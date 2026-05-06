Trump upozorava na napade većeg intenziteta ako Iran odbije sporazum

Predsjednik SAD-a Donald Trump upozorio je Iran da će se suočiti s "mnogo većim nivoom i intenzitetom" napada ukoliko ne pristane na mirovni sporazum za koji su, prema izvještajima, dvije strane blizu dogovora.

Američki mediji, predvođeni Axiosom, objavili su 6. maja da su Teheran i Washington blizu sporazuma o jednoj stranici memoranduma koji bi okončao rat u Zalivu.

Axios je naveo da bi sporazum uključivao obavezu Irana na moratorij na obogaćivanje uranijuma, saglasnost Sjedinjenih Država da ukinu sankcije i oslobode milijarde dolara zamrznutih iranskih sredstava, kao i da obje strane ukinu ograničenja za brodove koji plove kroz Hormuški moreuz. Trump je, čini se, potvrdio da je sporazum blizu u objavi na društvenim mrežama, iako nije iznio detalje.

"Pod pretpostavkom da Iran pristane na ono što je dogovoreno, što je možda velika pretpostavka, već legendarna operacija Epski bijes biće završena, a veoma efikasna blokada omogućiće da Hormuški moreuz bude OTVOREN ZA SVE, uključujući Iran", napisao je.

"Ako ne pristanu, bombardovanje počinje i, nažalost, biće na mnogo većem nivou i intenzitetu nego ranije."

Operacija Projekat Sloboda

Trumpovi komentari uslijedili su nekoliko sati nakon što je objavio da će operacija nazvana "Projekat Sloboda", za navođenje brodova kroz Hormuški moreuz, biti "pauzirana na kratko vrijeme" nakon postizanja "velikog napretka... ka potpunom i konačnom sporazumu s predstavnicima Irana".

Sjedinjene Države pokrenule su Projekat Sloboda kako bi obnovile komercijalni saobraćaj kroz Hormuški moreuz koji je Iran obustavio, ostavljajući hiljade brodova blokiranim na obje strane moreuza sedmicama i utičući na globalnu ekonomiju.

Iran je blokirao tranzit kroz ovaj ključni plovni put, prijeteći da će gađati svaki brod koji pokuša proći bez njegove saglasnosti, kao odgovor na američko-izraelsku vojnu kampanju protiv njega, pokrenutu 28. februara.

Povećani su strahovi da je primirje uspostavljeno prije gotovo mjesec dana narušeno nakon što su Ujedinjeni Arapski Emirati - ključni saveznik SAD-a u Zalivu - prijavili dolazne salve iranskih projektila, dok je najmanje jedan brod u Perzijskom zalivu bio meta napada dronovima.

Među najvećim preprekama za postizanje mira navodi se sudbina iranskih nuklearnih ambicija. Washington želi da Teheran odustane od uranijuma, uključujući visoko obogaćeni uranijum, koji se može koristiti za izradu oružja.

Peking je 6. maja ponovio poziv na "sveobuhvatno primirje" u sukobu i na povratak normalnog prolaza kroz Hormuški moreuz, dok je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi započeo svoju prvu posjetu Kini od izbijanja sukoba.

Ministar vanjskih poslova Wang Yi rekao je nakon sastanka s Araqchijem u kineskoj prijestolnici da će Kina "intenzivnije" raditi kako bi pomogla okončanje borbi i odigrala "veću ulogu u uspostavljanju mira i stabilnosti na Bliskom istoku".

"Kina smatra da je potpuni prekid neprijateljstava neophodan, ponovno pokretanje sukoba je neprihvatljivo, a nastavak pregovora je posebno važan", rekao je Wang, prema saopštenju njegovog ministarstva nakon razgovora, koji dolaze sedmicu prije planiranog sastanka Trumpa s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

Kina u velikoj mjeri zavisi od nafte s Bliskog istoka koja se izvozi i transportuje kroz Hormuški moreuz, a kineski zvaničnici su neupadljivo uključeni u pokušaje da pomognu postizanje sporazuma i pokretanje brodskog saobraćaja.