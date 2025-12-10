Problemi na Bajkonuru 31/6: Nesreća pri lansiranju novi udarac za ruski svemirski program

Tijekom desetljeća, ruski program letova s posadom bio je tehnološko čudo: jednostavan, pouzdan sustav koji je sigurno prevozio desetke astronauta i kozmonauta u orbitu.

Nakon što je američka flota svemirskih letova prizemljena 2011., letjelice Sojuz i Progress postale su okosnica Međunarodne svemirske postaje (ISS), opskrbljujući postaju, vraćajući ljude na Zemlju i pružajući pogonsku snagu potrebnu za održavanje orbite i orijentacije.

No posljednjih godina, ruski svemirski program zadesile su brojne neprilike: korupcijski skandali, pad financiranja, ozbiljne nesreće i uprav koju kritičari optužuju da politiku stavlja ispred znanosti.

Najnoviji problem?

Tijekom nedavnog lansiranja kapsule Sojuz s dva Rusa i jednim Amerikancem, jedan ključni dio lansirne rampe, servisna kabina, nije se pomaknuo s mjesta i ostao je izložen mlazu motora rakete.

Još nije jasno je li uzrok ljudska pogreška ili tehnički kvar, no ruska svemirska agencija Roskosmos potvrdila je da su potrebne popravke.

Problem je u tome što je ta lokacija, rampa 31/6, jedina na Bajkonuru s koje se mogu obavljati lansiranja Sojuza s posadom. Stručnjaci procjenjuju da bi popravke mogei trajati nekoliko mjeseci, čak i više godina.

"Ako je to potpuno uništeno, trebat će im vremena da ponovno mogu lansirati rakete", rekao je Terry Virts, bivši astronaut NASA-e i zapovjednik na ISS-u koji je letio sa Bajkonura. "A s obzirom na to da im je većina resursa preusmjerena u ratni stroj, nisam siguran da će moći uskoro lansirati."

"Iako su Rusi, često se snađu", dodao je.

Američke privatne kompanije poput SpaceX-a i Blue Origina mogu prevoziti ljude, uključujući i ruske kozmonautе, i manji teret, ali ne mogu zamijeniti Progress letjelice, koje održavaju pravilnu orijentaciju ISS-a.

Druge neruske letjelice, Cygnus (Northrop Grumman), japanski HTV-X i Boeingov Starliner, mogle bi preuzeti dio tereta, rekao je Scott Pace, direktor Instituta za svemirsku politiku na Sveučilištu George Washington.

"Vjerojatno neće biti problema kratkoročno, ali može postati problem ako dođe do dugog prekida Progress misija", rekao je. "Procjene popravka kreću se od optimističnih šest mjeseci do pesimističnih dvije godine."

"Mi jednostavno više nemamo svemirske luke i lansirne komplekse sposobne za lansiranja s posadom", rekao je stručnjak za svemirsku industriju Vadim Lukaševič.

"Rusija se našla u situaciji u kojoj popušta najslabija karika – i sve se raspada", rekao je za portal BFM.ru.

Bolja vremena

Bajkonur je gotovo sedam desetljeća sinonim za sovjetski i ruski svemirski program.

Ovaj golemi kompleks u stepama juga Kazahstana izveo je stotine raketa, i balističkih projektila, te bio dio velikih povijesnih uspjeha: prvog satelita Sputnik i Gagarinovog leta u svemir.

Kompleks je preživio raspad Sovjetskog Saveza, a Rusija ga i dalje iznajmljuje od Kazahstana.

Prije pojave privatnih svemirskih tvrtki, Bajkonur je bio jedino mjesto s kojeg se mogao osigurati let ljudi i tereta u orbitu. U posljednjih 25 godina Rusija je navodno zaradila gotovo 10 milijardi dolara zahvaljujući komercijalnim lansiranjima satelita.

Nakon ruske aneksije Krima 2014., Zapad je uveo sankcije ruskim tvrtkama i dužnosnicima.

Unatoč tome, NASA i Roskosmos nastavili su surađivati na ISS-u.

Ugled Roskosmosa narušen je nizom incidenata, uključujući još nerazjašnjenu "ručno napravljenu" rupu na jednom modulu ISS-a, hitno slijetanje posade i skandal u kojem je jedan cijenjeni kozmonaut bio smijenjen.

Godinama je na čelu agencije bio Dmitrij Rogozin, nacionalistički bivši zastupnik. Pod njegovim vodstvom počela je izgradnja kozmodroma Vostočni, zamišljenog kao zamjena za Bajkonur.

Taj projekt pratile su ogromne financijske malverzacije i istrage zbog korupcije. Radnici su 2017. štrajkali glađu zbog neisplaćenih plaća. Nedavno je dio kompleksa ostao bez struje nakon što je lokalni distributer isključio napajanje zbog neplaćenih računa.

Rogozin je tijekom mandata davao i bizarnе izjave, uključujući sugestiju da su Amerikanci namjerno napravili rupu u ruskom modulu ISS-a. Dopustio je i trojici kozmonauta da na postaji poziraju s zastavama proruskih separatista, što je izazvalo javnu osudu NASA-e.

Ubrzo nakon toga, dobio je otkaz pa je na njegovo mjesto postavljen tehnokratski orijentirani bivši dopremijer zemlje.

Nakon incidenta 27. studenoga, NASA je objavila da je "upoznata s inspekcijom Roskosmosa", ali nije komentirala više, navodeći da se dodatna pitanja upućuju ruskoj agenciji.

"NASA usko surađuje s međunarodnim partnerima, uključujući Roskosmos, kako bi se osigurala sigurnost ISS-a i njegove posade", rekao je glasnogovornik.

'Teško je reći koliko je to realno'

Sankcije uvedene nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. otežale su nabavu tehnologije i opreme potrebne za održavanje zastarjele infrastrukture.

Tehnologija Sojuza i Progressa uglavnom je domaće proizvodnje, što donekle izolira program od globalnih poremećaja, no sustav i dalje ovisi o specijaliziranim komponentama.

Stručnjaci smatraju da će pokušati pronaći zamjenske dijelove u drugim objektima, primjerice u Vostočnom ili u Plesecku na ruskom sjeveru, gdje se lansiraju sateliti i rakete.

Iako je Roskosmos naložio da popravke budu gotove do travnja, mnogi sumnjaju u izvedivost tog roka.

Ako sve prođe bez većih zastoja, možda još stignu, kaže Nurlan Aselkan, glavni urednik kazahstanskog časopisa Space Research and Technology.

"Teško je reći koliko je to realno", dodao je, iako je moguće da su već pronašli zamjensku servisnu kabinu na vojnoj zrakoplovnoj bazi u ruskoj Tambovskoj opblasti te je ubrzano prevoze u Kazahstan.

Incident je, kaže Aselkan, bio svojevrsno otrežnjenje za posrnulu rusku agenciju.

"Mislim da je ova nesreća dovela Roskosmos u dodir sa stvarnošću, pokazala je da ambicije o potpuno novoj infrastrukturi, novim raketama i brodovima na Vostočnom nisu u skladu s mogućnostima", ističe on.

Ipak Aselkan zaključuje: "Bajkonur će ostati glavni kozmodrom Roskosmosa u doglednoj budućnosti".

A 9. prosinca, nova kapsula Sojuz s dva Rusa i jednim Amerikancem sigurno je sletjela na kazahstansku stepu, kao bezbroj puta dosad.