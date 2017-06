Srednjoškolci u Jajcu ostaju zajedno: Vlasti odustale od nove škole

Srednjoškolci u Jajcu ostaju zajedno u školskim klupama, jer su vlasti odustale od otvaranja nove škole koja bi radila po bosanskom nastavnom planu i programu, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa ministrica obrazovanja Srednjobosanskog kantona (SBK) Katica Čerkez.

Čerkez je istaknula da to znači da će u postojeće dvije škole, koje rade po hrvatskom nastavnom planu i programu, uz ranije uvedeni bosanski jezik i vjeronauk, djeci biti omogućeno da izučavaju povijest i geografiju BiH, a moći će izabrati i kako će izgledati njihova svjedodžba, s obzirom na to da je na njima do sada bio grb „Herceg-Bosne“.

„Na svjedožbama će biti oni grbovi koje budu zahtjevali roditelji i djeca. Planirana su i ta dva predmeta, odnosno povijest i geografija, ali će se to odnositi samo na prve razrede, jer smo u ostalima već krenuli sa starim nastavnim planom i programom i ne možemo usred obrazovnog ciklusa mijenjati. Međutim, s tim možemo startati za učenike prvih razreda kojih će najvjerojatnije biti pet odjela, a vidjet ćemo nakon upisa kakva je njihova opredijeljenost“, navela je Čerkez.

Ova odluka je za nju rezultat snažnog pritiska međunarodne zajednice da se odustane od otvaranja nove srednje škole.

„Stranka demokratske akcije je pod snažnim pritiskom međunarodne zajednice, poput OSCE-a i Veleposlanstva SAD-a, odustala od nove škole, tako da će se djeca upisati u postojeće. Naravno, vršen je snažan pritisak međunarodne zajednice na cjelokupnu vlast SBŽ-a, prije svega na premijera, jer su svakodnevno propitivali da se na dnevnom redu sjednice Vlade ne bi slučajno našla neka točka dnevnog reda u vezi sa formiranjem nove škole“, naglasila je Čerkez.

I načelnik Općine Jajce Edin Hozan tvrdi da još nije dobio zvaničnu potvrdu, ali da vjeruje da se na ovaj način zaustavlja priča o izgradnji nove srednje škole.

„U postojećim školama uvode se dva nova predmeta za djecu bošnjačke nacionalnosti, a na njihovim diplomama neće biti oblježja 'Herceg-Bosne'. Za sve to još nemam zvaničnu potvrdu, ali je o tome razgovarano na sastanku prošle sedmice, na kojem sam bio sa premijerom SBK Tahirom Lendom i ministricom Katicom Čerkez“, naglasio je Hozan.

Iako kaže da na ovom sastanku nije bilo predstavnika međunarodne zajednice, i Hozan tvrdi da su imali veliki utjecaj na odluku o odustajanju od nove škole.

„Vjerujem da je pritisak međunarodne zajednice doprinio tome da Ministarstvo obrazovanja SBK promijeni stav, ali se ne mogu zanemariti ni poruke djece nastavnika i roditelja“, istaknuo je on.

Hozan je naglasio da se nada da nakon ove odluke neće biti potrebe za protestima učenika protiv segregacije u školi, koji su najavljeni za utorak pred zgradom Vlade SBK u Travniku.