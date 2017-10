Oružje ide preko Hrvatske, ali ne za Siriju

Hrvatske vlasti priznale su da aerodrom na Krku koristi za transfer oružja i vojne opreme u američkoj organizaciji iz zemalja istočne Europe na odredišta u trećim zemljama, ali odbijaju da se radi o pošiljkama upućenim u Siriju, kako špekuliraju mediji. Nevladine udruge kažu kako je sasvim moguće da Hrvatska u tom poslu krši UN-ovu Konvenciju o trgovini oružjem.

„To je nešto što partner, saveznik i prijatelj radi“, kazao je ministar obrane Damir Krstičević na pitanje koriste li Amerikanci riječki aerodrom na otoku Krku za transfer oružja porijeklom iz istočnoeuropskih zemalja do odredišta u trećim zemljama. Balkanska istraživačka mreža BIRN navodi kako se radi o transferu oružja za prozapadne snage u Siriji koje se bore protiv takozvane Islamske države Iraka i Levanta (IDIL), koji je do kraja prošle godine išao preko Njemačke, a kada je Njemačka počela stavljati primjedbe, od travnja se transfer obavlja preko krčkog aerodroma, po ugovoru sklopljenom sa hrvatskom agencijom za transfer oružja „Alan“.

Hrvatska strana odbija da se radi o pošiljkama za Siriju. Predsjednik agencije „Alan“ Ivica Nekić kaže da je riječ o normalnom poslovanju, pogotovo zbog činjenice da je Hrvatska povoljno smještena na svim prometnim koridorima. "Sve što se radi, radi se po zakonu, a sve pretpostavke koje se mogu pročitati ne stoje", poručio je.

„Mi kažemo da su te stvari normalne i zakonite, i da međunarodno priznate zemlje koje nemaju nikakvog embarga kupuju, prodaju i provoze kroz Republiku Hrvatsku, isto kao što izvoze kroz susjedne zemlje i mnoge druge zemlje na kugli zemaljskoj“, kazao je.

On je izričito odbio navode kako je riječ o pošiljkama Siriji, kazavši kako su takve tvrdnje neutemeljene i ne stoje. „Ne samo Amerikanci, nego svi naši NATO partneri, a i zemlje koje nisu u tom savezu voze kroz Hrvatsku, a to se događalo i prije", tvrdi Nekić.

BIRN navodi kako je od travnja do kraja rujna bilo 4 leta velikih transportnih azerbejdžanskih iljušina Il-76 do Krka i 10 letova transportera koje je unajmilo američko Ministarstvo obrane od Krka do američke zračne baze Al Udeid u Kataru, a da otuda postoji redovit transport vojne opreme do Kuvajta, gdje se prikuplja oružje za prozapadne snage u Siriji koje se bore protiv IDIL-a

Gordan Bosanac iz zagrebačkog Centra za mirovne studije ne vjeruje službenim objašnjenjima kako se ne radi o oružju i opremi za Siriju, i u izjavi za naš program kaže kako mu je cijeli ovaj posao vrlo upitan:

„I to zato što je Hrvatska potpisnica UN-ovog ugovora o trgovini oružjem koji ima jasne kriterije tko, kada, gdje i kako može slati oružje. Sa druge strane, Sjedinjene države nisu ratificirale tu UN-ovu konvenciju i naravno da se postavlja pitanje – da li Sjedinjene države – kršeći Konvenciju – guraju Hrvatsku u prostor da i sama prekrši tu Konvenciju?Mislim da smo do sada već uspjeli dokazati da je ranija hrvatska prodaja oružja Saudijskoj Arabiji povrijedila tu UN-ovu konvenciju, a ono što zabrinjava je da nikoga nije briga što se ta Konvencija krši.“

Naime, Konvencija u jednom svom članku obavezuje zemlju potpisnicu da prije slanja oružja u neku drugu zemlju, za koju nema nikakvih ograničenja niti embarga, mora napraviti tzv. test proporcionalnosti i dokazati da oružje neće biti zloupotrijebljeno i da se njime neće činiti ratni zločini.

„Danas postoje jasni dokazi da su Saudijci slali oružje u Jemen i da su tim oružjem počinjeni ratni zločini. A kada smo mi pitali Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Ministarstvo gospodarstva koji su zaduženi za izdavanje licenci je li napravljen taj test proporcionalnosti, dobili smo izmotavajuće odgovore. Odnosno, mi ih čitamo vrlo jasno da nikakav test proporcionalnosti nije napravljen, i time je povrijeđen članak 7 Konvencije“, kaže Bosanac i nada se da će se nakon ovog najnovijeg slučaja nadležni saborski odbori probuditi i propitati zakonitost svih ovih postupaka.