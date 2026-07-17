Policija Kosova odbacuje optužbe Eparhije raško-prizrenske o 'pritisku na Srbe'

Policija Kosova odbacila je tvrdnje, kako je navela, neosnovane, Eparhije raško-prizrenske Srpske pravoslavne crkve o "pritisku, diskriminaciji ili zastrašivanju Srba i Srpske crkve".

"Takve tvrdnje nisu zasnovane na činjenicama, ne odražavaju realnost delovanja Policije Kosova i stvaraju lažnu percepciju o mandatu, sastavu i načinu funkcionisanja ove institucije", saopštila je Policija Kosova.

Eparhija raško-prizrenska je u svom reagovanju 17. jula osudila ono što je opisala kao kršenja koja je Kosovska policija počinila nad Srbima i Srpskom crkvom, navodeći da je policija postala "instrument pritiska sa ciljem otežavanja života našeg naroda i Crkve".

"Sa dubokim žaljenjem moramo da kažemo da odnosi srpske zajednice i naše Crkve sa kosovskim institucijama, a naročito poverenje u Kosovsku policiju, nisu bili na ovako niskom nivou u čitavom posleratnom periodu. Ovo nije zaključak zasnovan na jednom izdvojenom događaju, već na dugotrajnom nizu postupaka koji se nikako ne mogu pravdati kao pojedinačni propusti i koji iz dana u dan dobijaju obeležja sistematske diskriminacije", navela je Eparhija, prema kojoj sve više Srba Policiju Kosova više ne vidi kao most poverenja, već kao "sredstvo pritiska, selektivne kontrole i sistematskog zastrašivanja".

Eparhija je spomenula privođenje 37 osoba tokom obeležavanja Vidovdana 28. juna. Prema njenim rečima, Policija je maltretirala neke od privedenih, napominjući da je povodom ovih tvrdnji Ombudsman Kosova pokrenuo istragu.

Policija je uzvratila da već više od jedne decenije garantuje bezbedno odvijanje stotina verskih ceremonija, hodočašća i aktivnosti Srpske pravoslavne crkve na celoj teritoriji Kosova.

Pominjući slučaj Vidovdana, koji je obeležen na Gazimestanu kod Prištine, Policija je navela da je ceremonija protekla bez njenih intervencija i ometanja.

"Policijske akcije preduzete nakon završetka ceremonije nisu bile usmerene protiv vernika, srpskog identiteta ili verskih obreda. Policijske mere su preduzete samo protiv lica za koja je postojala osnovana sumnja za ponašanje koje je sadržalo elemente raspirivanja mržnje, provociranja ili narušavanja javnog reda", navodi se u reagovanju Policije Kosova.

Nakon privođenja 37 osoba 28. juna, u javnosti su se pojavile tvrdnje da su privedena lica bila izložena fizičkom i psihičkom maltretiranju od strane pojedinih policijskih službenika koji su ih, prema tim tvrdnjama, šamarali, prebijali, vređali i ponižavali, kao i primoravali da skandiraju "Kosovo Republika".

Policija Kosova je saopštila da optužbe koje je iznela Eparhija o diskriminaciji i zastrašivanju Srba ne stoje, napominjući da u svom sastavu ima pripadnike svih zajednica koje žive na Kosovu.

"Sam višenacionalni sastav Policije Kosova, mehanizmi civilnog i institucionalnog nadzora, kao i stalna saradnja sa međunarodnim bezbednosnim partnerima, isključuju svaku tvrdnju da Policija Kosova deluje na etničkoj, verskoj ili političkoj osnovi", navodi se u reagovanju Policije.

Eparhija raško-prizrenska se požalila da je u poslednjih godinu dana zabeležen porast incidenata i kršenja zaštićenih zona oko verskih objekata.

Prema navodima Eparhije, "brojni napadi, provale, krađe i skrnavljenja srpskih pravoslavnih hramova gotovo po pravilu nisu dobili delotvoran sudski i policijski epilog".

"Ukazujemo na opasnu praksu Kosovske policije, koja se našla i u međunarodnim izveštajima, da napade protiv Crkve tretira kao oštećenja imovine ili vandalizme, kako bi sakrila razmere međuverskog i međuetničkog nasilja koje je na Kosovu i dalje prisutno i tolerisano", navela je Eparhija.

Međutim, Policija je uzvratila da zaštita kulturne i verske baštine predstavlja "jednu od njenih najvažnijih odgovornosti".

Prema rečima, Policije nakon prenosa nadležnosti sa KFOR-a, ona ima odgovornost da pruža bezbednost za objekte kulturne i verske baštine, dodajući da postoji 24 objekta koje policijski službenici čuvaju 24/7.

Odgovarajući na optužbe o napadima i drugim aktima u pravoslavnim verskim objektima, Policija je navela da su 2024. godine bila 53 slučaja, a samo 16 od njih, odnosno 30 odsto, zabeleženo je u pravoslavnim objektima.

U međuvremenu, 2025. godine zabeleženo je 10 slučajeva u pravoslavnim objektima kulturne i verske baštine.

"Tokom perioda januar-jun 2026. godine, zabeležena su 34 slučaja: 27 slučajeva ili 79 odsto dogodilo se u muslimanskim objektima, pet slučajeva ili 15 odsto u pravoslavnim i dva slučaja ili šest odsto u katoličkim", saopštila je Policija, dodajući da se incidenti u verskim i kulturnim objektima u ogromnoj većini odnose na krađe.

Pravoslavna crkva na Kosovu i njena imovina imaju pravnu zaštitu na Kosovu, na osnovu Zakona o specijalnim zaštićenim zonama.

Ovaj zakon osigurava zaštitu srpskih pravoslavnih manastira, crkava i drugih verskih mesta na Kosovu, kao i zaštitu drugih kulturnih i istorijskih mesta koja su od posebnog značaja za srpsku zajednicu.

Eparhija raško-prizrenska je u svom reagovanju pozvala međunarodnu zajednicu da ne smanjuje diplomatsko i bezbednosno prisustvo na Kosovu, jer je, kako je navela, to prisustvo ključno za srpsku zajednicu.

Takođe, Eparhija je navela da svako "smanjenje postojećeg režima međunarodne zaštite koje se najavljuje može da bude ogroman faktor jačanja dalje nestabilnosti i ohrabrenje ekstremnim krugovima da nastave sa pritiscima na srpski narod i Crkvu".

NATO je upozorio da će zbog poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu od sledeće godine biti smanjen broj pripadnika KFOR-a.