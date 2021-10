SAD i EU: Uspostaviti normalno funkcioniranje institucija BiH

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini saopćila je da su reforme Izbornog zakona BiH ključne za funkcionalnost, stabilnost te kako bi se osiguralo da se glas svakog građanina broji.

Naglašeno je da SAD i Evropska unija nedvosmisleno podržavaju teritorijalni integritet i suverenitet BiH te da su tu da podrže dijalog.

“Lokalni političari na koncu snose odgovornost da građanima pruže vlast koju zaslužuju, uključujući ponovnu uspostavu normalnog funkcioniranja institucija na državnom nivou i izgradnju međusobnog povjerenja”, navodi se na Twitteru Ambasade SAD-a u BiH.

Matthew Palmer, EEAS Managing Director @aneichhorst, Ambassador Nelson, and EUSR @josattler met with BiH political leaders yesterday on the vital work of giving all BiH citizens a path to greater prosperity and equality. pic.twitter.com/UDNfF2X4zz

— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) October 29, 2021

Matthew Palmer, viši zvaničnik Ministarstva vanjskih poslova SAD zadužen za izbornu reformu u BiH i Angelina Eichhorst, direktorica pri Evropskoj službi za vanjske poslove (EEAS), borave u BiH od 27. do 30. oktobra.



Održali su niz razgovora sa političkim liderima o ustavnoj reformi i izmjenama Izbornog zakona BiH.