Iran razmatra novi prijedlog SAD-a usred Trumpovog optimizma i prijetnji

Iran je naveo da razmatra najnoviji američki prijedlog za koji izvori kažu da bi okončao sukobe, ali ostavio nekoliko ključnih pitanja otvorenim, dok američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je dogovor "vrlo moguć", ali je istovremeno upozorio na obnavljanje borbi ako Teheran odbije ponudu.

Iranska državna novinska agencija ISNA citirala je portparola Ministarstva inostranih poslova koji je izjavio da je Teheran primio američki prijedlog i da proučava detalje, iako je sugerisao da postoje odredbe koje su neprihvatljive za lidere te zemlje.

Američki prijedlog za okončanje rata je još "u fazi razmatranja", prenio je Esmail Bakei, dodajući da će Teheran prenijeti svoj odgovor posredniku Pakistanu nakon što "finalizira svoje mišljenje".

Ipak, Trump je izjavio da pregovori uz posredovanje Pakistana dobro napreduju.

"Oni žele dogovor. Imali smo veoma dobre razgovore u posljednja 24 sata i vrlo je moguće da ćemo postići dogovor", rekao je Trump novinarima u Ovalnoj kancelariji 6. maja.

Kasnije je, u video-poruci na skupu Republikanske stranke u Georgiji, Trump ustvrdio da će rat "brzo biti gotov".

Te opaske su zvučale optimističnije u odnosu na objavu na društvenim mrežama ranije tog dana, u kojoj je Trump zaprijetio ponovnim pokretanjem američke kampanje bombardovanja Irana, a mogućnost da Teheran pristane na američki prijedlog nazvao "velikom pretpostavkom".

Dvije strane ostaju podijeljene oko niza pitanja, uključujući sposobnost Irana da obogaćuje uranijum i njegovu kontrolu nad Hormuškim moreuzom, ključnim plovnim putem kroz koji je prolazilo oko 20 posto svjetskog snabdijevanja naftom i gasom prije rata, koji je izbio 28. februara.

Memorandum na jednoj stranici

Reuters je citirao pakistanski izvor i drugu osobu upućenu u posredovanje, navodeći da je dogovor blizu kada je riječ o memorandumu na jednoj stranici koji bi formalno okončao konflikt.

Nakon toga bi uslijedili razgovori o deblokadi pomorskog saobraćaja kroz moreuz, ukidanju razornih američkih sankcija Teheranu i postavljanju ograničenja na iranski nuklearni program, naveli su Reutersovi izvori.

Teheran je oduvijek insistirao na tome da je njegov nuklearni program isključivo u civilne svrhe, dok su ga Sjedinjene Države, Izrael i drugi na Zapadu optuživali da pokušava razviti nuklearnu bombu.

Iranska poluzvanična novinska agencija Tasnim, pozivajući se na neimenovani izvor, navela je da američki prijedlog sadrži neke neprihvatljive odredbe, iako nije precizirala koje.

Iranski zastupnik Ebrahim Rezai, koji je i portparol parlamentarnog odbora za spoljnu politiku i nacionalnu bezbjednost, nazvao je prethodni tekst američkog prijedloga "više američkom listom želja nego realnošću".

"Amerikanci u ratu koji gube neće dobiti ništa što nisu dobili u pregovorima licem u lice", napisao je on na društvenim mrežama.

Reuters navodi izvor upoznat s posredovanjem koji kaže da američke pregovore vode Trumpov izaslanik Steve Witkoff i zet Jared Kushner.

Ako obje strane prihvate trenutni memorandum na jednoj stranici, to bi pokrenulo sat za 30 dana detaljnih pregovora s ciljem postizanja potpunog sporazuma, naveo je izvor.

Potpuni sporazum bi okončao međusobne američke i iranske blokade u moreuzu, ukinuo američke sankcije i oslobodio zamrznuta iranska sredstva.

Takođe bi uključivao određena ograničenja iranskog nuklearnog programa, s ciljem pauze ili moratorija na iransko obogaćivanje uranijuma, dodao je izvor.

U međuvremenu, francusko predsjedništvo je saopštilo da šalje nosač aviona Charles de Gaulle u južni dio Crvenog mora kako bi se pozicionirao za potencijalnu misiju vraćanja navigacije u Hormuškom moreuzu.

Njegova misija šalje "signal da ne samo da smo spremni osigurati Hormuški moreuz, već smo za to i sposobni", saopšteno je iz kancelarije predsjednika.