Kako su ruski komadosi izbjegli hapšenje u Crnoj Gori?

Suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori u oktobru 2016. godine nastavljeno je saslušanjem optuženog lidera opozicionog Demokratskog fronta Andrije Mandića, koji je odbacio navode optužnice, tvrdeći između ostalog da su čitavu aferu i događaj kreirali centri vladajuće partije u Crnoj Gori. Mandić je ponovio dosad izrečene političke ocjene da je crnogorskim vlastima bila potrebna afera „državni udar“ da ne bi izgubili parlamentarne izbore.

Optuženi Andrija Mandić, jedan od lidera najjačeg opozicionog subjekta Demokratskog fronta i predsjednik ideološki proruske Nove srpske demokratije, negirao je navode iz optužnice koja ga tereti za stvaranje kriminalne organizacije u okviru priprema za nasilno rušenje vlasti u Crnoj Gori. Mandić je saopštio da ne poznaje nikoga od ostalih optuženih u ovom slučaju osim svojih partijskih kolega koji su takođe optuženi. Pored toga Mandić je u više navrata slučaj „državni udar“ nazvao lažnim te rekao da se kreatori te afere nalaze u vrhu crnogorske vlasti. Na direktno pitanje sudije Suzane Mugoše da li se osjeća krivim Mandić je odgovorio:

„Naravno da nisam kriv. Ja od tih ljudi koji su pomenuti(u optužnici) ne poznajem nikoga, ni od ovih ljudi koji su došli iz Srbije, ne znam Šišmakova, ne znam Popova, ne znam Slavka Nikića. Znam jedino Mihajla Čađenovića, Milana Kneževića, ne znam generala Dikića... Ovom operacijom lažnog državnog udara su upravljali oni koji su najviše vješti u manipulaciji. Izdvojio sam imena Stanka Subotića, Mila Đukanovića i Bebe Popovića. Mislim da su to ljudi koji stoje u pozadini čitave akcije“.

Izjašnjavajući se o optužnici Mandić je pozvao tužilaštvo da iznese bilo kakav dokaz koji bi ga mogao povezati sa ruskim državljanima Eduardom Šišmakovim i Vladimirom Popovim koji su glavni optuženi za finansiranje i organizaciju „državnog udara“.

„To što je jedna grupa ljudi, a ne znam da li uopšte postoje, neki Šišmakov i Popov predstavljena kao grupa koja je za potrebe ruske države ovdje planirala nešto strašno, to nema nikakve veze sa mnom. Iza ovog izjašnjenja stojim ja, materijalno i moralno sa svom odgovornošću, spreman na svaku sankciju ako neko ima bilo kakve dokaze da je mene nekakav Šišmakov i Popov ili neka ekipa koristila za njihove ciljeve, a zauzvrat da mi omoguće da budem vazal u Crnoj Gori koji će slušati to što oni kažu. Ako tužilac može to da dokaže, a ja znam pouzdano izuzev izmišljene i montirane optužnice i pored svjedoka saradnika koji je potpuno sumnjiv i problematičan, da ni sa kim od njih nismo imali veze ni ja, ni Čađenović ni Knežević“, rekao je Mandić.

Andrija Mandić je opisivao događaje tokom izborne kampanje i tokom izbornog dana. On je rekao da su aktivisti Demokratskog fronta bili pod pritiskom policije u danima pred izbore jer su bili privođeni, a da je sve smišljeno kako bi se spriječila pobjeda na izborima Demokratskog fronta.

U dosadašnjem toku suđenja saslušani su državljani Srbije koji su uhapšeni na dan parlamentarnih izbora u oktobru prošle godine, koji su negirali da su učestvovali u organizaciji i pokušaju sprovođenja terorističkih aktvnosti u Crnoj Gori sa političkim motivnom. Uglavnom su svi optuženi u svojim iskazima kao razlog dolaska u Crnu Goru, baš na dan parlamentarnih izbora, navodili odlazak u manastir Ostrog, u koji nisu otišli. Uz to su navodili dolazak na četnički skup i promociju knjige, za koje nisu znali da kažu - gdje su se ti događaji održavali, ko su trebalo da budu učesnici, ko je trebalo da ih dočeka u Podgorici i tome slično.

Izjašnjavanje okrivljenih na optužnicu na glavnom pretresu u slučaju „državni udar“ ulazi u završnu fazu, jer je do kraja ove faze postupka ostalo saslušanje optuženog lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića koje je zakazano za ponedjeljak. Nakon što se svi optuženi budu izjasnili o optužnici, krenuće nova faza postupka izvođenje dokaza Specijalnog tužilaštva i iskaz svjedoka saradnika. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je najavio da će u predstojećem dokaznom postupku iznijeti činjenice o tome zbog čega nisu svi akteri pokušaja „državnog udara“ uhapšeni, a između ostalih je pomenuo grupu komandosa ruskog GRU-a koji su bili na Zlatiboru.

„Nije lišena slobode grupa kozaka, tužilaštvo će kroz dokaze objasniti zašto nije. Nije lišen slobode Predrag Bogićević koji se nalazi u Srbiji i njegova grupa. I o tome ćemo iznijeti činjenice u dokaznom postupku. Nije lišena slobode ni grupa komadosa GRU-a (Glavna ruska vojna obavještajna služba) koji su bili na Zlatiboru i van teritorije Crne Gore. Ističem da je bilo veoma važno da ne dođe do sukoba i prolivanja krvi u Crnoj Gori“, rekao je specijalni tužilac Katnić.