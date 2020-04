Respiratori preko malinara: Istraga traje, dobavljač 'ponosan'

Respiratori koji su iz Kine došli u Bosnu i Hercegovinu, čiji je uvoz, ispostavilo se, sporan po nekoliko osnova, nalaze se trenutno na Aerodromu Sarajevo, pod carinskim nadzorom, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa (RSE) glasnogovornik Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratko Kovačević.

Prema njegovim riječima, nakon uplate PDV-a (poreza na dodanu vrijednost) respiratore će moći da preuzme uvoznik, a to je poljoprivredno preduzeće "Srebrena malina", koje se inače bavi proizvodnjom i preradom voća.

Pošiljka

Pošiljka od 80 respiratora, koje je Vlada Federacije BiH kupila za potrebe zdravstvenog sistema preko firme "Srebrena malina", čiji je direktor televizijski voditelj Fikret Hodžić, na Međunarodni aerodrom Sarajevo stigla je u subotu 25. aprila.

Kako je tada izjavio premijer Federacije BiH Fadil Novalić, Vlada je naručila 100 komada, pa će preostalih 20, kazao je, "stići kasnije". Ukupna cijena respiratora je viša od 10,5 miliona konvertibilnih maraka (5,25 miliona eura).

Istraga o ugovoru i dozvolama

Osim što je respiratore koji su prijeko potrebni za liječenje pacijenata zaraženih korona virusom uvezlo preduzeće koje se bavi proizvodnjom i preradom, prije svega, malina, istragu o tome da li su Vlada Federacije BiH, Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) i "Srebrena malina" zakonito sklopili ugovor, te da li je uopšte ta firma imala dozvole za promet medicinskom robom u trenutku kupovine respiratora, istražuju Agencija za istrage i zaštitu (SIPA), te Tužilaštvo Kantona Sarajevo.

"Na osnovu objavljenih članaka pojedinih medija Kantonalno tužilaštvo formiralo je dva predmeta zbog nabavke respiratora i testova za COVID-19 u Federaciji BiH. Dakle, Tužilaštvo Kantona Sarajevo će provjeriti navode, kako bi se utvrdilo da li u postupku javne nabavke ove medicinske opreme ima elemenata krivičnog djela", rekla je za RSE glasnogovornica Tužilaštva Kantona Sarajevo Azra Bavčić.

Vlada: To je bio posao kriznog štaba Civilne zaštite

Iz Ureda odnosa sa javnošću Vlade Federacije BiH na upit RSE o nabavci 100 respiratora posredstvom preduzeća ‘Srebrena malina’, odgovoreno je da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije direktno učestvovala u kupovini respiratora, niti bilo koje medicinske opreme.

"To je bio posao Federalnog kriznog štaba Civilne zaštite i oni su imali sva ovlaštenja u ime Vlade Federacije BiH da to učine. Sama pogodba Štaba Civilne zaštite s bilo kojom kompanijom to je bila propisano njihovom procedurom, a ne procedurom Vlade Federacije BiH, tako da se Vlada FBiH nije bavila time", odgovoreno je na upit RSE iz Vlade Federacije BiH.

Naglašeno je da je Vlada Federacije BiH naručila kupovinu respiratora, a Federalna uprava civilna zaštite je, kako je rečeno u odgovoru, tražila mišljenje stručnjaka koju vrstu respiratora treba kupiti.

Civilna zaštita: Sve procedure ispoštovane

Sanita Alagić, pomoćnica direktora za finansijsko-računovodstvene poslove i javne nabavke Federalne uprave civilne zaštite, iako je obećala da će odgovoriti na upit Radija Slobodna Evropa, to nije učinila.

Ona je u utorak, 28. aprila, novinarima u Sarajevu rekla da je nabavka respiratora urađena prema zakonskim pravilima o javnim nabavkama, te da "trebamo biti zbog toga ponosni".

Alagić je istakla da je "Srebrena malina" bila jedina koja je ponudila da će do kraja aprila isporučiti respiratore.

"Sve procedure su ispoštovane, saglasnosti sve postoje i sve su odluke usvojene, od Federalnog štaba, do odluke Vlade Federacije BiH", rekla je Alagić.

Pomoćnica direktora Federalne uprave civilne zaštite napomenula je novinarima da je odluku o nabavci potrebne opreme donio Federalni štab civilne zaštite (FŠ CZ), a Vlada FBiH izvršila nabavku po osnovu Odluke o prethodnoj saglasnosti na Odluku Federalnog štaba civilne zaštite, a zatim o izdvajanju novca iz rezerve budžeta za 2020. godinu.

Da li su konsultovane bolnice?

Upitana da li je zapovjednica Federalnog štaba civilne zaštite, Jelka Milićević, znala za ovu nabavku i je li Zavod za javno zdravstvo trebao da konsultuje prvo bolnice kojima su potrebni respiratori, Alagić je odgovorila da su konsultovane i bolnice na nivou cijele Federacije kojima su respiratori neophodni.

Dodaje i da je Jelka Milićević, kao zapovjednica Federalnog štaba Civilne zaštite, te federalna ministrica finansija, upoznata s donošenjem svih odluka o nabavci potrebne medicinske opreme.

"Sve odluke o nabavci svih sredstava i opreme su delegirane na Federalni štab Civilne zaštite i sve su jednoglasno usvojene", rekla je Alagić novinarima.

Direktor Agencije za javne nabavke: 'Prekršen Zakon'

Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor od Agencije za lijekove i medicinsku opremu BiH o tome da li je preduzeće "Srebrena malina" imala dozvole uvoz medicinske opreme i registraciju djelatnosti.

Direktor Agencije za javne nabavke BiH Đenan Salčin, pak, smatra da je u ovom slučaju prekršen Zakon o javnim nabavkama.

On je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekao da se od pojave pandemije korona virusa u BiH, ovoj agenciji niko od nadležnih institucija nije obratio za pitanje, savjet ili tumačenje Zakona o javnim nabavkama.

"Postavljam ja pitanje, a evo, čekam odgovore od institucija kao što je Vlada Federacije ili Federalna uprava civilne zaštite, da li je kontaktiran neko prilikom nabavke respiratora od domaćih ponuđača koji se bave takvom vrstom posla, zašto je to morao uraditi neko ko se uopšte ne bavi takvom vrstom posla, pritom nemajući dozvolu za uvoz ovakvih stvari, i to su sve pitanja", rekao je Salčin za RSE.

Navodi kako i "Vlada Republike Srpske također pod sumnjivim okolnostima nabavlja bolnicu".

"I od njih čekamo izjašnjenje, odnosno da vidimo ko je nabavio bolnicu, ko je uplatio novac, na koji način, i ko je u ovom slučaju kupac, odnosno ko je prodavac", rekao je Salčin za RSE.

On napominje da Zakon o javnim nabavkama nalaže da je kod pokretanja postupka nabavke neophodno provjeriti dvije ključne stvari,‘ekonomska i finansijska sposobnost firme, i tehnička i profesionalna sposobnost firme dobavljača’.

"Zašto provjeravate to, upravo iz razloga da vidite da li je on tehnički, ekonomski, finansijski i profesionalno osposobljen da može uopšte to nabaviti i uvesti, i pitanje je da li on to sutra može servisirati i raditi. Znači, odmah je tu prekršen Zakon o javnim nabavkama, kod te stvari, jer da je se vodilo zakonom ta firma ne bi mogla uopšte biti dobavljač", ističe Salčin.

Da li su nabavljeni respiratori iskoristivi u bolnicama?

Nabavljeni respiratori su, kako kaže predstavnik firme koja se više od 20 godina bavi nabavkom i održavanjem ove vrste opreme, koji nije želio da se njegovo ime objavi, a poznato je redakciji RSE, nisu za bolničko korištenje.

"Ovo je vrlo jednostavno provjeriti. Idite na internet, ukucajte ovaj model respiratora i dobit ćete da je to obični emergency respirator namijenjen prvenstveno za transport. To je jedna jeftina mašina koja ne služi za intenzivne njege. To nema veze sa ozbiljnim respiratorom", rekao je predstavnik firme koja se više od 20 godina bavi nabavkom i održavanjem ove vrste opreme.

Pravilo u ovoj branši je, kaže, da firma koja nabavlja opremu garantuje za kvalitet i njeno servisiranje. Međutim, njih u ovom slučaju nije kontaktirao.

"Ja moram da školujem ljude, imam skladište, moram milione stvari uraditi da bih dobio dozvolu da se bavim ovim poslom. A neko se bavi malinama i uvozi medicinsku opremu, radi moj posao. Pa to nema nigdje na svijetu, to je kriminal bjelosvjetski. I dobije dozvolu za uvoz dva dana nakon što se uvoz desio, pa to je strašno. A o cijenama ne trebate puno pameti, uđite na internet, ukucajte ovaj model i vidjet ćete da ga sad možete nabaviti za pet, šest, sedam hiljada dolara", kaže on.

On se pita ko će servisirati respiratore kada za to dođe vrijeme.

"Ja silne novce dajem godišnje za edukaciju ljudi. Koga će on poslati, nekog tamo malinara koji sadi maline da popravlja respiratore. Zato i jeste problem. Divno je da je on dobavio respiratore, ja bih mu prvi kapu skinuo, nazvao bih ga lično i zahvalio mu se, da je on za to ovlašten", kaže naš anonimni izvor.

Direktor "Srebrene maline" pozivao Tužilaštvo da što prije istraži

Direktor poljoprivrednog preduzeća "Srebrena malina", televizijski voditelj Fikret Hodžić nakon prvobitnog negiranja cijelog slučaja, drugi put se javnosti obratio putem svog Instagram naloga.

"Krenut ću redom. Prvo su rekli da nemam dozvolu za uvoz respiratora pa se onda desilo da imam. Onda su rekli da sam zaredio pet miliona, a evo dok ovo pišem stiže vijest da sam nešto manje od miliona. Siguran sam da će ova cifra ići još dosta niže. Također, vjerujem da će u danima koji dolaze biti još mnogo laži i 'dobro' spremljenih plaćenih tekstova. Uspjeli su u tome, priznajem. Odlučni su zapravo da uništite ono što su neki započeli 1992. Šteta je ogromna", napisao je Hodžić.

Pozvao je Tužilaštvo BiH da što prije počnu raditi na ovom slučaju, te da ispitaju svaki segment poslovanja njegove firme.

"Ja kao vlasnik i odgovorno lice spreman sam za svaku neregularnost snositi posljedice koju nalaze zakon. Na kraju, ponosan sam na ono što je uradila 'Srebrena malina'. Mi možda za sedam dana nećemo moći dalje, ali ostaje istina da je ova kompanija, iz sela Sućeska, jedina koja je u regionu uspjela za deset dana od dana uplate u BiH da uveze 100 komada respiratora", poručio je Hodžić.

Reakcija Ambasade SAD

Na ovaj slučaj reagovala je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u BiH. U odgovoru na upit RSE navedeno je da ne mogu komentarisati konkretne istrage koje su u toku, ali da u pandemiji "korupcija može direktno voditi gubitku ljudskih života".

"Kao što smo i do sada govorili, svi izvještaji o koruptivnim radnjama u vrijeme pandemije veoma nas zabrinjavaju. Ukoliko je ovakva praksa u prošlosti značila gubitak javnih fondova, danas korupcija može direktno voditi gubitku ljudskih života. Nema mjesta za korupciju u vrijeme krize sa kojom se zajedno suočavamo", navedeno je u odgovoru.

Iz Ambasade SAD-a u BiH napominju da je građanima Bosne i Hercegovine jasno je koliko je u BiH korupcija duboko ukorijenjena, te da se procesuiranjem onih koji iskorištavaju ‘ovu situaciju za sticanje nezakonite koristi pokaže’ da ima nade u borbi protiv korupcije.

"Mi i dalje podržavamo tužitelje koji su spremni da se uhvate ukoštac sa korupcijom, uključujući I korupciju u javnim nabavkama tokom pandemije COVID-19, bez obzira na brojne prepreke", piše u odgovoru Ambasade SAD-a u BiH.

'Ugrađivanje u nabavke'

Politička analitičarka Ivana Marić za RSE kaže da je gotovo svaka nabavka koju su izvršile domaće vlasti subjekt istrage tužilaštava. Ona naglašava da donacije Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, te drugih međunarodnih donatora, Bosni i Hercegovini, "nisu išle preko domaćih vlasti, jer da jesu bilo bi još mnogo afera".

"Upravo zbog toga, domaćim političarima je ostalo jako malo nabavki da se ugrade u to, jer vidimo da njima očito nije u interesu zdravlje građana, jer je pitanje da li nam više i trebaju, jer ne koristimo ni one koje imamo. Vidimo da se može pročitati kroz njihovu formu ponašanja da gledaju samo ono da nabavljaju gdje se mogu najviše ugraditi.

Žalosno je i sramotno da nas međunarodna zajednica na taj način gleda, a ne smije da nam prepusti nijednu marku poklonjenog novca, jer znaju gdje bi to moglo završiti, tako da sve svoje nabavke vrše preko povjerljivih partnera. Evo pokazali su, u stvari, da su u pravu, jer svaka do sada nabavka je bila sporna, od testova koje je nabavila firma za proizvodnju namještaja, do ovoga", smatra Ivana Marić.

Transparency o slučaju

Ivana Korajlić iz međunarodne nevladine organizacije Transparency International BiH (TI BiH) za RSE kaže kako je bosanskohercegovačka javnost svjedočila brojnim spornim primjerima u vezi nabavke 100 respiratora iz Kine.

"Počevši od činjenice da je za nabavku zadužena kompanija koja apsolutno nije imala niti reference niti iskustvo vezano za nabavku medicinske opreme ni promet, pa, čak, ni u trenutku izbora ove kompanije nije imala ni dozvolu same Agencije za lijekove BiH, do toga da nigdje nismo uspjeli dobiti informaciju na osnovu kojeg postupka je sama nabavka provedena.

Čak smo ostali u špekulacijama ko je pokrenuo nabavku i koja je institucija bila zadužena za samu nabavku. Sad se postavlja pitanje i za druge mnogo ozbiljnije transakcije i da li su to uopšte i ti respiratori koji su bili neophodni i za koje je bila planirana nabavka", rekla je ona.

Korajlić je iskazala bojazan da li će istražni organi do kraja ispitati novu afere o nabavci respiratora u BiH.

"Nažalost, bojim se da nikada nećemo ni saznati ko je odgovoran u cijeloj ovoj priči, odnosno ko stoji iza ove transakcije, jer postoji stvarno ogroman prostor za sumnju da se radi o firmi koja je samo paravan za druge mnogo ozbiljnije transakcije i poslove. Ja se nadam da će institucije i tražiti ovo sve, posebno na koji način je provedena sama nabavka.

Da li je zakonito sklopljen ugovor uopšte i da li je ova firma imala uopšte dozvole za promet medicinskom robom u tom trenutku. S druge strane, naravno da se preispita odgovornost svih ostalih u cijeloj ovoj priči, posebno ako se ispostavi na kraju da to nije proizvod koji je bio prvobitno planiran i slično", kaže Korajlić.

Korajlić sumnja da će se do kraja istražiti slučaj "Srebrena malina", jer , kaže ona, prebacuje se odgovornost nadležnih institucija s jedne na druge, te napominje da se, poznajući bh. pravosudni sistem, ‘ne može previše očekivati od cijelog tog predmeta."