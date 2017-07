'Dobar dan, sedmo jutro u Skupštini Crne Gore'

Pravno-političkom galimatijasu koji je u Crnoj Gori nastao nakon što su se poslanici Demokratskog fronta zatvorili u zgradi paralmenta, kako bi spriječili hapšenje Nebojše Medojevića osumnjičenog za pranje novca, ne nazire se kraj.

Upadljivo je ćutanje i odsustvo bilo kakve reakcije Vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića na apel predsjednika države Filipa Vujanovića da Medojeviću omogući da se brani sa slobode.

“Dobar dan. Sedimo jutro u Skupštini. Sve je po planu, sve kao što ste i naučili od nas.“

Bio je to posljednji u nizu raporta predstavnika Demokratskog fronta koji se javnosti najčešće oglašavaju preko Facebook profila jednog od svojih poslanika Slavena Radunovića.

Već sedmi dan ne napuštaju zgradu državnog parlamenta, poručujući da su u prostorijama svog kluba spremni da ostanu čitavo ljeto kako bi onemogućili hapšenje Nebojše Medojevića. Njega, podsjetimo, specijalni tužilac Milivoje Katnić sumnjiči za pranje novca, zbog čega je od parlamenta zatražio da mu ukine imunitet uz mogućnost određivanja pritvora.

Od kada je Zakonodavni dom to u četvrtak glasovima predstavnika vladajuće koaliciije učinio, traje svojevrsna igra nerava i mrcvacrenje javnosti, koja iščekuje epilog galimatijasa, koji osim pravnog sve više poprima prefiks i političkog.

Ključan potez i dalje se očekuje od Vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića, od koga kompletna opozicija i dio civilnog sektora, od početka očekuje da specijalnom tužiocu Katniću, kao što je to uradio u slučaju lidera Fronta Mandića i Kneževića, izda obavezujujuće uputstvo da Medojeviću ne određuje pritvor.

To što Stanković već treći dan, na poziv da to učini, ne odgovara ni predsjedniku države Filipu Vujanovića, čini se da dodatno podiže političku temperaturu u redovima DF-a.

“Mi ćemo u toku današnjeg dana pratiti što će se desiti od strane Vrhovnog državnog tužioca i svih onih koji ga pritiskaju u ovom trenutku. I shodno tome, blagovremeno ćemo donijeti odluku o aktivnom odbrambenom potezu Demokratskog fronta. Mi ovdje branimo interese 80.000 građana Crne Gore koji su nas jasno glasali. Nećemo dozvoliti da Medo bude uhapšen, jer je to montirani politički proces i protiv njega i protiv Demokratskog fronta“, kaže poslanik Predrag Bulatović.

Bivši ministar pravde, advokat Dragan Šoć, analizirajući sitauciju za Radio Slobodna Evropa, ocenjuje kako je najbolji način izlaska iz zamršene situacije da se poslaniku Medojeviću daju garancije da mu neće biti određen pritvor:

“To, osim državnog tužioca, može da uradi i Specijalni tužilac. Ali, očigledno, čim on to ne govori, da on nije spreman na takav korak. Predsjednik Vujanović se obratio kao javna ličnost čija je, između ostalog, obaveza da djeluje umirujuće u svakoj situaciji koja proizvodi tenziju. On je to uradio, po meni, na jedan dosta prigodan način i zaista sam iznenađen da nije dobio odgovor. Kakav god.“

Ono što, prema riječima Šoća, može da zatvara vrata kompomisu, jeste saopštenje vladajuće Demokratske partije socijalista, koja je negativno reagovala na Vujanovićevo pismo tužiocu Stankoviću:

“I time stavila do znanja da apsolutno ne podržava politički potez Vujanovićev. I, sa druge strane, čak na posredan način stavljaju do znanja da žele da Medojević ode u pritvor.“

Kako god, stanje napetosti se jednom mora razriješiti.

“Ne mogu poslanici Fronta boraviti mjesecima u skupštini, kao što ne može ni tužilaštvo da onako, kao neki buda, čeka da oni izađu. Tako da ako bi me niko pitao kuda sve to ide, odgovorio bih da u ovom momentu sve to ide ka zaoštravanju. Međutim, ne bi bilo prvi put da u praksi u Crnj Gori se dešava da se, maltene, očekuju najgore stvari a onda se desi neki obrt, koji sve to vrati u normalu i tenzije splasnu“, kaže Šoć.

On ne precizira od koga bi takva intervencija u pravcu smirivanja situacije mogla da dođe, ali se od početka izbijanja političke krize u Crnoj Gori apostrofira moguća posrednička uloga međunarodne zajednice. Stoga se otvara pitanje hoće li njeni akteri, u ovoj ili onoj formi, stupiti na scenu.

U prilog tome indikativno je to da je parlamentarnoj sjednici na kojoj je odlučivano o ukidanju Medojevićevog imuniteta, prisustvovao Hans Günther Mattern, ambasador Njemačke, zemlje koja se smatra jednom od najuticajnih u Evropskoj Uniji.