Smiraj za žrtve u Potočarima i pozivi da se zaustavi negiranje genocida

Posmrtni ostaci žrtava koji su danas ukopani pronađeni su u više masovnih grobnica, a porodice su za njima tragale duže od 20 godina. Mnogi članovi porodica, međutim, još nisu pronašli svoje najdraže. Među njima je i Nermin Ćatić, koji godinama traga za svojim bratom Ninom, ratnim izvještačem iz Srebrenice. Nermin nekoliko puta godišnje dolazi iz Švedske, sve u nadi da sazna gdje su posmrtni ostaci njegovog brata.

"Kontam nešto ću čuti novo. Nešto će se novo desiti. Neki haber će doći. Kad dođem ovdje nekako sam bliže Nini, iako on nije pronađe. Ali, nadam se opet, ipak, nada zadnja umire. Možda će biti ružno da kažem, ali nemojte me pogrešno shvatati, ali ponekad zavidim ljudima koji su pronašli svoje najbliže. Neka su pronašli, Bogu hvala da su pronašli, ali godina za godinom, čovjek se zapita: 'Bože, kada ću ja naći?! Da li će mama to doživjeti?' To je to što me proganja", priča Ćatić za RSE.