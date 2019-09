Stočari neće sir sa 'mirisom baruta' na planini Sinjajevini

„Vlada ne može dovesti u pitanje razvoj odbrane kao ključni segment bezbjednosti države i njenih građana.“

Tako je premijer Crne Gore Duško Marković reagovao ne buru negodovanja zbog odluke svih članova svog kabineta na sjednici u četvrtak, da se planina Sinjajevina na sjeveru Crne Gore, dva puta godišnje po 15 dana, koristi kao vježbovno-strelišni poligon za potrebe crnogorske vojske.

Marković smatra kako pritisci da vlada takvu odluku ne usvoji nijesu bili suštinski i ekološki.



Dijametralnog stava je stočar Željko Radonjić, koji za Radio Slobodna Evropa (RSE) ističe da ga je odluka Vlade iznenadila. On svake godine na Sinjajevinu, koja se smatra drugim najvećim pašnjakom u Evropi, izgoni brojno stado ovaca.

”Za nas stočare to bi bilo strašno. Đe stoku drugo da izdižemo kad mi od toga živimo. Nama je to izvor života. Kome da prodamo naše mliječne proizvode, skorup, sir i meso, sa mirisom baruta?”, kaže on.

U najavi krivične prijave

Iz udruženja građana “Sačuvajmo Sinjajevinu“i Koalicije za održiv razvoj, koji su protivljenje militarizaciji te planine mjesecima izražavali protestima i javnim performansima, najavili su krivične prijave protiv premijera Duška Markovića i Ministra odbrane Predraga Boškovića, kao i radikalizovanje otpora.

“Danonoćne straže” ,”borba po cijenu života”, “blokada pristupnih puteva”, samo su neke iz arsenala akcija koje su ranije najavljivali u slučaju da Vlada donese odluku o militarizaciji Sinjajevine.



Dan nakon što je Markovićev kabinet jednoglasno odlučio da se ta planina koristi kao “vježbovno-strelišni“ poligon, Aleksandar Perović, ispred Koalicije za održivi razvoj i ekološkog pokreta Ozon, za RSE ne otkriva konkretne planove.

”Mi nećemo moći stalno da budemo na terenu jer je Sinjajevina ogromna (7. 500 hektara površina). Trudićemo se da i dalje sa Vladom pokušamo da nađemo model, da razgovaramo. Uradićemo sve ono što dozvoljavaju Ustav i zakoni Crne Gore. Već u ponedjeljak ćemo na konferenciji za novinare precizirati konkretne akcije”, rekao nam je Perović.

U udruženju „Sačuvajmo Sinjajevinu“ posebno su ogorčeni što Vlada nije ni razmatrala elektronsku peticiju na njenom sajtu, kojom je preko 3.000 građana zatražilo da Sinjajevina bude samo Regionalni park prirode, u skladu sa elaboratom Agencije za zaštitu životne sredine.

Sa druge strane, Zdravko Begović, predsjednik advokatske komore Crne Gore, u izjavi za RSE kaže kako peticija za vladu nije bila pravno obavezujuća:

”Nije obavezna Vlada da poštuje i da prati jednu takvu peticiju. Ali, mora učiniti sve da sačuva biodiverzitet i da sačuva tu planinu, kako ne bi bila devastirana takvim projektom.”

Perović: Moralna obaveza

Aleksandar Perović pak ističe kako je vlada u najmanju ruku imala etičku i moralnu obavezu da razmatra potpise više hiljada građana i pokaže dobru demokratsku praksu da u donošenje svojih odluka i politika uključuje građane i civilni sektor:

“Posebno je skandalozno što je odluka Vlade da na Sinjajevini podigne vojni poligon bila jednoglasna. To znači da je za to bilo i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, koje je kao krovno ministarstvo trebalo da brani životnu sredinu i koje je izradilo Studiju zaštite područja Sinjajevine. Tu je jasno definisano da bi proglašenjem tog područja Parkom prirode bila garantovana neka održiva budućnost, gdje bi se unaprijedilo postojeće stanje, razvijalo stočarstvo i očuvalo to kulturno nasljeđe i tradicionalni način života na katunima. Definitivno, sve to je samo znak da mi u suštini samo želimo da se igramo demokratije.”

Podsjetimo, kako je to nakon sjednice vlade u četvrtak izjavio ministar odbrane Predrag Bošković, vlada se u odluci da Sinjajevinu koristi kao vojni poligon prije svega rukovodila strateškim državnim interesima, od kojih je odbrana jedan od najvitalnijih.

Ministarstvo: Neosnovane tvrdnje

Bošković je ponovio kako argumenti o tome da će poligon na Sinjajevini, devastirati životnu okolinu i uništiti biodiverzitet te planine, nemaju uporišta u stvarnosti.

„Jer, sve što su Ministarstvo i druge državne institucije u prethodnom periodu radile pokazalo je da to nije tačno. Analize zaštite uticaja na životnu sredinu, koje se radile na lokalitetima gdje se u prethodnom periodu izvodile slične aktivnosti Vojske Crne Gore ili čak uništavali viškovi naoružanja i municije, pokazale su da ne postoji uticaj na životnu sredinu, tj. da je ravan nuli“, izjavio je Bošković.



Bošković je dodao kako projekat vojnog poligona na Sinjajevini nije suprotan konceptu Regionalnog parka prirode, odnosno da nije u nesaglasju sa „Natura 2000“, ključnim dokumentom Evropske unije o zaštiti biodiverziteta.

Dodao je kako Vojska na Sinjajevini ništa neće graditi, kao i da će Ministarstvo obezbijediti transparentan sistem monitoringa.

Sa druge strane Aleksandar Perović ocjenjuje kako Sinjajevina ne može istovremeno biti i vojni poligon i park prirode:

“Nikada nijesmo rekli da područje Sinjajevine ne treba da bude korišćeno, kao što je to bilo i u prošlosti, za pješadijske obuke i druge stvari koja naša vojska treba da realizuje kako bi unaprijedila svoje kapacitete i obučila svoje vojnike. Međutim, pričati o bojevom gađanju na području koje je netaknuta priroda, koje se koristi kao katun i gdje je stočarstvo osnovni vid života, a da tvrdimo kako to neće uticati negativno, mislim da je to ne samo priča za malu djecu, nego teorija koju niko ne može da odbrani.”

Na odluku Vlade da Sinjajevinu koristi kao vojni poligon žestoko su reagovali u opoziciji.

'Bezobziran potez vlasti'

Tako je za građanski pokret URA (Ujedinjena reformska akcija) to, kako su ocijenili „bezobziran potez vlade“, koja ignoriše peticiju građana, kao i potrebe mještana tog područja. Socijalistička narodna partija (SNP) u tome vidi još jedan dokaz kako aktuelna vlast radi protiv interesa građana. U najbrojnijem opozicionom savezu Demokratskom frontu (DF) utvrdili su kako je, „Vlada odlučila da jedno od najznačajnijih i najljepših područja Crne Gore pokloni NATO vojsci“.

Na to je u današnjem saopštenju za javnost reagovalo Ministarstvo odbrane Crne Gore, ističući da je to pokušaj ugrožavanja najvitalnijih nacionalnih interesa od strane onih „koji ne priznaju ni vojsku ni državu Crnu Goru“.



No, za stočara Željka Radonjića aktuelna priča o Sinjajevini nema veze sa politikom, već samo sa životom.

“Tu nikakva politika ne dolazi u obzir. To je samo životno pitanje i pitanje nas stočara i pitanje, uopšte, svih građana Crne Gore”, rekao nam je Radonjić.

Vojni poligon na Sinjajevini definisan je strateškim dokumentima crnogorske Vlade. U dugoročnom planu Ministarstva odbrane od 2015-2025. godinu taj prostor je definisan kao vježbovni poligon.

Formiranje sopstvenog vojnog poligona obaveza je koju je Crna Gora preuzela članstvom u NATO-u. Punopravna, 29-ta članica Sjevernoatlantskog saveza Crna Gora je postala 5. juna 2017. godine.