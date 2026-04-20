Izricanje presude u slučaju Banjska 24. aprila

Tri optužena u predmetu Banjska tokom sudskog ročišta u Osnovnom sudu u Prištini. Fotografija iz arhive.

Pred Osnovnim sudom u Prištini 24. aprila biće izrečena presuda protiv trojice optuženih za oružani napad na Policiju Kosova u Banjskoj kod Zvečana septembra 2023. godine.

Specijalno tužilaštvo Kosova je tokom završnih reči zatražilo doživotni zatvor za trojicu optuženih u slučaju Banjska.

Od 45 optuženih za oružani napad u Banjskoj, sudi se samo trojici: Vladimiru Toliću, Blagoju Spasojeviću i Dušanu Maksimoviću, dok su ostali u bekstvu.

Prošle nedelje je na prelazu Merdare uhapšen i Stefan Radulović, koji se takođe sumnjiči da je učestvovao u napadu u Banjskoj.

Inače, Tolić, Spasojević i Maksimović negiraju optužbe koje im se stavljaju na teret i tvrde da nisu imali nameru da ubiju bilo koga.

Advokati odbrane su 20. aprila u završnoj reči ocenili da tužilaštvo nije dokazalo pojedinačnu krivicu, već da obuhvata sve optužene.

Odgovornost za napad iz septembra 2023. godine, kada je ubijen jedan kosovski policajac i trojica srpskih napadača, preuzeo je Milan Radoičić, bivši potpredsednik Srpske liste - najveće stranke Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda.

Tužilaštvo je zatražilo da se Radoičiću i ostalima koji su u bekstvu sudi u odsustvu, ali je Osnovni sud taj zahtev odbacio kao "neosnovani.

Inače, 42 osumnjičenih tereti se za terorizam, teška krivična dela protiv ustavnog poretka i bezbednosti Kosova, dok se Radoičić tereti i za omogućavanje i finansiranje izvršenja terorizma, kao i za pranje novca.

Specijalni tužilac je u svom izlaganju naveo da je cilj naoružane grupe Srba, koja je prema njegovim rečima prethodno obučavana u Raški u Srbiji, bio da se sever sa većinskim srpskim stanovništvom pripoji Srbiji.

Kosovo inače optužuje i Srbiju da je stajala iza napada u Banjskoj, što zvanični Beograd negira.

