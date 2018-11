Pulski 'Sa(n)jam knjige' posvećen Predragu Luciću

U Puli je u četvrtak otvoren 24. po redu Sa(n)jam knjige u Istri.Tema je sloboda, tema regionalnog programa je „Makedonija čita“, a ovogodišnje izdanje festivala posvećeno je pred manje od godinu dana preminulom novinaru, piscu, „feralovcu“ i dugogodišnjem suradniku Radija Slobodna Europe Predragu Luciću.

Trideset književnih premijera, gostovanje svjetski poznatih književnika i filozofa, razgovori s autorima, tematske tribine o knjizi, kulturi i slobodi, predstavljanje izdanja dvjestotinjak izdavača, to je samo dio sadržaja pulskog sajma knjige koji će u sljedećih 10 dana biti središte kulturnih zbivanja u Istri, ali i šire.

„Evo, otvorili smo sajam. Otvorio ga je nobelovac Wole Soyinka – velika čast za nas! Velike autore imamo ove godine – uz njega tu je i Peter Sloterdijk, klasik talijanskog stripa Vittorio Giardino, izvrsni pisac sa Islanda Eiríkur Örn Norðdahl, filozof iz Izraela Ishay Landa, norveški filozof Lars Svendsen… Tu je puno, puno pisaca i autora – Mirko Ilić, Rajko Grlić, izvrstan autor Slobodan Tišma, Javier Cercas kojeg smatraju budućim nobelovcem… Znači, Pula je stvarno ove godine dovela pisce koje Hrvatska rijetko viđa“, kaže direktorica festivala Margareta Vodopija za Radio Slobodna Europa (RSE)

Autor ovogodišnjeg programa Andrea Matošević objasnio je novinarima da za njega središnja tema ovogodišnjeg sajma, sloboda, danas znači – borbu za goli opstanak.

„I to što u onom svakodnevnom smislu gubitka posla i sve veće i sve snažnije potrebe za socijalnim politikama kako bi zajednice i pojedinci u tim zajednicama opstali, pa do onih ekstremnijih i puno tužnijih, a to je migrantska kriza kojoj trenutno svjedočimo.“

Kako je ovogodišnje izdanje festivala posvećeno Predragu Luciću, pojašnjava Margareta Vodopija. „Nismo napravili karmine, jer on to ne bi volio, niti mi takve stvari radimo“, kazala je.

„Posvetili smo mu ga programom. Evo, upravo su Amira Medunjanin i Bojan Zulfikarpašić nastupili na otvorenju Sajma. Oni su njegovi prijatelji i došli su pjevati za Predraga. Već u petak je otvorenje izložbe suborca Predraga Lucića iz 'Ferala', njegovog prijatelja Alema Ćurina koji vrlo rijetko izlaže, ali izlaže ove godine upravo zbog Predraga na Sajmu.“

Ćurinova izložba, koja će biti izložena u Gradskoj galeriji Pula zove se „Ples slobode“, kaže naša sugovornica.

„A prema crtežu po kojem je nazvao svoju izložbu, vidi se tko su za njega simboli sklobode – za njega to su Corto Maltese i Predrag Lucić. A ono što nas najviše veseli, jer je to inicirao upravo Sajam, je nova knjiga Predraga Lucića 'Cervantesov trg i druge drame'. Znači, mi slavimo Predraga Lucića kroz njegov rad. On je zaista najpoznatiji kao beskompromisni novinar i kao izvrsni pjesnik, ali on je u svojim temeljima kazališni redatelj i kazališni pisac, i mi smo željeli da upravo njegovim dramama obilježimo ovogodišnji Sajam.“

Na otvorenju sajma pulski gradonačelnik Boris Miletić izvijestio je da su na Gradskom vijeću Pule odobrena sredstva za daljnje trogodišnje financiranje. Kako je kazao, „ trogodišnji ugovor o financiranju Sajma knjige potvrđen je između Grada Pule, Istarske županije, Zagrebačke banke i Udruge Sa(n)jam knjige u Istri“.

Pulski Sa(n)jam knjige u Istri otvoren je u pulskom Domu hrvatskih branitelja do 9. prosinca.