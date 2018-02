Ramljak: Griješio sam i spreman sam snositi posljedice

Izvanredni upravitelj Agrokora Ante Ramljak priznao je na parlamentarnom Odboru za gospodarstvo da je radio pogreške kod izbora konzultanata na početku izvanredne uprave u koncernu, ali da je tada bila izvanredna situacija. Mediji su objavili da je on za konzalting u procesu restrukturiranja Agrokora angažirao tvrtku u kojoj je donedavno radio uz honorar od 33.000 eura mjesečno.

Dvoje ljudi koji vode restrukturiranje posrnulog koncerna Agrokor, potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić i izvanredni upravitelj Ante Ramljak su pred saborskim Odborom za gospodarstvo branili dosadašnji tijek postupka. Dio primjedbi opozicije su odbili, dio prihvatili i posuli se pepelom, a za dio se jednostavno pravili da ih nisu čuli.

„Da sam ja na vašem mjestu, i ja bih mislio – ovaj je sebi namjestio,“ kazao je izvanredni upravitelj Ramljak pred saborskim Odborom za gospodarstvo na pitanje iz oporbe o angažiranju tvrtke u kojoj je donedavno radio na poslovima konzultanta u procesu restrukturiranja, uz iznimno visoke naknade od 250.000 kuna tjedno. On je kazao da nije imao vremena za javni natječaj za angažiranje konzultanata, da su ga prošlog travnja slali da ugasi požar u nuklearki, a da ga sada pitaju - na što je potrošio vodu?

„U danom trenutku sam napravio milijun grešaka, i to priznajem. Ali – da me iz današnje perspektive ispitujete – zašto si to napravio… Kada sam 12. 4 prošle godine objavio da je moj bivši kolega angažiran kao savjetnik, tada me nitko nije pitao:'A zašto si ga angažirao?', žao mi je. Percepcija je kriva. Da sam na vašem mjestu, isto bih mislio – to je sebi lovu uzeo! Kažem, ja sam spreman snositi sve posljedice ovoga.“

On je odbio oporbena prozivanja da je cijeli projekt ovakvog restrukturiranja Agrokora smislio „trojac Škegro – Dalić – Ramljak“.

Oporbeni socijaldemokratski zastupnik Gordan Maras upozorio je na brojne koincidencije otkako je buknula kriza u Agrokoru:

„Na pripremi zakona rade gospodin Ramljak, Matić, Šavorić i drugi, i onda – kada se zakon usvoji u Saboru – gospodin Ramljak postaje Vladin povjerenik u Agrokoru, gospodin Matić postaje konzultant na 250.000 kuna tjedno, a gospođa Laco koja je radila za gospođu Dalić u Ministarstvu gospodarstva postaje tvrtka za PR Agrokora uz honorar od 10.000 eura tjedno….“

Za razliku od Ramljakovog posipanja pepelom, potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić je Marasovo pitanje prečula i kazala da je posebni zakon o Agrokoru prošao test čak i pred britanskim pravosuđem, što je dokaz da je dobar. „Lex Agrokor“ nisu pisali ni Ramljak, ni lešinarski fondovi, ni tajni konzultanti, već najviše ona sama, kazala je, razrješujući zagonetku koja je mjesecima mučila hrvatsku javnost.

Ja sam glavni autor zakona.

„Ja sam glavni autor zakona. Sve ove odredbe napisane su ili po mojim riječima, prekontrolirane od mene ili po mome nalogu. Ja sam glavni autor zakona iz dva razloga. Prvo, jer sam resorni ministar u čije krilo je ovaj teški i strašni problem pao, problem koji je prijetio vratiti hrvatsku ekonomiju u recesiju.“

A drugi je razlog, kaže ministrica, što je posjedovala jedinstvenu kombinaciju iskustva u privatnom i javnom sektoru i akademskih titula.

Oporbu je zanimalo i - zašto je u hrvatskom „Lexu Agrokor“, koji je pisan po uzoru na talijanski „Lex Parmalat“, kojim se uredilo restrukturiranje posrnulog talijanskog prehrambenog giganta, izbačen članak koji onemogućuje sukob interesa izvanrednog upravitelja, kojim bi se onemogućilo da dođe u situaciju da angažira bivše poslovne partnere za konzultante? Ministrica Dalić odgovorila je da je za razliku od Italije ovdje cijeli proces pod nadzorom suda, a da je opozicija imala prilike riješiti to svojim amandmanom na prijedlog zakona, ali da su to propustili učiniti.

Ispitivanje ministrice Dalić i povjerenika Ramljaka potrajalo je punih četiri i po sata.