Srpski mediji u mraku

Ni dva dana otkako su Međunarodna i Evropska federacija novinara pozvale predstavnike vlasti u Srbiji da javno osude pretnje za slobodu medija i napade na novinare, a povodom gašenja nedeljnika „Vranjske“, iz Vlade Srbije nema reakcija. Dok deo medijskih udruženja i nevladinih organizacija najavljuje akciju kojom žele da ukažu na težak položaj novinara u Srbiji, poslanici u Narodnoj skupštini su, pak, podeljeni u ocenama o stanju medija u zemlji.

Parlamentarac iz redova vladajuće Srpske napredne stranke Dragan Šormaz kaže za Radio Slobodna Evropa da se ne slaže sa sadržajem pisma, te dodaje da je uveren da je saopštenje napisano u Beogradu.

„Ovo je očigledno neka vrsta saopštenja napisanog u, hajde da kažemo, esnafskoj solidarnosti. Ta su udruženja stala na stranu vlasnika privatnih novina (Vukašina Obradovića, prim. RSE), zato što ga poznaju iz nekih ranijih vremena i veruju mu na reč. A trebalo bi da sačekaju da se završi ceo taj proces, a to je pitanje plaćanja obaveza prema državnom aparatu“, kaže Šormaz.

Šormaz: Mediji nemaju prostor za kritiku, jer Vlada radi dobro

Iz redova opozicije, međutim, stižu drugačije ocene. Aleksandra Jerkov, poslanica Demokratske stranke, u osvrtu na reakciju dveju federacija novinara smatra da je apsurdno očekivati od predstavnika vlasti da osude pritiske na medije.

„Meni se čini da se tim saopštenjem traži od Vlade Srbije da osudi ono što sama radi. Recimo, kada su u pitanju napadi na novinarku ’Danasa’, to se nije desilo na nekom nezavisno organizovanom skupu. Oni su napadnuti na skupu prilikom polaganja zakletve predsednika Republike Srbije. Taj događaj je organizovala stranka predsednika (Srpska napredna stranka, prim. RSE), a novinare i građane koji su protestovali je napalo obezbeđenje stranke predsednika Republike Srbije“, kaže Jerkov, te dodaje:

„Tada nismo čuli nikakvu osudu, naprotiv, iz redova poslanika vladajuće koalicije čuli smo simpatije za te ljude i reči da ih treba nagraditi ili tome slično.“

Podsetimo, u zajedničkom saopštenju Međunarodne federacije novinara (IFJ) i Evropske federacije novinara (EFJ) navodi se da se najveće međunarodne novinarske organizacije solidarišu sa „Vranjskim“, a povodom odluke vlasnika i urednika ovog nedeljnika Vukašina Obradovića da zbog političkih i ekonomskih pritisaka ugasi taj medij posle 23 godine postojanja.

„Vlada Srbije bi trebalo da jasno kaže da dosledno sprovodi zakone i da svi mediji i novinari imaju jednak tretman. Pozivamo srpske zvaničnike da javno osude pretnje za slobodu medija i napade na novinare“, saopštio je predsednik EFJ Mogens Bliher Bjeregard.

Međutim, poslanik naprednjaka Dragan Šormaz smatra da stanje u oblasti medija u Srbiji nije idealno, ali nije ni tako dramatično:

„Mogu da kažem da vlast zaista nema mnogo problema sa medijima.“

RSE: Cinik bi rekao da nema, pošto su svi mainstream medji pod kontrolom vlasti.

„Ne bih rekao da ih vlast drži pod kontrolom, nego mediji nemaju mnogo prostora da pišu protiv vlasti, pošto vlast dobro radi svoj posao“, odgovara Šormaz.

Dva tumačenja izveštaja EU

Da vlast u Srbiji radi na jačanju osnovnih demokratskih postulata, uključujući i slobodu medija, smatra i Đorđe Milićević, poslanik Socijalističke partije Srbije, koja je koalicioni partner naprednjaka na vlasti.

Milićević navodi da je vlada usvojila sistemske zakone koji su omogućili privatizaciju državnih medija i izlazak države iz tog sektora. Na konstataciju reportera Radija Slobodna Evropa da Evropski parlament u svakom izveštaju o Srbiji označava medijske slobode kao polje na kojem vlada treba još da radi, Milićević odgovara:

„Ja to shvatam kao dobronamerne sugestije, kao putokaz kojim Srbija treba da ide. Mi i idemo ka tome. Mislim da smo usvajajući zakonske predloge napravili kvalitativan korak napred u pogledu medija. Pa to je ono što se, između ostalog, insistiralo, da se država povuče iz vlasništva u medjima i da ne vrši pritisak na uređivačku politiku medija. Na tome su insistirali i međunarodna zajednica i mediji“, kaže Milićević.

Podsetimo, u poslednjoj rezoluciji o Srbiji koju je usvojio Evropski parlament juna ove godine, ponovljen je zahtev iz Brisela da nadležni organi istraže slučajeve napada na novinare i medije i da se obezbedi transparentnost vlasništava u medijskom sektoru.

Za Aleksandru Jerkov, poslanicu iz redova demokrata, ovaj izveštaj i prethodni izveštaji EU nisu samo blagi korektiv vlasti.

"Ti izveštaji izražavaju veliku zabrinutost zbog slobode medija u Srbiji. To što nama Vlada posle predstavlja kako dobija samo reči hvale i kako su svi oduševljeni reformama koje ona sprovodi, ne znači da je to istina. Ko čita evropske dokumente vidi da to nije nešto na šta se gleda sa odobravanjem", smatra Jerkov.

Osim napada na novinarku dnevnika „Danas“ tokom inauguracije predsednika Aleksandra Vučića, u javnosti su još uvek aktuelni napadi na novinare Mreže za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) koji su nedavno pisali o tome da ministar odbrane Aleksandar Vulin ne može da dokaže poreklo više od 200.000 evra kojima je kupio stan u širem centru Beograda. Nakon toga, na zvaničnom Vulinovom sajtu novinari KRIK su označeni kao narkomani.

Zbog teškog položaja medija, grupa novinskih udruženja i nevladinih organizacija pozvala je medije, portale, veb strane organizacija, društvene mreže građana da u četvrtak, 28. septembra, u podne zamrače ekrane ili da tokom tog dana obeleže svoja štampana izdanja crnim znakom.

Taj gest će, kako navode, predstavljati simbol medijskog mraka „sa kojim se već godinama suočavamo u Srbiji".