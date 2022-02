Fondacija za otvoreno društvo negirala navode zvaničnika Srbije da je finansirala ekološki protest 15. februara

Fondacija za otvoreno društvo saopštila je 17. februara da nisu tačni navodi ministra unutrašnjih poslova Srbije Alekdandra Vulina da je ta nevladina organizacija finansirala nedavni protest ekoloških aktivista i udruženja “Kreni-promeni” u Beogradu.

U saopštenju se navodi da Fondacija do sada nije finansijski podržavala aktivnosti pokreta “Kreni-promeni”, kao ni aktivnosti lidera tog pokreta Save Manojlovića.

“Fondacija je u proteklih godinu dana odobrila sredstva organizacijama građanskog društva u Srbiji i lokalnim samoupravama u vrednosti od oko 500.000 evra za unapređenje životne sredine, kroz jačanje transparentnosti i odgovornosti u upravljanju životnom sredinom i ostvarivanje ciljeva zaštite životne sredine i klimatske pravde”, navodi se u saopštenju.

U Fondaciji za otvoreno društvo kažu i da ostaju otvoreni za saradnju sa organizacijama građanskog društva, organima javne vlasti i poslovnim sektorom na unapređenju životne sredine i tranziciji ka ekološki održivom društvu u Srbiji.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je 15. februara za televiziju Pink izjavio da je protest ekoloških udruženja, koji je predvodio lider pokreta “Kreni-promeni”, organizovan "kako bi se opravdao novac dobijen od stranih organizacija".

On je doveo u vezu Savu Manojlovića sa osnivačem Fondacije za otvoreno društvo Džordžom Sorošem (George Soros).

"Ja razumem Savu Manojlovića, koji vodi sve to. Pre nekoliko dana on je dobio milion od Soroša, neka me demantuje ako nije tačno, neka kaže nisam dobio milion od Soroša, ne finansira me Rokfeler, nikada mi ništa nisu uplatili. On mora da opravda novac koji je primio i zato radi ovo na praznik", rekao je Vulin.

Ekološki aktivisti, koje traže da se zakonom trajno zabrani iskopavanje bora i litijuma u Srbiji, protestovali su 15. februara ispred Palate Srbija dok je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dodeljivao odlikovanja povodom Dana državnosti.

Aktivisti i građani su neposredno pre ceremonije dodeljivanja odlikovanja blokirali okolne bulevare kod Palate Srbija u Beogradu.

Podsetimo, premijerka Srbije Ana Brnabić je u januaru optužila desetak međunarodnih organizacija, između ostalog i Fondaciju za otvoreno društvo, da finansiraju ekološke proteste u Srbiji.

Više prozvanih organizacija je za Radio Slobodna Evropa saopštilo da su ti navodi neistiniti.