Intima na udaru u predizbornoj kampanji u Srbiji

Mnogo toga je u izbornoj igri u Srbiji, pa i ono što nikako ne bi smelo.

Na društvenim mrežama objavljen je intimni video snimak opozicionog političara Đorđa Miketića, koga je prethodno predsednik Srbije Aleksandar Vučić, inače visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), na nacionalnoj televiziji insinuirao da "zna nešto" o njemu.

Miketić je potvrdio da je snimak autentičan i optužio vlast da koristi službe bezbednosti za targetiranje političkih protivnika.

Intima u službi političke borbe

Internetom se 29. novembra proširio video snimak u kojem su akteri narodni poslanik opozicione stranke Zajedno Đorđe Miketić i ženska osoba u intimnom odnosu.

Nije poznato sa koje internet adrese je snimak otišao u javnost. Društvena mreža X (nekadašnji Twitter) je na nakon prijava korisnika, vrlo brzo uklonila video uz obrazloženje da je reč o neprimerenom sadržaju i kršenju pravila mreže.

Miketić je istog dana potvrdio autentičnost snimka, uz napomenu da je "očigledno ukraden" iz njegovog stana pre skoro dve godine.

U izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE) objašnjava da mu je 30. januara 2022. obijen stan i da su tom prilikom ukradeni stari hard diskovi i mobilni telefoni.

Policija je izvršila uviđaj, ali nakon toga, kaže Miketić, nije dobio nikakvu informaciju o tom događaju.

Šta je prethodilo?

Miketić, čija stranka je deo opozicione koalicije "Srbija protiv nasilja", je 27. novembra saopštio na društvenoj mreži X da je sa nepoznatog broja telefona dobio intimnu fotografiju koju je razumeo kao ucenu.

Ukazao je da je poruka stigla manje od 12 sati nakon što ga je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na televiziji Pink nazvao "ljudskom sramotom".

"I to je sve što ću da kažem. Neće me mnogo pitati zašto ovo govorim, zato što on zna šta ja znam", rekao je Vučić u emisiji "Hit tvit" 26. novembra.

Zbog svega, Miketić je najavio da će podneti tužbu protiv NN lica, a za svedoka pozvati Vučića. Odlučio je, kaže, sam da objavi fotografiju koja je trebalo da ga kompromituje.

"Jer mislim da je to jedini način da se odbranimo ako postoje pretnje i pokušaj ucene ili iznude. Istina je jedina stvar koja može da nas zaštiti u ovom trenutku", rekao je Miketić za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Opozicioni političar i poslanik u dosadašnjem sazivu Skupštine Srbije za ceo slučaj optužio je i Bezbednosno-informativnu agenciju (BIA).

"Ovo je dokaz da BIA ne štiti državu već radi za Aleksandra Vučića i SNS režim, targetirajući opoziciju i građane", poručio je Miketić sa društvene mreži X, 27. novembra.

RSE je od Predsedništva Srbije i Vučićeve Srpske napredne stranke zatražio komentar o ovom slučaju, ali odgovor nije stigao.

Odgovor BIA

Bezbednosno-informativna agencija Miketiću je odgovorila kroz dva saopštenja.

U prvom saopštenju, 28. novembra, dok video snimak još nije objavljen, BIA je saopštila da "Miketić nije predmet interesovanja" srpske obaveštajne službe ali da "sprovodi intenzivnu istragu u vezi sa samim snimkom i osobama koje se na njemu nalaze, uz poštovanje svih načela zakonitosti i privatnosti lica sa snimka".

U međuvremenu snimak je objavljen a nakon toga o svemu se ponovo oglasio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je, gostujući na televiziji Hepi, koja takođe ima nacionalnu pokrivenost, rekao da mu je iz BIA rečeno da snimak "nije napravljen tajnom kamerom".

"On je neki svoj kućni snimak iskoristio da bi sebe prikazao kao tobožnju žrtvu i mislim da će Bezbednosno-informativna agencija (BIA) čak i po pitanju tog snimka nedvosmisleno to pokazati", rekao je Vučić.

Đorđe Miketić ocenjuje za RSE da režim na ovaj način pokazuje veliki strah da će izgubiti izbore zakazane za 17. decembar.

"Mislim da nikada nije situacija bila ovako drastična i vulgarna da predsednik države najavljuje korišćenje nečijeg privatnog života ali i institucija kao što je BIA, koje bi trebalo da štite i državu i građane, da upravo te institucije krše zakon i onda koriste to u političkoj borbi pred izbore", kaže Miketić.

Koja je uloga BIA-e?

Bezbednosno-informativna agencija u novom saopštenju objavljenom 29. novembra rekla je da ne snosi nikakvu odgovornost za nastanak i širenje eksplicitnog snimka na kojem se vidi poslanik opozicije.

"Jedan od zadataka BIA je i zaštita državnih organa, samim tim i Narodne skupštine Srbije i njenih poslanika, zbog čega je Agencija, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, odmah i pokrenula istragu. Gospodin Miketić je sam u javnosti otvorio temu svog snimka i sam mora da snosi posledice svoje odluke", saopštila je BIA.

Rodoljub Šabić, bivši Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kaže za RSE da Zakon o Bezbednosno-informativnoj agenciji jasno kaže da se ta Agencija bavi zaštitom bezbednosti države i sprečavanju aktivnosti koje su usmerene na podrivanje ustavnog poretka.

"Dakle, ne vidim zašto to BIA istražuje, jer sve i da postoji bilo kakvo krivično delo, to je valjda posao policije i tužilaštva. Ne vidim kakve to veze ima sa podrivanjem ustavnog poretka ili ugrožavanjem bezbednosti Republike Srbije", rekao nam je Šabić.

Koliko je prljava izborna kampanja u Srbiji?

Raša Nedeljkov, programski organizator nevladine organizacije CRTA, koja od 2016. godine redovno prati izborne cikluse u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ova kampanja do sada pokazala svoje najružnije lice.

Medijska neravnopravnost, funkcionerska kampanja, pritisci na birače naročito one zaposlene u javnim preduzećima, deo su nepravilnosti koje je zabeležila CRTA u periodu od 1. do 20. novembra, kaže Nedeljkov.

Ono što posebno zabrinjava, dodaje on, je zapaljiva retorika koja dolazi prvenstveno iz redova vlasti, a u manjoj meri i od dela opozicije.

"Nas kao posmatračku misiju zabrinjava činjenica da u toj zapaljivoj retorici učestvuju ovog puta i institucije predsednice vlade, ministarstava pa konačno i samog predsednika Republike koji u svojim nastupima deli građane i podstiče jednu vrstu referendumske borbe koja građanima poručuje da će, ukoliko jedna politička stranka ne pobedi, u Srbiji nastati krvoproliće", kaže Nedeljkov.

Prema njegovim rečima, sve ovo je posledica činjenice da nisu sankcionisani vinovnici nepravilnosti koje su bile prijavljene tokom prethodnih izbornih ciklusa.

Savet Evrope ukazuje na probleme u kampnji

O problematičnoj predizbornoj atmosferi izvestila je i delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evropa (PACE), koja je prošle sedmice posetila Srbiju.

Kako su ocenili, kampanja za vanredne parlamentarne, lokalne i pokrajinske izbore je izrazito polarizovana i obeležena "nezabeleženim nivoom negativne kampanje i izazivanja straha, napada protiv opozicije i novinara i ozbiljnih pitanja u vezi sa medijima".

Kao zabrinjavajuće pominjano je i dominantno prisustvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića u medijima tokom predizborne kampanje, saopštio je PACE 27. novembra.

Prema istraživanju nevladinog Biroa za društvena istraživanja (BIRODI), predstavnici izvršne vlasti Srbije su od 1. do 15. novembra u centralnim informativnim emisijama na RTS, Pinku, Prvoj, Hepiju, B92 i N1 osam i po časova učestovali u funkcionerskoj kampanji.



Od toga je, navodi BIRODI, polovina vrema pripala predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, dok druga polovina pripada premijerki Ani Brnabić i ostalim članovima Vlade.