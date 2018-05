NATO čuva crnogorsko nebo

Za koji dan crnogorskim nebom će patrolirati italijanski i grčki borbeni avioni koje u vazdušne patrole šalje NATO sa najmerom da pomogne Crnoj Gori da osigura svoj vazdušni prostor.

Taj aranžman, osim što će značiti dodatnu garanciju njene bezbjednosti , za Crnu Goru će biti gotovo besplatan, poručuju nadležni.

NATO saveznice Crne Gore, Italija i Grčka, počeće vazdušne patrole nad Crnom Gorom od 5. juna.

Iz sjedišta Alijanse je saopšteno da je razlog za tu odluku činjenica da Crna Gora nema borbene avione i da će joj saveznice na ovaj način pomoći da osigura svoj vazdušni prostor.

Iz NATO su takođe saopštili da će baze Italijanskih i grčkih borbenih aviona i dalje biti u njihovim matičnim zemljama, a da će po potrebi uzlijetati i kontrolisati crnogorsko nebo.

Komandanta Združenih snaga NATO u Napulju admirala Džejmsa Foga koji boravi u službenoj posjeti Podgorici pitali smo koliko su ovakvi aranžmani česti unutar Alijanse i gdje ga sve provode.

„Prije svega mislim da je ovo dobro za vas jer vam nudi bezbjednost vašeg vazdušnog prostora i to avionima drugih članica Alijanse i ne morate da se brinete zbog toga što nemate vaše letjelice. Mi ovo radimo konstantno širom našeg saveza .Tačnije to radimo za baltičke zemlje i za Island“, kaže admiral Fog.

Da bi Crnu Goru, odnosno njeno nebo uskoro mogla da čuva NATO avijacija, još u oktobru prošle godine nagovijestio je ministar odbrane Predrag Bošković:

„Grčka i Italija će raditi air policing za Crnu Goru, kao što su od 2009. godine to radile za Albaniju, kada je ušla u Alijansu. To je ono što je i mnogo jeftinje za nas jer nas to apsolutno ništa ne košta“, kazao je tada za TVCG ministar vojni Predrag Bošković.

General avijacije u penziji Blagoje Grahovac za Radio Slobodna Evropa (RSE) kaže da je odluka da avioni dvije NATO članice obezbjeđuju vazdušni prostor Crne Gore potpuno ispravna:

„Drugog rješenja Crna Gora nema i to je od svih ponuđenih najbolje rješenje. Što se tiče značaja za Crnu Goru kao malu članicu NATO ovo je veća garancija što se tiče njene bezbjednosti nego što je to bio slučaj do sada . Iako Crnoj Gori ne prijeti neka velika opasnost od bilo kakvih upada iz vazduha, ovo je ipak još jedna garancija da njeni građani mogu mirno da spavaju “

Pored Crne Gore u Evropi ima još ovakvih NATO patrola, dodaju iz Alijanse.

Iz NATO su pojasnili da njihovi air-policing avioni polijeću kao odgovor na vojne ili civilne avione u nevolji ili zbog aviona koji ne poštuju međunarodne propise ili pristupaju vazdušnom prostoru NATO saveznica.

Prema pravilima Alijanse, vazduhoplovne snage saveznica moraju imati najmanje dva borbena aviona, spremna 24 časa dnevno, sedam dana u nedjelji.

One saveznice koje ih nemaju-mogu da traže multinacionalna rješenja za zaštitu svog vazdušnog prostora.

Generala Grahovca smo pitali da li je odluka NATO da svoje avione koristi za zaštitu vazdušnog prostora Crne Gore tehničke prirode, odnosno želja da se pomogne članici koja nema svoju borbenu avijaciju ili se njom šalje i određena geopolitička poruka?

„I jedno i drugo. I geopolitička i vojno-strateška i tehničko-tehnološka i organizaciona. Sve je to jedna vrsta geostrateške poruke ali ja sam ubijeđen da je i smislena i logična. Jednostavno, drugog rješenja Crna Gora nema i sve su te poruke, ponavljam i smislene i logične“, kaže Blagoje Grahovac.

Kako su saopštili iz sjedišta NATO, osim podrške Crnoj Gori da osigura svoje nebo, predstojeće avio patrole su i znak zahvalnosti zbog crnogorskog doprinosa zajedničkoj bezbjednosti Alijanse jer Crna Gora šalje svoje vojnike u NATO misiju za obuku u Avganistan i pruža finansijsku podršku avganistanskim snagama bezbjednosti.

Zanimljivo je i da je na isti dan kada će borbeni avioni Italije i Grčke poletjeti u prvu patrolu crnogorskim nebom, prošle godine, Crna Gora i zvanično postala članica NATO.

Naime, formalno učlanjenje Crne Gore kao 29. članice NATO dogodilo se 5. juna 2017. na ceremoniji u američkom Stejt departmentu.