju Francuske od 8:0 za 26:31 na poluvremenu za Srbiju.



Izabranice Marine Maljković su agresivno počele i treću četvrtinu, pa su posle poena Vasić i Andreson i dve vezane trojke Ane Dabović na svom kontu imale 15 poena viška - 41:26.



Francuska je prve poene u trećoj deonici postigla posle pet minuta igre, ali je Srbija poenima Anderson i trojkom Nevene Jovanović stigla do maksimalnih plus 18 - 46:28.



I finiš ovog dela igre ponovo je pripao Francuskoj, koja je do odlaska na poslednji odmor prišla na osam poena zaostatka (48:40), ali je Srbija u poslednjoj četvrtini odbila svaki napad Francuskinja i mirno privela meč kraju.