Srbija: Nema popuštanja mera za praznike, restorani se otvaraju 8. maja

Neće biti ublažene važeće protivepidemijske mere za predstojeće praznike, pravoslavni Uskrs i 1. maj, a restorani se otvaraju 8. maja, odluka je Kriznog štaba Srbije za borbu protiv korona virusa.



To je posle sednice ovog tela saopštio epidemiolog Branislav Tiodorović.



On je istakao da je važno da se tokom predstojećih praznika poštuju mere i da se što veći broj građana vakciniše.



„Poštujmo mere i nakon praznika, važno je da se suprotstavimo ovoj bolesti. Preko 90 posto pacijenata u našim kovid bolnicama nisu primili vakcinu. Ovaj podatak sam morao da istaknem u prvi plan“, rekao je Tiodorović.



On je kazao kako još nismo spremni za veliko popuštanje mera.



„Možemo da govorimo o velikom popuštanju, tek kada brojke padnu. Inače, ima razloga, ako budemo ovako nastavili i ako se bude spuštao taj broj, i ako se sve mere budu poštovale, verovatno će posle 8. maja da se one postepeno ublažavaju. To znači da možda pređemo i na to da restorani, kafići, ugostiteljski objekti, mogu da rade uz poštovanje 50 posto kapaciteta“, rekao je Tiodorović.



Kada je reč o festivalu "Egzit", Tiodorović je rekao da mladima treba dati veliku podršku, ali da će prestanak pandemije na kraju proglasiti Svetska zdravstvena organizacija (SZO).



„Sve poteze koje su napravili ljudi koji rade s Egzitom, koji rade s mladima, učinili su uz veliku podršku. Svi to moramo da podržimo. Radi se o tome da se mladi vakcinišu i budu što više zaštićeni. Prestanka pandemije nema bez SZO, rekao je Tiodorović.



Kad je reč o povratku publike na stadione, Tiodorović je rekao da o tome na sednici nije bilo reči. Kazao je da za to treba da se steknu uslovi, da treba sačekati da prođu praznici i da se nakon 10 do 14 dana proceni da li će doći do porasta obolelih.