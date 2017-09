Suđenje za 'državni udar': Jesu li krivci četnici ili statisti?

Devetog dana suđenja u slučaju "državni udar" saslušana je Branka Milić optužena za pripadnost kriminalnoj organizaciji, koja je trebalo da na izborni dan u oktobru prošle godine sprovede napad na Skupštinu. Milić je peta okrivljena osoba u ovom slučaju. Prethodno, odbačeni je zahtjev branilaca za izuzećem sudskog vijeća, a Apelacioni sud je oslobodio iz pritvora aktivistu opozicionog Demokratskog fronta optuženog Mihajla Čađenovića.

Optužena u slučaju "državni udar" pripadnica četničkog pokreta u Srbiji Branka Milić odbacila je navode optužnice koja je tereti da je bila u grupi koja je pripemala nemire u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora, odnosno da je učestvovala u planiranju napada na Skupštinu Crne Gore. Ona je u svojoj odbrani iznijela, između ostalog, političku ocjenu koju ponavljaju i funkcioneri opozicionog Demokratskog fronta: da je čitav slučaj izrežirao Specijalni tužilac i vladajuća DPS, a da su uhapšeni optuženi statisti.

"Milivoje Katnić (Specijalni tužilac op.a.) je svjesno prekršio izbornu ćutnju, smišljeno je radio u korist DPS-a koji je svoju kampanju bazirao na tezi da je ugrožena država od opozicije u Crnoj Gori. A za to smo bili mi, kao statisti iskorišteni mi iz Svesrpskog četničkog pokreta u Srbiji. Ko će drugi nego srpski nacionalisti, Srbi koji se izjašnjavaju, da su i koji jesu četnici?", rekla je optužena.

Kako je optužena da je pokušala da napadne Skupštinu, Milić je insistirala da sazna gdje je oružje koje je prema optužnici trebalo da upotrijebi. Podsjetimo Specijalni tužilac je ranije rekao da je sporno oružje uništio okrivljeni Mirko Velimirović, koji je ranije priznao krivicu i bacio ga u neodređeno jezero blizu crnogorske granice.

"Kaže se da sam ja jedna od tih koja je trebalo da napadne Skupštinu. Moj je interes da znam tačno, koja je to lokacija, gdje je po naređenju Glavnog specijalnog tužioca, Mirko Velimirović rasklopio i potopio oružje. Ja hoću da vidim to oružje. Nema te dubine iz koje se to oružje ne može izvaditi", navela je optužena Branka Milić.

Prije optužene Milić, od početka septembra svoju odbranu je pred Višim sudom u Podgorici iznio Bratislav Dikić, penizionisani komandant srpske Žandarmerije. Sud je protiv njega razdvojio postupak zbog njegovog zdravstvenog stana i odobrio mu da u Kliničkom centru Crne Gore nastavi liječenje. Sudija Suzana Mugoša je saopštila da je obezbjeđen ljekar iz Beograda kojeg je Dikić tražio. Dikić je u svom iskazu negirao krivicu.

Saslušan je i optuženi Miloš Jovanović koji je priznao krivicu da je trebalo da napravi diverziju u Podgorici, ali koju nije počinio. On je u svom iskazu krivicu za kompletnu organizaciju i finansiranje "državnog udara" prebacio na Sašu Sinđelića koji je ključni svjedok saradnik Specijalnog tužilaštva. Saslušani su takođe Srboljub Đorđević i Kristina Hristić, koji su negirali krivicu.