Napad u Banjskoj: Izricanje presude za trojicu optuženih

Osnovni sud u Prištini trebalo bi u petak poslijepodne da izrekne presudu u predmetu Banjska protiv Blagoja Spasojevića, Vladimira Tolića i Dušana Maksimovića, koji su optuženi za oružani napad u opštini Zvečan, 24. septembra 2023. godine, u kojem je ubijen narednik Policije Kosova Afrim Bunjaku.

Trojica optuženih dio su grupe od 45 osoba protiv kojih je podignuta optužnica oko godinu dana nakon napada na sjeveru Kosova. Među njima je i Milan Radoičić, bivši potpredsjednik Srpske liste, najveće stranke kosovskih Srba, koji je u optužnici označen kao "vođa terorističke grupe".

Sud je odlučio da razdvoji krivični postupak protiv Spasojevića, Tolića i Maksimovića, koji se nalaze u pritvoru od septembra 2023. godine, dok je za preostalih 42 optuženih odbio zahtjev Specijalnog tužilaštva Kosova za suđenje u odsustvu.

Za šta se terete osumnjičeni za napad?

Prema navodima Tužilaštva, optuženi se sumnjiče da su, upotrebom nasilja i teškog naoružanja, pokušali da otcijepe ​sjeverni dio Kosova i pripoje ga Srbiji. Tom prilikom ubijen je policajac Afrim Bunjaku, drugi policajac Alban Rashiti ranjen je vatrenim oružjem, dok su povrijeđeni policajci Çlirim Sahiti, Mirsad Kryeziu i Sedat Dushi. Takođe, bila je ugrožena i sigurnost drugih policijskih službenika i civilnog stanovništva.

Zbog tih djela, optuženi se terete za krivično djelo "Teška djela protiv ustavnog poretka i bezbjednosti Republike Kosovo".

Radoičić, koji se tereti kao vođa grupe osumnjičenih za napad u Banjskoj, prema navodima Tužilaštva, od 2017. godine pa do 24. septembra 2023. godine pribavljao je prihode putem organizovane grupe, s ciljem njihovog korištenja za naoružavanje, logistiku i finansiranje pripadnika grupe radi izvršenja terorističkih djela. Zbog toga se tereti za pomaganje i finansiranje terorizma.

Takođe, prema Tužilaštvu, sumnja se da je Radoičić, uz pomoć jednog od optuženih, Radula Stevića, kao i njegovih poslovnih subjekata, prihode stečene kriminalnim aktivnostima pretvarao u pokretnu i nepokretnu imovinu, te ih prenosio na treća lica kako bi prikrio njihovo porijeklo. Po toj osnovi, tereti se za pranje novca.

Šta su u sudu izjavili Spasojević, Tolić i Maksimović?

Na sudskom ročištu protiv njih, koje je počelo 17. aprila 2025. godine, trojica optuženih - Spasojević, Tolić i Maksimović - negirali su optužbe koje im se stavljaju na teret.

Tokom suđenja, Spasojević je izjavio da nije napao nikoga eksplozivnim sredstvima niti teškim naoružanjem, te da nije ubio niti povrijedio bilo koga. Takođe je negirao da je imao namjeru otcjepljenja sjevera Kosova i njegovog pripajanja Srbiji.

Tolić je priznao da je 24. septembra bio u Banjskoj, ali je naveo da motiv njegovog prisustva nije bio onakav kakav se opisuje u optužnici.

Izjavio je da nije pucao ni na koga i da nije imao pristup eksplozivnim sredstvima, dodajući da nije mogao da predvidi tok događaja niti njihove posljedice. Naveo je i da je bio teško ranjen, zbog čega je liječen u Prištini.

Maksimović, koji je bio zaposlenik hotela Rajska Banja, izjavio je da su se 24. septembra okupili s prijateljima u jednoj vikendici kako bi pekli meso na roštilju.

Iako su na njegovom telefonu pronađeni videosnimci napada na Policiju Kosova, kao i njenog nadziranja, rekao je da se tih snimaka ne sjeća.

U završnoj riječi na suđenju, Tužilaštvo je zatražilo izricanje kazne doživotnog zatvora.

Šta se dogodilo u Banjskoj?

Prema optužnici i svjedočenjima kolega ubijenog policijskog službenika Afrima Bunjakua:

Oko dva sata ujutro, 24. septembra 2023. godine, nekoliko policajaca Kosova, vraćajući se iz mjesta Izvori u opštini Zvečan prema svojoj policijskoj bazi u Kuškovu, u Južnoj Mitrovici, primijetilo je da dva kamiona s teretom blokiraju most koji vodi ka selu Banjska.

Komandna soba iz baze uputila ih je putem radio-veze da provjere teren i pošalju fotografije mjesta događaja, dok su dvije policijske jedinice upućene kao ispomoć.

Dvadesetak minuta kasnije, na lice mjesta stigle su policijske jedinice sa ukupno šest policajaca, među kojima je bio i Afrim Bunjaku. Nakon kratkog dogovora, policajci su se rasporedili u području oko kamiona kako bi vršili osmatranje. U trenutku kada se Bunjaku uputio prema kamionima, došlo je do snažne eksplozije, čije porijeklo policajci u tom momentu nisu mogli utvrditi. Tada je policajac Alban Rashiti shvatio da je ranjen u predjelu grudi.

Nakon toga je uslijedila pucnjava iz vatrenog oružja s više položaja prema policajcima. Rashiti je na svojoj lijevoj strani primijetio da je narednik Bunjaku ostao ležati na zemlji, s vidljivim povredama i krvarenjem u predjelu vrata i lica.

Drugi policajac, Çlirim Shaqiri, pokušao je da izvuče Bunjakua s mjesta ranjavanja, ali u tome nije uspio jer pucnjava nije prestajala. Policajci su zatim doveli policijsko vozilo do mjesta gdje je Bunjaku ležao, smjestili ga u vozilo i prevezli prema Južnoj Mitrovici kako bi mu pružili medicinsku pomoć.

Policijskim snagama ubrzo su upućena dodatna pojačanja, uključujući i oklopna vozila, a oružani sukobi s napadačkom grupom trajali su nekoliko sati. Tokom razmjene vatre ubijena su i trojica napadača, dok su se ostali povukli nakon što su se nekoliko sati skrivali u manastiru Banjska.

Šta se dogodilo sa Radoičićem?

Milan Radoičić je preuzeo odgovornost za organizovanje napada u Banjskoj, negirajući pritom umiješanost državnih vlasti Srbije u ovaj slučaj.

Kosovo insistira da Srbija izruči Radoičića i ostale osumnjičene za Banjsku kako bi se suočili s pravdom. Ovo pitanje Kosovo vidi kao ključno za napredak u dijalogu o normalizaciji odnosa sa Srbijom, procesu kojim posreduje Evropska unija.

Radoičić je u oktobru 2023. godine ispitan pred Tužilaštvom Srbije, te je osumnjičen za više krivičnih djela, uključujući trgovinu oružjem i izazivanje opšte opasnosti. Ipak, sud u Beogradu ga je pustio iz pritvora, uz oduzimanje ličnih dokumenata.

Protiv njega je Međunarodna organizacija kriminalističke policije, INTERPOL, u decembru iste godine raspisala potjernicu.

Srbija je najavila podizanje optužnice u ovom slučaju, ali do sada nije bilo pomaka u tom pravcu.

Američki State Department zatražio je da Radoičić, kojeg je nazvao kriminalcem, bude pozvan na odgovornost za napad u Banjskoj.

Više od dvije godine nakon napada na sjeveru Kosova, Radoičić je i dalje na slobodi, s prijavljenim prebivalištem u Beogradu.

Za razliku od Radoičića, koji se nije pojavljivao u javnosti nakon što je priznao organizovanje napada u Banjskoj, drugi pojedinci obuhvaćeni optužnicom Specijalnog tužilaštva Kosova viđeni su u javnosti tokom ljeta 2025. godine.

Oni su, prema navodima, učestvovali u "obezbjeđivanju" radnog mjesta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom masovnih antivladinih protesta.

Dok ostali osumnjičeni s Kosova u slučaju Banjska i dalje ostaju u bjekstvu, 17. aprila 2026. godine saopšteno je da su kosovske vlasti uhapsile jednog muškarca, pod sumnjom da je bio umiješan u smrtonosni napad.