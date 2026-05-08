Trump kaže da je primirje između SAD-a i Irana i dalje na snazi nakon razmjene vatre u Hormuškom moreuzu

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je primirje s Iranom i dalje na snazi, uprkos sukobu između Irana i američkih ratnih razarača u Hormuškom moreuzu, za koji obje strane optužuju jedna drugu.

SAD tvrdi da je Iran lansirao rakete, dronove i male čamce na tri američka ratna broda, što je opisano kao "neizazvani napad". Trump je rekao da se Iran "poigravao s nama danas".

S druge strane, vrhovna vojna komanda Irana optužila je SAD da je gađao iranski naftni tanker i još jedno plovilo koje se približavalo Hormuškom moreuzu, te da je izvršio "zračne napade" na nekoliko obalnih područja.

Do novog zaoštravanja došlo je samo dan nakon što je iransko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo da razmatra američki prijedlog za okončanje rata.

Kao dodatni znak krhkosti primirja, rano u petak Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata je navelo da njihova protuzračna odbrana "aktivno djeluje" protiv raketnog i dronskog napada iz Irana.

Iranski državni mediji prvobitno su izvijestili o "eksplozijama" u Hormuškom moreuzu, opisujući ih kao "razmjenu vatre" s "neprijateljem". Istovremeno, lokalni mediji javili su da su se eksplozije čule u Teheranu.

Nedugo zatim, vrhovna vojna komanda Irana navela je da su američki "zračni napadi" pogodili obale Bandar Kamira, Sirika i ostrva Kešm.

Iran tvrdi da je odmah odgovorio napadom na američke vojne brodove, nanoseći im "značajnu štetu", te je optužio SAD za "kršenje primirja".

Centralna komanda SAD-a (Centcom) opisala je iranske napade kao "neizazvane", navodeći da su iranske snage lansirale "više raketa, dronova i malih čamaca" dok su američki razarači s navođenim projektilima prolazili kroz moreuz.

Centcom je javio da je "neutralizirao prijetnje koje su dolazile" i gađao iranske vojne objekte odgovorne za napade na američke snage, uključujući mjesta za lansiranje raketa i dronova, komandne centre te izviđačke i nadzorne objekte.

"Centcom ne traži eskalaciju, ali ostaje spreman zaštititi američke snage", navodi se.

Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Socialu napisao da je SAD uništio više malih čamaca koji su "prelijepo pali u okean, poput leptira koji pada u svoj grob".

Dodao je da je iranskim napadačima nanesena "velika šteta".

Američki predsjednik ponovio je upozorenje u vezi s mirovnim sporazumom.

"Kao što smo ih danas ponovo onesposobili, u budućnosti ćemo ih udariti mnogo jače i mnogo nasilnije ako brzo ne potpišu sporazum", napisao je.

Do novih tenzija dolazi uprkos tome što je Trump posljednjih dana tvrdio da će rat u Iranu biti "brzo završen".

Američki portal Axios objavio je da Bijela kuća vjeruje kako je blizu postizanja memoranduma o razumijevanju od 14 tačaka s Iranom, koji bi mogao postaviti okvir za detaljnije nuklearne pregovore.

U srijedu je portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao da se najnoviji američki prijedlog razmatra i da će Teheran svoje stavove prenijeti pakistanskim posrednicima.

Pakistanski ministar vanjskih poslova izjavio je da njegova zemlja "nastoji pretvoriti ovo primirje u trajni kraj rata".

Međutim, visoki član iranskog parlamenta odbacio je memorandum od 14 tačaka kao "listu želja".

Portparol komisije za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku iranskog parlamenta, Ebrahim Rezai, napisao je na mreži X da Iran "drži prst na okidaču", upozoravajući da će Iran "zadati oštar odgovor zbog kojeg će zažaliti" ako SAD ne "popusti i prihvati potrebne uslove".

I SAD i Iran zaprijetili su eskalacijom nasilja ako njihovi uslovi za mirovni sporazum ne budu ispunjeni.

U objavi na Truth Socialu od 6. maja, Trump je napisao da će, ako Iran ne pristane na sporazum, "bombardovanje početi, i bit će, nažalost, mnogo intenzivnije nego prije".

Trump je ranije rekao da će operacija Epic Fury – početna američko-izraelska ofanziva u Iranu – biti završena "pod pretpostavkom da Iran pristane na ono što je dogovoreno".

Prije te izjave, američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da je operacija završena i da je ostvarila svoje ciljeve.

Trump je ponovio da je Iran pristao da nikada neće imati nuklearno oružje "između ostalog", tvrdnju koju Teheran nije potvrdio. Iranski nuklearni program ostaje jedna od ključnih tačaka spora između dvije strane.