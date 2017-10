Proglas za slobodu medija: Nije vreme da se ćuti

„Izbor više ne postoji. Danas je sramota zaćutati, pognuti glavu i čekati da sve ovo nekako prođe“, poruka je proglasa „Proglasa za slobodu medija“. Novinari, predstavnici medija, organizacija civilnog društva i gradjani potpisali su ovaj zajednički Proglas na 17-tu godišnjicu Petog oktobra.

„Dosta mi je da trpim da nas ponižavaju i urušavaju“, tim rečima je svoje prisustvo na potpisivanju „Proglasa za slobodu medija“, objasnila novinarka Marina Fratucan.

„Novinarka sam 33 godine i nisam ovde samo zato što sam n-ti put sklonjena sa Televizije Novi Sad, na kojoj sam počela da radim pre te 33 godine, i zato što su me sklonili isti ti ljudi koji su 90-ih vladali tom televizijom, nego zato što mislim da ne možemo da ćutimo, ne možemo da im prepustima javne servise koji su naši, servisi građana, a ne njihovi, servisi političara kako su oni zamislili“, rekla je Fratucan.

Ona je još primetila da je ovo možda prvi 5. oktobar za ovih 17 godina kada ne treba da „kukamo, već kada treba da krenemo u neku novu akciju".

Uz zvuke pištaljki pročitani su zahtevi iz Proglasa. Između ostalog traži se da se omogući "pravo novinara da rade, govore i misle", da im se "ne ugrožava bezbednost, pa i opstanak", da ne strepe šta će o sebi pročitati na naslovnim stranama režimskih medija, a kojim će im se „uvredama obratiti ovaj ili onaj državni funkcioner ili stranka".

Skup, u organizaciji Grupe za slobodu medija, počeo je emitovanjem snimaka izjava novinara lokalnih medija o problemima i pritiscima, od ekonomskih do političkih. Na pitanje da li misle da će njihov medij postojati u narednih godinu dana svi su odgovorili da to ne znaju.

Vukašin Obradović, vlasnik i urednik nedeljnika „Vranjske“, čije je gašenje bilo povod za formiranje Grupe za slobodu medija, rekao je da građani moraju da kažu „da li su sa nama, ili žele da žive u medijskom mraku“.

"Naša meta, cilj su građani.... Napravili smo prvi korak. Mislim da ćemo uspeti da od Srbije pristojno mesto za život", poručio je Obradović koji je nakon odluke o gašenju novina bio u štrajku glađu.

Novinarka Danica Vučinić rekla je za Radio Slobodna Evropa da je solidarnost među novinarima važna.

„Mislim da je Vukašin koji se odlučio na očajnički potez, i na neki način nas ucenio tim potezom, ne nadajući se napravio iskorak, i on a i mi solidarišuću se sa njim. Tako da je taj štrajk glađu, to što se dogodilo sa ’Vranjskim’, sa jednim lokalnim medijem, izazvalo ono što dugo u novinarskoj profesiji nije, a to je jedna solidarnost“, ocenila je Vučinić.

U proglasu se traži "prestanak političkog, fizičkog i finansijskog ugnjetavanja medija" i da se novinarima omogući da se svojim poslom bave bez ugrožavanja slobode i egzistencije.

Malo je reći da je sloboda medija ugrožena, ona je maltene na samom izdisaju, rekao je za RSE karikaturista Marko Somborac.

„Tema koje ne odgovaraju vlasti je u mejnstrim medijima sve manje i manje ili se na najgrublji način spinuju i izmišljaju i iznose se razne laži i neistine“, naveo je Somborac.

Na naše pitanje da li misli da novinari ovim akcijama mogu nešto da promene primećuje:

„Pravo da vam kažem ili da se političari prodobre ili građani da nas podrže, šta se pre desi, ne znam“, kaže Somborac.

U Proglasu piše i da je u interesu Srbije da opstanu mediji „koji se - uprkos svim pritiscima - i dalje trude da postavljaju pitanja, da istinito obaveštavaju, da istražuju, da se bave sudbinski važnim temama, da sagledavaju realnost bez ulepšavanja i propagande".

„Nije vreme da se ćuti“, rekla nam je novinarka Jovana Gligorijević. „Malo je preostalo profesionalnih medija, malo je preostalo medija koji drže do visokih profesionalnih standarda, a obrnuto proporcionalno onome koliko ih je malo toliko im je mnogo teško da opstanu u ovakvoj situaciji“, kaže Gligorijević.

Rad Grupe za slobodu medija do sada je podržalo više od 200 medija i organizacija.