Pusi Rajot u Beogradu: 'Rusija nije Putin'

"Nažalost, nekako ispada da našu zemlju predstavlja u svetu (Vladimir) Putin i to je veoma nezgodna situacija. Jer, Rusija nije Putin. Čak i zvanična statistika ukazuje da podrška Putinu opada, jer imamo društvenu i ekonomsku krizu zbog rata sa Ukrajinom i sankcija koje u usledile, a koje su fer po mom mišljenju", tako današnju Rusiji vidi Marija Aljohina, članica ruskog pokreta Pusi Rajot (Pussy Riot), koja je sa dvojicom aktivista u poseti Beogradu.

Članovi popularnog ruskog benda Pusi Rajot, poznatog po svom političkom aktivizmu i kritikama na račun Kremlja, bili su gosti na Međunarodnoj nedelji civilnog društva u Beogradu, gde su izveli performans.

Marija Aljohina, jedna od članica koja je javnosti postala poznata nakon što su ona i Nadežda Tolokonikova, takođe članica Pusi Rajota, odlukom ruskog pravosuđa provele oko dve godine u zatvoru jer su, u znak protesta protiv predsednika Rusije Vladimira Putina, izvele "pank molitvu" u Hramu Hrista Spasitelja u Moskvi, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE) da ne može da objasni popularnost ruskog predsednika u Srbiji. U Srbiju je došla uprkos tome što joj je zabranjeno da izađe iz Rusije.

"Nažalost, ne mogu da objasnim Putinovu popularnost ovde (u Srbiji). Verovatno ona postoji zbog veoma čudnog, jakog imidža čoveka na konju ili nekog velikog lidera. Ta slika je lažna. To je čista laž, jer ljudi ponekad ne analiziraju situaciju, nemaju kritičko mišljenje o stvarima i ne vide širu sliku", kaže Aljohina.

Aljohina je izjavu dala neposredno pred početak protesta građana i opozicije "1 od 5 miliona" u Beogradu. Kako kaže, takva vrsta protesta u Moskvi bila bi nemoguća.

"Šetali smo trgom gde su pripreme za demonstracije. Šalili smo se da se da je to nezamislivo u Rusiji, i to bi svi oni koji podržavaju Putina trebalo da znaju, ovo ne možete imati u Rusiji. Ukoliko biste na vlasti imali Putina ili njegov uticaj ovde, imali biste metal detektore na sve strane, 50 policijskih autobusa, hiljade policajaca, žandarmerija bi tukla ljude kako im ne bi dozvolila da odu na trg gde se održava protest. Ovako nešto je nemoguće u Moskvi", objašnjava Aljohina i dodaje:

"Ukoliko samo pogledate šta se dešava u našoj zemlji, sigurna sam da ne biste želeli da to imate ovde. Jer, nema slobodnih medija, nema slobode govora, nema slobodnih demonstracija, nema slobodne umetnosti, sve je to pod represijom."

Fotogalerija 'Svi kao jedan - Srbija' Na protestu opozicije u Beogradu u subotu su izneti zahtevi za formiranje zajedničke komisije vlasti i opozicije za definisanje fer izbornih uslova, izbor novog sastava Regulatornog tela za elektronske medije i izbor tehničkog i uređivačkog tima javnih servisa. Na bini ispred Skupštine Srbije građanima su se obraćale javne ličnosti, nakon čega su demonstratni krenuli u protestnu šetnju centrom Beograda. (RSE/Foto: Vesna Anđić, Nevena Bogdanović i Gordana Ćosić) Podijelite na Facebooku

Podijelite na Twitteru

Podijelite

Podjelite na Google+

Pošaljite prijatelju



Na pitanje kako kao Ruskinja i aktivistkinja vidi to što je prošle godine u poseti Beogradu bila Natalija Poklonskaja, ruska poslanica izabrana na izborima na Krimu, koja je tokom davanja izjave medijima u Skupštini Srbije izgovorila "Krim je Rusija" uprkos tome što zvanični Beograd priznaje teritorijalnu celovitost Ukrajine, Aljohina odgovara:

"Ako pozovete Nataliju Poklonskaju i date joj mogućnost da otvoreno u vašoj zemlji kaže da je Krim ruska teritorija, vi onda ne poštujete ukrajinsko društvo i ukrajinsku revoluciju, kao ni sve one ljude koji su poginuli za slobodu tokom te revolucije. Ne mislim da je to dobra stvar, jer je Ukrajini danas potrebna podrška, proživela je jedan tragičan i krvav rat sa najbratskijom zemljom. Verujem da je to jedna mračna strana istorije naše zemlje, Ako možete, nemojte (da Srbija) radi takve stvari raditi u budućnosti."

Kako kaže, nije bila informisana ni da je oktobra prošle godine počasni gost Sajma knjiga u Beogradu bio ministar kulture Rusije Vladimir Medinski, koji je na sajmu promovisao svoju knjigu u kojoj opravdava metode i propagandu nekadašnjeg ruskog lidera Josifa Staljina.

"Taj čovek je u septembru 2017. otkrio novi spomenik Staljinu. Ponekad izjavljuje kako je Staljin bio veliki lider. Josif Staljin je uništio rusku kulturu, ubio je sve moje omiljene pesnike, ubio je mnogo sveštenika, on je, u stvari, velika sramota naše zemlje. To da imate ministra kulture koji podržava Staljina kao nekog idola je velika sramota. Zaista verujem da oni umetnici koji su otvorili izložbu zajedno sa Medinskim ne znaju ko je on u stvari, a trebalo bi da znaju", kaže Aljohina za RSE.

Tokom neformalnog druženja sa predstavnicima medija i organizacija civilnog društva, Aljohina se osvrnula na boravak u zatvoru i politički aktivizam. O uslovima u ruskim zatvorima napisala je knjigu "Dani nemira", u kojoj zatvore u današnjoj Rusiji poredi sa starim sovjetskim gulazima.

"Tokom dve godine koliko sam provela u zatvoru, počeli smo da istražujemo stanje ljudskih prava u zatvorima. Nismo znali kako to da izvedemo, ali smo na kraju uspeli. Ostvarili smo značajan uticaj na promene unutar zatvora", navodi ona.

Po izlasku iz zatvora članovi Pusi Rajota osnovali su nezavisni medijski internet portal na kome objavljuju priče o policijskom nasilju, nasilju u zatvorima i političkom zatočeništvu. Trenutno radi istraživanje na temu nasilja u porodici.

"Kao što ste verovatno čuli, 2017. godine ruski parlament je, da tako kažem 'dekriminalizovao' nasilje u porodici. Ukratko, to više nije zločin, muškarcima koji izvrše nasilje u porodici sledi samo administrativna kazna u iznosu od 80 evra", kaže Aljohina.

Na pitanje šta je motiviše nakon zatvora i prebijanja, Aljohina odgovara pitanjem:

"Ne mislim da to što ste rekli – prebijanje i zatvor – može biti razlog da ne činim ništa, jer ja sam živa, imam srce i mozak, mogu toliko stvari da uradim, pa zašto onda da to i ne uradim?"