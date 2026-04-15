Tužilaštvo Kosova traži doživotni zatvor za optužene u slučaju Banjska

Specijalno tužilaštvo Kosova je tokom završnih reči pred Osnovnim sudom u Prištini 15. aprila zatražilo doživotni zatvor za trojicu optuženih u slučaju Banjska.

"Jedina proporcionalna kazna je doživotni zatvor", rekao je specijalni tužilac Naim Abazi.

On je ocenio da svaka druga odluka, osim doživotnog zatvora, ne bi bila u skladu sa težinom krivičnog dela.

Od 45 optuženih za oružani napad u Banjskoj, sudi se samo trojici: Vladimiru Toliću, Blagoju Spasojeviću i Dušanu Maksimoviću, dok su ostali u bekstvu.

Odgovornost za napad iz septembra 2023. godine, kada je ubijen jedan kosovski policajac i trojica srpskih napadača, preuzeo je Milan Radoičić, bivši potpredsednik Srpske liste - najveće stranke Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda.

Tužilaštvo je zatražilo da se Radoičiću i ostalima koji su u bekstvu sudi u odsustvu, ali je Osnovni sud taj zahtev odbacio kao "neosnovani.

Inače, 42 osumnjičenih tereti se za terorizam, teška krivična dela protiv ustavnog poretka i bezbednosti Kosova, dok se Radoičić tereti i za omogućavanje i finansiranje izvršenja terorizma, kao i za pranje novca.

Specijalni tužilac je u svom izlaganju naveo da je cilj naoružane grupe Srba, koja je prema njegovim rečima prethodno obučavana u Raški u Srbiji, bio da se sever sa većinskim srpskim stanovništvom pripoji Srbiji.

Takođe, advokat porodice ubijenog narednika Bunjakua zatražio je doživotni zatvor za trojicu optuženih.

Tolić, Spasojević i Maksimović negiraju optužbe koje im se stavljaju na teret i tvrde da nisu imali nameru da ubiju bilo koga, a kamoli da ujedine sever Kosova sa Srbijom.

Kosovo inače optužuje i Srbiju da je stajala iza napada u Banjskoj, što zvanični Beograd negira.

Specijalno tužilaštvo Kosova tvrdi da su optuženi imali različite uloge unutar kriminalne grupe, "od organizovanja i vođenja terorističkih aktivnosti do finansiranja i pranja novca".

Milan Radoičić je identifikovan kao vođa ove grupe, za kojeg se kaže da je igrao važnu ulogu u koordinaciji napada i kriminalnih aktivnosti.

Radoičić se inače nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva zbog veza sa međunarodnim organizovanim kriminalom i korupcijom.

U optužnici Tužilaštvo navodi 34 spisa dokaza, uključujući video-snimke, analize elektronskih uređaja, različite odgovore iz Luksemburga, Bosne i Hercegovine, banaka i raznih institucija, izjave svedoka i drugo.

Međunarodna zajednica je oštro osudila napad u Banjskoj i zatražila da se odgovorni privedu pravdi. U međuvremenu je februara ove godine, generalni sekretar NATO-a Mark Rute, izjavio da Alijansa i dalje čeka da Srbija utvrdi odgovornost za napad u Banjskoj.