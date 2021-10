Plenković: Još se ne zna ko stoji iza nasilnog proterivanja migranata

Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas da još nije utvrđeno ko stoji iza nasilnog proterivanja migranata na granici s BiH, ocenivši incident sramotnim, jer se na snimku objavljenom u medijima ne vidi da su oni ikome pretili.

"Osuđujemo nasilje, pogotovo nasilje prema migrantima koji prema viđenom ne pokazuju nikakve signale nekog kontra napada. Nisam primetio da su ti ljudi nekome fizički pretili. To je ono što je sramotno i izrazito loše", rekao je premijer novinarima u Zagrebu.



On je dodao da još nije dobio izveštaj vezano uz snimke nasilnog proterivanja migranata iz Hrvatske na granici s BiH i da još ne zna ko su počinitelji.



"Oni koji su za ovo odgovorni, ako to bude neko u sistemu države u bilo kojem smislu, odgovaraće", naglasio je premijer povodom uznemirujućih snimaka nasilja objavljenih na RTL u emisiji "Potraga" na kojima se vide maskirani muškarci s fantomkama na glavi, kako palicama, kakve imaju pripadnici interventne policije, udaraju migrante i teraju ih preko rukavca reke Korane iz Hrvatske u BiH.



Na pitanje može li biti sankcija EU, Plenković je odgovorio da se mora utvrditi šta se dogodilo.



"Niko nije zadovoljan time, ni mi ni EK", dodao je premijer.

On je ukazao da hrvatska policija već godinama čuva zelenu granicu i da iz političkih razloga ne želi da podigne žicu prema BiH, odnosno radi odnosa sa Hrvatima, Bošnjacima i Srbima.



Premijer je rekao da ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović ima njegovo poverenje.



Na objavljenim video snimcima čuje se kako jedan od maskiranih muškaraca pošto je udario migranta palicom viče za njim: "Go to Bosnia" (Idi u Bosnu).



Prema navodima RTL, sve je snimljeno u junu za vreme osmomesečnog novinarskog istraživanja u kojem je RTL-ova ekipa učestvovala s kolegama iz istraživačke novinarske mreže Lajthaus riports (Lighthouse Reports) iz Holandije, švajcarskog SRF rundšaua (SRG Rundschau), nemačkog ARD Studija Beč, ARD Monitora, francuskog Liberasiona (Liberation), holandskog Pointera, Novosti i Špigla (Der Spiegel).



Istraživački novinari Klas van Dijken i Lamia Šabić kamerom su zabeležili taj događaj nedaleko od mesta Šturlić na bosanskohercegovačkoj strani.



Hrvatska se proteklih godina više puta suočavala s optužbama da sprovodi nasilne deportacije migranata, tzv. pušbekove (pushback), proterivanja s hrvatskog tla.

O tome su pisali brojni domaći i svetski mediji, kao i nevladine organizacije, tvrdeći da nije reč o izolovanim slučajevima, da sve odobrava EU i da se slične stvari događaju i u drugim delovima Evrope, odnosno na spoljnim granicama EU.