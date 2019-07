Mještani Sinjajevine protiv vojnog poligona spremni da blokiraju puteve

Tri mjeseca traje polemika mještana Sinjajevine i crnogorskog Ministarstva odbrane oko toga da li bi korišćenje tog prostora za vojni poligon moglo da ekološki devastira tu planinu, koja je najveći pašnjak na Balkanu i koja ima pogodnosti za razvoj poljoprivrede i eko-turizma.

U petak, 12. jula, u podne na Sinjajevini je održan novi protestni skup građana u organizaciji Građanske incijative “Sačuvajmo Sinjajevinu”. Uprkos uvjeravanjima Ministarstva vojnog i Vlade, da i posljednje analize potvrđuju njihove stavove da vježbovno-strelišni poligon ne može imati nikakav negativan uticaj na prirodu Sinjajevine, mještani su kategorični kako tako nešto neće dozvoliti.

"Naša poruka sa protesta je da Sinjajevinu ne treba koristiti za bilo kakvu vrstu poligona, posebno ne vojnog, da na planini treba da se razvijaju stočarstvo i turizam", izjavio je uoči protesta na Savinim vodama na planini Sinjajevini, za RSE jedan od organizatora protesta Milan Sekulović, iz Građanske inicijative “Sačuvajmo Sinjajevinu”. Kategoričan je stav mještana tog kraja na sjeveru Crne Gore da se to područje proglasi regionalnim parkom prirode, što traže potpisivanjem peticije, kao i da bi vojni poligon štetio ekonomskom potencijalu planine. Sekulović to obrazlaže najnovijom računicom do koje su, kako kaže, došli analizom podataka Instituta Agrokombinat 13 jul.

"Samo od poljoprivrede se ovdje na Sinjajevini i to samo od stočarstva i branja bilja, može prihodovati za samo četiri mjeseca oko 11 milliona eura. Istovremeno, od vojnog poligona imate nula eura i uništenu ekološku sredinu i životnu okolinu. Takođe, od turizma, gdje je besmisleno da mi radimo analize, sigurni smo da se se i tu mogu zaraditi milioni", kaže.

Sa druge strane, od Ministarstva odbrane stižu nova uvjeravanja kako su sve analize, na prostoru na kojem su izvođena gađanja slična onima koja bi se izvodila na Sinjajevini, pokazale nulti uticaj na životnu okolinu, čime su, kako ističu, opovrgnute sumnje da bi korišćenje Sinjajevine za vojni poligon moglo izazvati bilo kakve negativne ekološke posljedice.

Do sagovornika na tu temu iz Ministarstva odbrane Radio Slobodna Evropa nije uspio da dođe. No, u saopštenju koje su dostavili listu Vijesti, iz tog vladinog resora naglašavaju kako bi taj lokalitet vojska koristila samo dva puta godišnje i to po nekoliko dana, pri čemu bi bilo upotrijebljeno manje eksploziva nego što se dnevno troši na gradnju auto-puta Bar-Boljare. Takođe, poručuju da su spremni na kontinuirani monitoring prostora Sinjajevine i još jednom tvrde da na planini neće biti NATO baze. Iz Ministarstva odbrane ponovili su i da od vojske na Sinjajevini, tamošnje stanovništvo može imati samo koristi, pošto jedino što će graditi na tom područuju su putevi, koji će olakšati pristup katunima.

Na sve to Milan Sekulović odgovara:

"Ne možemo mi da im vjerujemo na lijepu riječ. Mi smo prije otprilike mjesec ili dva tražili od Ministarstva odbrane, a shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, podatke, elaborate, procjene uticaja na životnu sredinu. I znate kakav smo odgovor dobili? Ćutanje. Samo ćutanje. U isto vrijeme dobili smo prozivke da smo anti-nešto. Nijesmo mi anti-ništa, mi smo samo za Sinjajevinu. Znači nama je jedini cilj da se zaštiti ova planina."

Sam ministar vojni Predrag Bošković u intervjuu za podgoričku Pobjedu nedavno je komentarišući pitanje vojno-strelišnog poligona na Sinjajevini, konstatovao kako se ono instrumentalizuje u svrhu dnevne politike, a Vojska se pokušava predstaviti kao institucija koja ne vodi računa o javnom interesu.

Slično je reagovao i načelnik Generalštaba crnogorske vojske Dragutin Dakić, koji je poručio da "država mora imati osposobljenu Vojsku, a Vojska, da bi bila osposobljena, mora imati vježbovni poligon".

Početkom aprila ove godine, na sjednici skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu, Dakić je bio izričit da prostor na Sinjajevini kao vojni poligon nema alternativu.

"Mi trenutno u Crnoj Gori nemamo nijedan poligon te vrste. Kad smo vršili analizu kompletnog prostora Crne Gore, a znate da imamo pet nacionalnih parkova, da su ti prostori uglavnom ograničeni, našli smo za najidealnije i najprihvatljivije rješenje da to bude Sinjajevina. Tu zaista ne bi bilo nikakvih smetnji ni po pitanju ekologije, uništavanja biljnog i životinjskog svijeta, voda itd. Ali nažalost imate različitih natpisa i ljudi koji se tome protive iz raznoraznih razloga, za koje ne znam šta su."

Na poziv organizatora protesta koji su u petak održani na Sinjajevini, da Ministarstvo odbrane za potrebe Vojske Crne Gore potpiše ugovor sa Sjevernom Makedonijom o korišćenju poligona Krivolak, gdje je nedavno održana međunarodna vježba "Odlučni udar", iz Ministarstva su odgovorili kako je jasno da crnogorska vojska mora da ima vježbovni prostor na teritoriji svoje države a ne van nje.

Kako god, dok uže zatežu i jedna i druga strana, kompromis se ne nazire. O tome svjedoči zaključak sa najnovijeg protesta mještana Sinjajevine da, "planina Sinjajevina neće biti pretvorena u vojni poligon, jer to njeni mještani neće dozvoliti po cijenu života i spremni su da blokiraju sve pristupne puteve do nje, ukoliko vojska krene ka njihovim katunima i pašnjacima."