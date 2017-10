Optuženi Rusi nijesu fantomi

Predsjednik jedne od vladajućih stranka u Rusiji i zamjenik predsjednika Dume, Aleksej Žuravljev, zatražio je od ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova zaštitu za dvojicu ruskih državljana, Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, objavila je ruska državna agencija TAS.

Da li zvanična Moskva prvi put javno potvrđuje identitet dvojice ruskih državljana koji su u Crnoj Gori optuženi za finansiranje puča i da li ovo pismo opovrgava tvrdnje funkcionera Demokratskog fronta (DF) koji su dovodili u pitanje uopšte postojanje Šišmakova i Popova?

Aleksej Žuravljev je u pismu Lavrovu koje je objavljeno na sajtu "Rodine", jedne od stranaka vladajuće koalicije čiji je finansijer i neformalni lider potpredsjednik ruske Vlade Dimitri Rogozin, zatražio informaciju šta ruski MIP radi na zaštiti ruskih državljana Šišmakova i Popova koji su optuženi za pokušaj terorizma u Crnoj Gori na dan izbora.

Crna Gora je krajem prošle godine raspisala crvenu interpolovu potjernicu za dvojicom ruskih državljana a Ministarstvo pravde Crne Gore je u aprilu ove godine proslijedilo Rusiji zahtjev da predstavnici crnogorskog tužilaštva prisustvuju saslušanju Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, na koji, koliko je crnogorskoj javnosti poznato, do danas zvanično nije odgovoreno.

Pismo Alekseja Žuravljeva na adresu prvog čovjeka ruske diplomatije Lavrova, potvrđuje da Šišmakov i Popov postoje, da su ruski državljani i da nijesu beznačajni za Rusiju u cijeloj priči o pokušaju državnog udara u Crnoj Gori, kaže za Radio Slobodna Evropa Genadij Sisojev, dopisnik ruskog „Komersanta“ sa Balkana, koji živi u Crnoj Gori:

„Ovim zahtjevom to se faktički potvrđuje. Ovim u ruskoj Dumi potvrđuju da su njih dvojica ruski državljani i na neki način povezani sa događajima od 16. oktobra. Tim pismom se potvrđuje da postoje i da nijesu neki baš beznačajni ljudi u cijeloj priči.“

Do sada je zvanični Kremlj kategorički odbacivao svaku umiješanost u događaje u Crnoj Gori iz oktobra prošle godine, a u jednom od posljednjih istupa na tu temu portparolka Marija Zaharova, početkom februara ove godine, izbjegla je da odgovori na pitanje da li je Eduard Šišmakov i dalje na spisku saradnika ruske ambasade u Poljskoj, kako su objavili pojedini mediji.

Sky news, BBC, a prethodno drugi britanski uticajni mediji objavili su saznanja o umiješanosti ruskih tajnih službi u pokušaj puča u Crnoj Gori, kao i informaciju da je Eduard Šišmakov zbog špijunaže protjeran iz Poljske gdje je bio asistent vojnog atašea u ruskoj ambasadi u Varšavi, i da je to funkcija kojom se najčešće pokrivaju pripadnici ruske vojne obavještajne službe GRU.

Osim dosadašnjeg upornog ćutanja ruske vlade u vezi sa identitetom dvojice njihovih državljana koji su u Crnoj Gori optuženi za finansiranje pokušaja državnog udara kao i likvidaciju bivšeg premijera Mila Đukanovića, u nekoliko navrata lideri opozicionog DF koji su takođe optuženi u tom predmetu i kojima se sudi u Višem sudu u Podgorici, dovodili su u pitanje samo postojanje Šišmakova i Popova.

U tom duhu je nedavno gostujući u programu TV Vijesti govorio i njihov partijski kolega Slaven Radunović:

„Mislim da su neke službe bezbjednosti zemalja regiona od početka uključene u režiranje svega ovoga, da su iskorištena, ako uopšte postoje ona dva Rusa. Ta dva Rusa nemaju nikakve veze sa državnom politikom Rusije. Ko kaže da rade u ruskoj službi? RTCG u njihovom Dnevniku? Takvu povratnu informaciju iz Moskve nemate.“

Kako je još objavio Itar Tas, zamjenik predsjednika ruske Dume Aleksej Žuravljev je u pismu šefu diplomatije Sergeju Lavrovu zatražio i informaciju o tome šta u ministarstvu inostranih poslova preduzimaju kako bi se Šišmakov i Popov vratili u Rusiju.

To otvara pitanje gdje se dvojica Rusa optuženih u slučaju Državni udar trenutno nalaze ?

Genadij Sisojev ovako tumači taj detalj iz pisma Žuravljeva Lavrovu:

„Ja to ne mogu da tumačim na način da to znači da oni nijesu u Rusiji. Jesu, oni su tamo i Žuravljev to potvrđuje. To što on traži njihov povratak može da bude spin ili možda rezultat neznanja Žuravljeva da oni u međuvremenu nijesu isporučeni Crnoj Gori.“

Podsjetimo, Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore tereti da su bili na čelu kriminalne organizacije koja je pripremala izvođenje terorističkih akcija na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine, kao i likvidaciju tadašnjeg crnogorskog premijera Mila Đukanovića.

Budući da je suđenje za slučaj Državni udar počelo pred Vijećem Višeg suda u Podgorici a da su njih dvojica nedostupni crnogorskim organima gonjenja, Šišmakovu i Popovu će biti suđeno u odsustvu.