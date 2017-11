Nema krivičnog postupka za Jajince

Više javno tužilaštvo u Beogradu zaključilo je da u slučaju pronađenog oružja nedaleko od porodične kuće predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Jajincima nema osnova za pokretanje krivičnog postupka za krivično delo iz nadležnosti tog tužilaštva.



"Nakon okončanog predistražnog postupka koje je Više tužilaštvo u Beogradu vodilo u pravcu utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa ostavljenim oružjem u Jajincima i sveobuhvatnih provera izvršenih od strane nadležnih policijskih službi nismo našli zakonskih osnova za pokretanje krivičnog postupka za krivično delo iz naše nadležnosti", obrazložilo je Tužilaštvo.

U Tužilaštvu nije pojašnjeno da li je slučaj prebačen u nadležnost nekog drugog tužilaštva.

Ranije tokom dana ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao da „policija u ovom trenutku nema dovoljno dokaza da bi privela bilo koga vezano za slučaj oružja pronađenog u Jajincima, blizu porodične kuće Aleksandra Vučića“, dodavši da to ne znači da MUP nema određena saznanja i da ne radi na tome.

„Naša saznanja bez dovoljno dokaza da to izađe pred sud nisu dovoljno dobra. Da li sam zadovoljan što je prošlo godinu dana, svakako da nisam. Ali, ja ću insistirati da se na tom slučaju radi, kao što se radilo i do sada. Da li bi svi voleli da je rešeno sutradan? Da, voleli bismo. Ali, u ovom trenutku nemamo dovoljno dokaza da bismo bilo koga mogli da privedemo što ne znači da nemamo određena saznanja i da ne radimo i dalje na tome“, rekao je Stefanović.

Pronalaženje sanduka sa oružjem u kojima se nalazila zolja, nekoliko ručnih bombi i municija krajem oktobra 2016. godine u Jajincima, privuklo je veliku pažnju javnosti koju su zvaničnici uveravali da je slučaju data maksimalna pažnja.

Švarm: Tabloidna politika

„Ja bih to razumio kao dio jedne permamentne kampanje koju ova vlast vodi“, kaže odgovorni urednik nedeljnika „Vreme“, Filip Švarm komentarišući to što u slučaju kome je poklanjana maksimalna pažnja i koji je česta tema zvaničnika Srbije, posle godinu dana nema dovoljno dokaza kako je rekao ministar, odnosno da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka za krivično delo iz nadležnosti Višeg tužilaštva?



„Ova vlast zemljom upravlja na tabloidan način. Na tabloidan način vodi unutrašnju i vanjsku politiku. Sve je u službi nabijanja rejtinga jednom čoveku i oni su slučaj Jajinci, odnosno nalaženje tog oružja videli prvenstveno u političko-marketinškom smislu i nastojali da na svaki način to eksploatiraju koliko to mogu. Jer, naravno, važno je da ministar unutrašnjih poslova, ministar odbrane i tako dalje, još jednom pokažu svoju lojalnost šefu“, rekao je Švarm koji je po pronalaženju oružja u Jajincima upozoravao da se taj slučaj mora shvatiti ozbiljno i da ga ne bi trebalo ni umanjivati niti zloupotrebiti u svrhu političkog rejtinga.

U danima po pronalaženju oružja ministar Stefanović je, podsetimo, saopštio da su na oružju pronađeni tragovi DNK tri osobe, ali da su otisci nađeni jedni preko drugih pa je teško izolovati jedan koji bi služio za upoređivanje. Nekoliko dana kasnije rekao je i da je policija u blizini Vučićeve porodične kuće „u tri dana locirala 97 bezbednosno interesantnih osoba" i da je „saslušano 37“. Niko međutim nije uhapšen.

Ministar Stefanović, i mnogi drugi zvaničnici su izražavali zabrinutost za bezbednost Aleksandra Vučića, a neki ministri su izneli i strahovanje da je meta bio brat tadašnjeg premijera, Andrej Vučić.

Slučaj Jajinci je, podsetimo, bio povod i diplomatskog skandala, kada je Aleksandar Vulin – tada ministar rada i socijalne politike, danas odbrane - u emisiji "Upitnik" na Radio-televiziji Srbije (RTS) početkom novembra 2016. godine bezbednosnu pretnju po srpskog premijera vezanu za otkriće oružja kod njegove porodične kuće, čak doveo u vezu i sa ambasadom SAD u Srbiji.

"Video sam tu izjavu Vulina i jednostavno nemam reči“, rekao je tada američki ambasador Kalj Skat.

Vulin je kasnije izjavio da su Srbija i SAD dve prijateljske zemlje i da nije tražio polemiku sa američkim ambasadorom Kajlom Skatom niti je na bilo koji način povezivao SAD sa ugrožavanjem života premijera.