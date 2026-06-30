Inspektorat policije Kosova: Proverićemo tvrdnje u vezi sa ponašanjem policijskih službenika tokom obeležavanja Vidovdana

Inspektorat policije Kosova istražiće tvrdnje da su policijski službenici "psihički i fizički" maltretirali privedene osobe tokom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu kod Prištine 28. juna.

U odgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE), Inspektorat policije naveo je da nije primio nijednu prijavu, ali da će istraga biti pokrenuta po službenoj dužnosti.

Policija Kosova je tokom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu privela 37 osoba, dok je Osnovni sud u Prištini u 36 slučajeva delo kvalifikovao kao prekršaj "izazivanje nereda i ugrožavanje javnog reda i mira". Presuda u tim predmetima biće doneta 1. jula.

Advokat Nikola Todorović izjavio je da su okrivljeni uglavnom Srbi iz Srbije i zemalja regiona, kao i da su im do izricanja presude oduzeta lična dokumenta.

Srbi sa Kosova, iz Srbije i zemalja regiona tradicionalno se svakog 28. juna okupljaju na Gazimestanu u znak sećanja na Kosovsku bitku protiv Osmanskog carstva iz 1389. godine.

U međuvremenu su se u javnosti pojavile tvrdnje da su privedeni bili izloženi fizičkom i psihičkom maltretiranju od strane pojedinih policijskih službenika, koji su ih, kako se navodi, šamarali, udarali, vređali i ponižavali, te ih pod prisilom terali da uzvikuju "Kosovo Republika".

Radio Slobodna Evropa nije uspeo da nezavisno potvrdi ove navode.

Kancelarija Ombudsmana na Kosovu takođe je po službenoj dužnosti pokrenula istragu o privođenju nekoliko desetina osoba na Gazimestanu i od nadležnih institucija zatražila informacije radi utvrđivanja svih činjenica.

Takodje, zaštitnik građana Republike Srbije, Zoran Pašalić, obratio se Ombudsmanu Kosova, Naimu Ćeljaju (Qelaj), sa zahtevom da, u okviru svojih nadležnosti, hitno ispita sve okolnosti privođenja većeg broja građana srpske nacionalnosti nakon obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu.

"Zaštitnik građana je od gospodina Ćeljaja zatražio da utvrdi da li su prilikom lišenja slobode, zadržavanja i pokretanja prekršajnih postupaka poštovani međunarodni standardi zaštite ljudskih prava, uključujući pravo na slobodu i bezbednost, pravo na obaveštenost o razlozima lišenja slobode, pravo na pristup braniocu, pravo na pravično suđenje, kao i zabranu diskriminacije po bilo kom osnovu", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se zaštitnik građana Srbije povodom ovog događaja obratio i institucijama Evropske unije u Briselu, ambasadama zemalja Kvinte, kao i Misiji Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Prištini.

U međuvremenu se oglasila i Eparhija raško-prizrenska Srpske pravoslavne crkve, navodeći da se tvrdnje o psihičkom i fizičkom maltretiranju privedenih moraju temeljno istražiti.

"Pozivamo Ombudsmana, Policijski inspektorat, nadležne sudske i tužilačke organe, kao i međunarodne misije, posebno OEBS i EULEKS (Misiju Evropske unije za vladavinu prava), da u skladu sa svojim mandatima obezbede potpunu, nezavisnu i profesionalnu proveru svih okolnosti", navodi se u saopštenju.

Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo osudila je privođenja tokom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, ocenjujući da je reč o "sramnom i besprizornom činu represije".

Gazimestan na Kosovu je inače poznat i po govoru koji je na tom mestu 1989. godine održao tadašnji predsednik Srbije Slobodan Milošević. Taj govor se često navodi kao jedan od događaja koji su prethodili oružanim sukobima tokom raspada bivše Jugoslavije.