Ponovljen zahtev Novom Sadu da Putinu oduzme titulu 'počasnog građanina'

Četiri opozicione političke stranke i nevladine organizacije predale su 28. decembra zahtev da se predsedniku Rusije Vladimiru Putinu oduzme titula počasnog građanina Novog Sada.

Zahtev je predat predsednici Skupštine grada Novog Sada Jeleni Marinković Radomirović. Nevladine organizacije su i u oktobru ove godine od vlasti u Novom Sadu tražile da Putinu ukinu titulu.

Putin je titulu počasnog građanina Novog Sada dobio 2008. godine, na predlog desničarske Srpske radikalne stranke haškog osuđenika Vojislava Šešelja, koja je tada bila na vlasti u najvećem gradu Vojvodine.

Poslanica opozicionog Pokreta slobodnih građana Ana Oreg ocenila je da Putin "neguje i finansira sve antievropsko" u Srbiji, od ljudi do vrednosti, i da je njegov cilj izazivanje nestabilnosti u Srbiji, kako bi to iskoristio za "potkusurivanje" u međunarodnim odnosima.



"Vladimir Putin je neko ko je diktator i agresor i nedopustivo je da baš on bude počasni građanin Novog Sada. On je direktno odgovoran za ubijanje civila, za okupaciju Ukrajine, za uništenu infrastrukturu", rekla je je poslanica Oreg.



Predsednik udruženja Akcija progresivne Vojvodine (APV) Aleksandar Jovanović rekao je da Putin simbolizuje diktaturu i stradanje.



"On je postao svetski simbol mržnje, prezira, rata, agresije i diktature. Mi smatramo da je uvredljivo za Novi Sad i Srbiju da jedan čovek kao što je on bude počasni građanin i to treba da mu bude oduzeto. Novi Sad to nikako nije zaslužio", kazao je Jovanović.



On je ocenio da će Novi Sad doživeti "istorijsku sramotu" ukoliko Putinu ne oduzme titulu počasnog gradjanina.



"Našoj deci ćemo ostaviti sramotu zbog toga. To će biti neizbrisiv trag nečega što nije smelo da se desi", poručio je Jovanović.



Stanislav Suslov iz nevladinog Slobodarskog saveza slobodne Srbije – Grupa Oktobar rekao je da "ratni zločinac" poput Putina ne sme biti počasni građanin Novog Sada.



"Kao neko ko je rođen u Rusiji, kao neko ko je živeo tamo 45 godina, za mene je užasno to što je Rusija napala Ukrajinu. Molim vas, građani Novog Sada, loše je za vaš grad da ovaj zločinac ima status počasnog građanina", rekao je Suslov.



Zahtev je potpisalo i nevladino Rusko demokratsko društvo.

Kako se postaje počasni građanin?

Nakon invazije na Ukrajinu deo nevladinog sektora u Srbiji zahtevao je od novosadskih vlasti da se predsedniku Rusije Vladimiru Putinu oduzme titula počasnog građanina.

Zakon o lokalnoj samoupravi kaže da lokalne Skupštine same odlučuju o dodeljivanju zvanja "počasni građanin" i to osobi čiji su rad i dostignuća "od posebnog značaja" za grad ili opštinu. Kako se dalje navodi, za dodeljivanje zvanja je potrebna i prethodna saglasnost Ministarstva lokalne samouprave.

Novi Sad nije jedini grad u Srbiji u kom je Vladimir Putin počasni građanin. U desetak opština odbornici su dodelili ovu titulu ruskom predsedniku.

Najviše inicijativa da se Putinu dodeli titula "počasnog građanina" u gradovima i opštinama u Srbiji bilo je krajem 2007. i početkom 2008. godine, uglavnom u onim mestima u kojima je Srpska radikalna stranka sa još nekoliko partija bila na vlasti.

Grad Novi Sad je 2008. godine ovom titulom hteo da izrazi "zahvalnost i priznanje predsedniku Ruske Federacije Vladimiru Vladimiroviču Putinu, koji je svojim zalaganjem i konkretnim delovanjem u svojstvu predsednika, dao ogroman doprinos očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije", stoji u zvaničnoj odluci Grada.

Bivša srpska pokrajina Kosovo nezavisnost je proglasila 2008. godine, što zvaničnici u Srbiji i dalje odbijaju, a najveću podršku u tome dobijaju od Rusije.

U međuvremenu, od početka invazije Putin je nekoliko puta iskoristio Kosovo kao svoj izgovor da bespravno anektira nekoliko regiona.