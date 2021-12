Doniranih 8.000 eura spasilo aktivistu od kazne zbog pomaganja migrantima

Za manje od 24 sata nevladina udruga "Are You Syrious" prikupila je kroz donacije građana 60.000 kuna (8.000 eura), koliki je iznos globe na koju je osuđen njihov aktivist Dragan Umićević zbog - kako stoji u presudi – pomaganja migrantima u ilegalnom prelasku granice 2018. godine.

Tako glasi pravomoćna presuda Visokog prekršajnog suda koja je potvrdila prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Vinkovcima, na koju se Umićević žalio.

Migranti kojima je Umićević pomogao su afganistanska obitelj Hussiny, iz koje je šestogodišnja Madina koja je stradala pod naletom vlaka u studenom 2017. godine, kada ih je hrvatska policija vratila u Srbiju.

„Nakon višegodišnjeg postupka Europski sud za ljudska prava prvostupanjski je 18. studenog proglasio Hrvatsku odgovornom za smrt djevojčice, ali i za pritiske za njenu odvjetnicu i nevladinu udrugu“, podsjeća u izjavi za Radio slobodna Europa (RSE) aktivistica "Are You Syrious" Milka Zajović.

„Ova zadnja Draganova presuda skandalozna je na više razina, ali ono što je posebno važno je da je ona u izravnoj kontradikciji sa ovom presudom Europskog suda za ljudska prava. U njoj je između ostaloga pisalo da se na našu udrugu vršio pritisak i da su naši volonteri bili čak i sudski maltretirani kako bi se spriječilo da slučaj male Madine dođe do Europskog suda za ljudska prava. Ovo je očito sada nastavak tih pritisaka“, tvrdi aktivistica Zajović.

Slučaj afganistanske obitelji Hussiny

Nakon tragičnog pokušaja u studenom, obitelj Hussiny je pokušala još jednom i opet bila vraćena, a Umićević, inače umirovljeni pripadnik Hrvatske vojske iz Osijeka, postao je dio priče kada su treći puta pokušali ući u Hrvatsku, u noći 21. na 22. ožujka 2018. godine. Bilo ih je 14, od toga 11 djece, bili su u snježnoj oluji, i - kada su ušli u Hrvatsku - preko Facebooka pitali su 'Are You Syrious' da im pomognu.

„Mi smo prvo zatražili da nam pošalju GPS lokaciju koja bi potvrdila da su u Hrvatskoj, a kada su to učinili, uputili smo ih da se jave policiji“, kaže za RSE Milka Zajović.

Kada su to odbili plašeći se da će biti ponovno vraćeni u Srbiju, aktivisti su im dali drugi prijedlog.

„Mi smo rekli – to je jedini način. Policija je jedina instanca kojoj se vi smijete, trebate i možete obratiti. Ono što mi možemo napraviti je da zamolimo nekog od naših volontera da dođu do policije i informiraju ih da nam se javila obitelj koja je u Hrvatskoj i koja želi zatražiti azil, i da podijeli sa policijom sve informacije koje imamo. Oni na to pristaju“, priča Milka Zajović.

Iz udruge kontaktiraju Dragana Umićevića koji je u Osijeku, udaljen dva sata vožnje autom. On se odmah slaže, sjeda u auto i kreće. Iz "Are You Syrious" poslali su paralelno mail na desetak relevantniha adresa uključujući policiju, sa informacijom da im se javila obitelj neregistriranih migranata koja želi zatražiti azil, sa njihovom točnom lokacijom u Hrvatskoj i popisom imena u grupi. Umićević stiže do policijske točke na granici i policiji daje istu informaciju.

„I u tom trenutku oni dolaze, traže azil i odvode ih u policijsku postaju. Draganu govore da je slobodan, međutim on se svejedno ponudi da se poveze za policajcima i da da svoj iskaz, čisto da postoji neka zabilješka da je on bio tamo, a ujedno i da vidi hoće li biti sve u redu s tom familijom. On da kratki iskaz, kažu mu – hvala, doviđenja, i on odlazi kući. Dakle on ni u jednom trenutku nije kontaktirao s tom obitelji, čak ni kada su došli do policije. On ih je tada vidio samo izdaleka", nastavlja Milka Zajović.

Umićevićev motiv da pomogne

Dva tjedna kasnije Umićević saznaje da je protiv njega pokrenut prekršajni postupak zbog pomaganja u ilegalnom prelasku granice. Osuđen je prvostupanjski, iako u presudi piše da je obitelj već bila u Hrvatskoj i da on nije bio u kontaktu s njima, a pred koji dan presudu je potvrdio i Visoki prekršajni sud.

Novac za kaznu sakupljen je za jedva nešto više od jednog dana. Koji je bio Umićevićev motiv da usred noći i snježne vijavice sjedne u auto i krene na granicu?

„Pa da pomognem ljudima kojima je u tom trenutku pomoć bila potrebna. To je to. Jer, tridesetak godina unazad i mi ovdje smo imali situaciju da je puno ljudi bježalo iz domova, da su tražili spas bježeći glavom bez obzira pred ratom. Većina ljudi ovdje zna što je rat. A ti ljudi su proživljavali sličnu stvar, tako da mi je to bio motiv da tim ljudima na neki način olakšam, pomognem koliko mogu,“ kazao je Umićević za RSE.

Gdje je danas obitelj Hussiny?

Obitelj Hussiny se, iako su podnijeli zahtjev za azilom u Hrvatskoj, sada nalazi u jednoj drugoj zemlji Europske unije.

„Oni su u jednom trenutku shvatili da njima šansa za dobivanje azila u Hrvatskoj zapravo neće biti ni pružena. Sve što se dešavalo nakon ovog incidenta sa Draganom je zapravo još gori skandal. Umjesto da ih prebace u prihvatni centar za tražitelje azila u Zagrebu ili Kutini, što je jedina legitimna procedura, obitelj je dva i po mjeseca držana u nezakonitoj detenciji u zatvorskim uvjetima u Tovarniku“, nastavlja Milka Zajović.

Tamo su razdvojili odrasle od djece i oduzeli im mobitele. Europski sud za ljudska prava je poslao tri hitne intervencije u Hrvatsku nalažući da ih se pusti iz zatvorskih uvjeta, što je Hrvatska napravila tek nakon dva i po mjeseca. Već tada je Europski sud tražio da im se dopusti razgovor sa njihovom odvjetnicom, što im se također nije omogućavalo.

Nasilje hrvatske policije prema migrantima

Iregularni migranti smješteni na sjeveroistoku BiH, strane nevladine udruge smještene na tom terenu, strani mediji i europske institucije, ali i domaće nevladine udruge i pučka pravobraniteljica posljednjih godina upozoravaju na nasilje hrvatske policije prema migrantima kada pokušavaju preko „zelene granice“ ući u Hrvatsku i na to da im hrvatska policija ne omogućuje da zatraže azil.

Mediji su 6. listopada objavili snimke mreže istraživačkih novinara Lighthouse Reports o protjerivanju grupe iregularnih migranata natrag u BiH, dok ih pripadnici hrvatske interventne policije palicama tuku po nogama. Radilo se o događaju iz lipnja ove godine.

Tri su interventna policajca iz Policijske uprave istarske suspendirana i protiv njih se vodi postupak.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je početkom listopada kako su pokrenuta 22 postupka protiv policijskih djelatnika zbog nasilja nad izbjeglicama, a da je Državno odvjetništvo 13 slučajeva odbacilo zbog nedostatka dokaza.

Presuda protiv Hrvatske zbog smrti male Madine

Nasilni „push-backovi“ iznova su aktualizirani prvostupanjskom presudom Europskog suda za ljudska prava, koji je 18. studenog presudio da je Hrvatska kriva za smrt šestogodišnje afganistanske izbjeglice Madine Hussiny u listopadu 2017. godine, kada je dijete stradalo pod naletom vlaka, nakon što je njena obitelj nasilno vraćena sa hrvatske granice natrag u Srbiju.

Također, Hrvatska je proglašena krivom i zbog toga što nije provela efikasnu istragu okolnosti njenog stradanja. Sud je Hrvatskoj dosudio plaćanje 40.000 eura odštete obitelji Hussiny i plaćanje sudskih troškova.

Hrvatska će se vjerojatno žaliti na ovu prvostupanjsku odluku Europskog suda.

“Naši pravni stručnjaci i ako bude potrebno, vanjski stručnjaci, će proći kroz pravni tekst pa ćemo vidjeti kakve ćemo poteze polačiti, rok je od tri mjeseca”, kazao je 15. prosinca ministar unutarnjih poslova Božinović.

Upitan kakav dojam ima o presudi, kazao je kako mu je teško što je poginulo dijete. “Postupak je još uvijek u tijeku i nemam ništa za komentirati,” dodao je.