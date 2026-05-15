Srpska opozicija na Kosovu uložila žalbu na odluku Izborne komisije da ih ne sertfikuje

Centralna izborna komisija Kosova nije potvrdila listu građanske inicijative "Složno pobeđujemo" za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima 7. juna, uz obrazloženje da ovaj politički subjekat nije ispunio zakonski kriterijum za potreban broj potpisa.

Na listi "Složno pobeđujemo" su kandidati šest srpskih opozicionih političkih subjekata - Srpski narodni pokret, Kosovski savez, Novo lice, Srpska demokratija, Sever za sve i Koreni.

Iz ove inicijative su 15. maja saopštili da je podneta žalba Izbornom panelu za žalbe i predstavke, te odluku CIK-a ocenili kao "presedan" jer je razlog za odbijanje za učešće na izborima navedeno da uz pojedina imena nisu bili upisani brojevi telefona potpisnika.

U saopštenju se navodi da su predali oko 1.400 potpisa, što je više od zakonskog kriterijuma.

"U interesu demokratije i prava građana da biraju", lista "Složno pobeđujemo" očekuje da im se odobri učešće na izborima, dodaje se.

"Ovo nije samo naša borba. Ovo je borba za pravo našeg naroda da ima autentično i slobodno predstavljanje, bez tutorstva, bez nametnutih posrednika i bez noćnih rokova koji su osmišljeni da se ne mogu ispuniti", navodi se u saopštenju.

Ranije je Ivan Vučković iz građanske inicijative Koreni za RSE rekao da se deo srpske opozicije ujedinio kako bi pokazao da postoji "drugačiji politički glas", nezavistan od zvanične politike Prištine i Beograda.

Naveo je i da je cilj bio da se pripadnicima srpske zajednice ponudi "drugačija percepcija političkih prilika", te da budu njihov "autentičan glas" i realna alternativa Srpskoj listi i stranci Za slobodu, pravdu i opstanak Nenada Rašića.

Srpska lista inače od njenog osnivanja deluje uz podršku zvaničnog Beograda, dok je Nenad Rašić viđen kao partner Vlade Aljbina (Albin) Kurtija, u kojoj je u dva mandata bio ministar za zajednice i povratak. Ovim strankama je CIK potvrdio učešće na izborima 7. juna.

Zboge nevalidnih potpisa CIK nije sertifikovao ni političku partiju SDA - Stranka demokratske akcije, koja predstavlja bošnjačku zajednicu na Kosovu.

Srpska lista ranije tri puta nije bila sertifikovana za učešće na izborima zbog članova Samoopredeljenja u Centralnoj izbornoj komisiji koji bi glasali protiv, što je nailazilo na oštre kritike međunarodne zajednice.

Izborni panel za žalbe i predstavke bi potom u svim navratima poništio odluku CIK-a da ne sertifikuje Srpsku listu.

Za učešće na predstojećim izborima 7. juna potvrđene su tri koalicije, 17 političkih partija i 1 nezavisni kandidat.

Prevremeni parlamentarni izbori na Kosovu održavaju se nakon što Skupština Kosova nije uspela da izabere novog predsednika u ustavnim rokovima.

Političke stranke nisu uspele da postignu koncenzus oko izbora predsednika nakon što je Vjosi Osmani početkom aprila istekao mandat.

Ovo će biti treći parlamentarni izbori u poslednjih 18 meseci na Kosovu, nakon izbora održanih u februaru i decembru 2025. godine.