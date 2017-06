Srednjoškolci BiH protiv podijela u školama: Nećemo u nacionalne torove

Srednjoškolci iz svih krajeva Bosne i Hercegovine okupili su se danas na mirnom protestu ispred zgrade kantonalne Vlade u Travniku, tražeći ukidanje segregacije u obrazovanju, odnosno fenomena "dvije škole pod jednim krovom". Nakon sastanka sa kantonalnom ministricom obrazovanja, još jednom je potvrđeno da su male šanse da se želje učenika ostvare.

S transprentima „Segregacija je loša investicija“, i „Ovdje smo da stvaramo budućnost, a ne da ponavljamo prošlost“, srednjoškolci iz cijele BiH danas su u Travniku zatražili ukidanje segregacije u školama i fenomena "dvije škole pod jednim krovom".

„Želimo kvalitetno obrazovanje, a ne podjele... Želimo posao, a ne da nas svrstavaju u torove i vraćaju 20 godina u prošlost“, kaže član Asocijacije srednjoškolaca BiH Faruk Gutić.

Nedugo nakon što su se s transparentima pojavili ispred zgrade kantonalne Vlade, uzvikujući „Zajedno u školu“ i pjevajući pjesmu „Sistem te laže“, srednjoškolce je primila ministrica obrazovanja SBK Katica Čerkez, koja im je poručila da neće biti osnivanja nove srednje škole u Jajcu, ali da se problem „dvije škole pod jednim krovom“ u cijeloj BiH ne može brzo riješiti.

„Njihova inicijativa kao djece je u redu, ali problem koji oni ističu je problem BiH i on se ne može riješiti u par koraka. To je dubinski problem društva koji je definiran i Ustavom i zakonom", kazala je Čerkez.

Ponovila je da ostaje stav da nova srednja škola u Jajcu neće biti osnovana i da će srednjoškolci u tom gradu ostati zajedno u klupama, kao i da su predviđena dva dodatna predmeta

"To su predmeti povijesti i geografije za Bošnjake, a u školama već egzistira islamska i katolička vjeronauka, te bosanski i hrvatski jezik. Mi nismo imali podijeljene škole u Jajcu, ali sad ćemo dobiti dubinsku podjelu unutar razreda jer će jedni slušati hrvatski, drugi bosanski, jedni povijesti a drugi historiju...", istaknula je Čerkez, dodajući da će se na početku godine djeca moći izjasniti koji će simbol biti na njihovoj svjedožbi - naroda, županije ili države BiH.

Iako im je poručeno da od ukidanja „dvije škole pod jednim krovom“, za sada, nema ništa, srednjoškolci nisu obeshrabreni i tvrde da ipak nastavljaju s borbom. Poručuju da odustajanje vlasti od etničke podjele srednjih škola u Jajcu, jeste pobjeda učenika, ali da borba nije završena jer još postoji više od 50 nacionalno podijeljenih škola.

„Tražili smo očigledno nemoguće, a to je ukidanje 'dvije škole pod jednim krovom' u cijeloj BiH. To nam neće biti ispunjeno jer je previše kompliciran naš sistem, a i politika ima prste u tome. Ipak, ne odustajemo od pokušaja da nešto promijenimo", kazala je srednjoškolka iz Jajca Azra Keljalić.

„Mi ne mrzimo jedni druge, a to što političari pokušavaju usaditi mržnju u nas, to je drugo. Mi se ovdje borimo i čujete i sami sve ove ljude koji pjevaju 'Sistem te laže'“, kaže Adnan Brajamović iz Sarajeva.

Iako su učenici danima pozivali građane da im se pridruže na protestima, u Travniku danas tek manji broj njihovih starijih sugrađana. Među njima je i penzionisana nastavnica iz Viteza Fikreta Zukan koja je upozorila na pogubnost razdavajanja djece u školskim klupama.

„Kad je krenuo u prvi razred osnovne škole, unuk me je pitao zašto ne ide zajedno u školu sa Josipom, svojim drugom iz vrtića, u kojem su se igrali zajedno. Tužno je to... Pa je li samo u pitanju jezik? Ima u Evropi jezika koliko hoćete, ljudi se sporazumijevaju i ovako i onako, mimikom ako treba. Lijep osmijeh i pogled služe za sporazumijevanje i ja ne znam zašto mi to ne možemo to napraviti. Djeca se jednostavno ne poznaju“, ističe ona.

Otkako je počeo bunt srednjoškolaca iz Jajca protiv osnivanja nove srednje škole, koja bi razdvojila djecu bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, podršku im pružaju predstavnici međunarodne zajednice, nevladinog sektora, te brojni intelektualci. Među njima i konceptulani umjetnik Damir Nikšić koji je i danas bio u Travniku.

„Ovo danas je samo refleksija pravog nasilja, koje entokratski režim u BiH provodi nad ovom djecom. Strah koji oni imaju od ove djece nije to da će oni sjediti u istim klupama i pohađati istu nastavu... Njihov istinski strah je da će se oni zaljubiti jedni u druge u tim klupama, kasnije možda ležati u istom krevetu, osnovati porodicu, napraviti djecu, pa će biti troje djece pod istim krovom. I šta će onda s tom kozmopolitiskom generacijom, novih Bosanaca i Hercegovaca“, ističe Nikšić.