'Pustite narod da živi': Građani Kruševca nakon poziva na bojkot pekare u vlasništvu Albanca

"Kakve veze ima etnička pripadnost, bitno da smo ljudi."

Ovako Dragana iz Kruševca komentariše nedavni poziv na bojkot pekare u tom gradu u centralnoj Srbiji, koja je u vlasništvu Albanca.

Ona u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE) dodaje da poznaje vlasnika pekare i njegovu porodicu, koju opisuje kao "dobru i poštenu".

"Oni su došli mnogo pre rata (1998-1999) ovde. Kakve veze ima što je Albanac, je l' treba samo zbog toga da idemo protiv njega? Mi da bojkotujemo Albance ovde (u Srbiji), oni da bojkotuju Srbe na Kosovu... Ne razumem čemu sve to, pustite narod da živi", kaže Dragana.

U Kruševcu je tokom vikenda na banderi u neposrednoj blizini pekare nepoznata osoba zalepila plakat neprimerenog i diskriminatornog sadržaja.

"Seti se Gazimestana! Ne kupuj kod Šiptara (pogrdan naziv za Albance)", pisalo je na ovom plakatu, koji je u međuvremenu uklonjen sa javne površine.

Vlasnik pekare nije želeo da komentariše plakat protiv njega.

Šta se desilo na Gazimestanu? Policija Kosova je 28. juna tokom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu kod Prištine privela 37 osoba, a pred sudom je procesuirano njih 36, uglavnom iz Srbije i zemalja regiona. Mera deportacije i zabrana ulaska na Kosovo na tri godine, uz novčane kazne, izrečena im je zbog uzvikivanja "Kosovo - Srbija" uz podignuta tri prsta, što se, kako je navedeno u odluci Osnovnog suda u Prištini, smatra nacionalističkim porukama. U međuvremenu su se u javnosti pojavile tvrdnje da su privedeni tokom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu bili navodno "psihički i fizički" maltretirani od strane policajaca. Radio Slobodna Evropa nije uspeo nezavisno da potvrdi ove tvrdnje, a iz Inspektorata policije Kosova su rekli da će ih proveriti po službenoj dužnosti. Povodom istih navoda, istragu po službenoj dužnosti pokrenula je i Kancelarija ombudsmana na Kosovu.

Poziv na bojkot pekare u vlasništvu Albanca u Kruševcu izazvao je osude lokalnih vlasti i opozicije, a reagovao je i zaštitnik građana Srbije.

Meštani Kruševca, sa kojima je ekipa RSE razgovarala u blizini pekare, koja se nalazi na oko kilometar od centra grada, takođe osuđuju diskriminaciju na osnovu etničke pripadnosti.

Bojan veruje da se i pripadnici srpske zajednice na Kosovu suočavaju sa raznim vidovima "diskriminacije", ali napominje da pozivi na bojkot pekare u vlasništvu Albanaca u Srbiji ne mogu da doprinesu njihovom boljem životu.

"To je glupost", zaključuje kratko.

Danijela nije videla plakat na javnoj površini kojim se poziva na bojkot pekare, ali i da jeste, kako kaže, ne bi promenila svoj stav, odnosno ne bi prestala da kupuje u njoj jer je "ne zanimaju huškanja".

"Zašto moramo da gledamo ko je koje nacije (etničke pripadnosti), ne razumem šta znači to, samo provociraju, da nekoga maltretiraju", dodaje ona.

'Progon ne sme da postane normalnost'

Na plakat diskriminatornog sadržaja u Kruševcu prvi je 4. jula ukazao opozicioni Pokret slobodnih građana (PSG), uz napomenu da se konkretni ljudi izlažu "pritisku, progonu i mogućem nasilju".

Odbornica u Skupštini grada Kruševca ispred ove stranke Ksenija Bradić Veljović za RSE kaže da bilo kakav progon na osnovu etničke pripadnosti ne sme postati normalnost, te da se svaki vid diskriminacije mora saseći u korenu.

Kaže da je vlasnika pekare ona upozorila na plakat, ali da joj on nije delovao uznemireno ili uplašeno.

"Verovatno je prvi put da se susreće sa tako nečim, rekao mi je da su 50 godina ovde (u Kruševcu), njegov deda je prvi došao, ovde pošteno žive i rade", navodi Bradić Veljović.

Kako kaže, nacionalizam i dalje "tinja" u srpskom društvu, te da je zbog toga neophodno reagovati i na najmanju njegovu pojavu.

"To što će se jedan čovek u Kruševcu progoniti i ugrožavati mu se egzistencija, neće rešiti političke probleme ili status Srba na Kosovu. Neće rešiti ni nečije frustracije jer ne može jedan običan čovek biti odgovoran za ono što se desilo zbog loše politike", navodi ona.

Reakcija gradskih vlasti

U međuvremenu je 7. jula i grad Kruševac osudio svaki vid poziva na diskriminaciju, širenje mržnje i podsticanje podela među ljudima. Kako se navodi u saopštenju gradskih vlasti, Kruševac je oduvek bio grad siguran za sve koji su u njemu rođeni, ali i grad dobrih domaćina za sve koji su u njega došli da žive, rade ili ga posete.

"Vekovima smo gradili duh međusobnog poštovanja, tolerancije i suživota, zbog čega ovakvi pojedinačni postupci ne predstavljaju ni Kruševac ni Kruševljane", navedeno je.

Vlasti u Kruševcu takođe pozivaju nadležne državne organe da preduzmu sve neophodne mere kako bi se u najkraćem roku otkrio počinilac, utvrdile sve okolnosti ovog slučaja i rasvetlili motivi takvog postupanja.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić takođe je zatražio da nadležni organi hitno utvrde sve okolnosti lepljenja plakata mržnje u Kruševcu usmerenih protiv pripadnika albanske nacionalne manjine i da identifikuju i procesuiraju odgovorne u skladu sa zakonom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Više javno tužilaštvo u Kruševcu nisu odgovorili na upit RSE o tome šta preduzimaju povodom plakata diskriminatornog sadržaja.

Ovo inače nije prvi put da se u Srbiji iz različitih razloga targetiraju albanske porodice.

Sredinom februara su kordoni policije čuvali pekare u vlasništvu Albanaca u Surdulici, na jugu Srbije, zbog masovnih protesta usled povećanih etničkih tenzija nakon pogibije sugrađanina u saobraćajnoj nesreći.

Osumnjičeni za udes je inače bio mladić albanske nacionalnosti.