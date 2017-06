Čemu da se nadaju crnogorske majke

Vlada Crne Gore usvojila je Prijedlog zakona kojim se ukidaju doživotne naknade za majke sa troje i više djece. Ukoliko Skupština Crne Gore izglasa ovaj zakon status, više od 25 hiljada korisnica naknada za majke biće vraćen u prvobitno stanje.

Ministar finansija Darko Radunović saopštio je da je Odlukom Ustavnog suda, koji je krajem aprila naknade za majke proglasio neustavnim, Vlada zadužena da u roku tri mjeseca pronađe pravedno rješenje za majke sa troje i više djece. Kako je saopštio ministar Radunović, poseban zakon utvrđuje pravni status korisnica naknada, i tim zakonom Vlada predlaže više mjera.

Radunović je objasnio da će žene, korisnice koje su prije rešenja o naknadama za majke bile u radnom odnosu, odnosno, dale otkaz da bi ostvarile ovu naknadu, u narednih tri do šest godina isplaćivati Vlada. Koliko će dugo primati tu nadoknadu zavisiće od godina sarosti žene.

„Korisnice starosti od 55 do 61 godine naknadu u bruto iznosu primaju do sticanja uslova za penziju. Korisnice od 45 do 55 godina naknadu u bruto iznosu primaju pet godina, i žene starosti od 33 do 45 godina naknadu u bruto iznosu primaju tri godine“, rekao je Radunović.

Koliko će iznositi nadoknada Vlade, u definisanom periodu, zavisi od prosječne plate koju su žene primale prije prelaska iz radnog odnosa na naknade za majke, kazao je ministar Radunović.

Neto iznos od 193 eura, mjesečno uvećan za doprinose, za korisnice koje su tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa ostvarivale prosječnu mjesečnu zaradu u iznosu do 200 eura.

Neto iznos od 264 eura mjesečno uvećan za doprinose, za korisnice koje su tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa ostvarivale prosječnu mjesečnu zaradu u iznosu od 250 do 350 eura.

I neto iznos od 336 eura mjesečno uvećan za doprinose, za korisnice koje su tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa ostvarivale prosječnu mjesečnu zaradu u iznosu većem od 350 eura.

Radunović je naglasio da je, takođe za tu grupu korisnica predviđeno je da se obezbjede sredstva za isplatu doprinosa za PIO i to za vremenski period dok su korisnice ostvarivale to pravo na naknadu.

Koliko će primati majke koje su prije naknada primale penziju?

Žene koje su zamrzle penzije da bi ostvarile pravo na doživotne naknade za majke sa troje i više djece „a kojima je obustavljena isplata penzije radi korišćenja ovog prava vraćaju se kod Fonda PIO radi uspostavljanja korišćenja prava na penziju“, istakao je ministar Radunović.

Dok će korisnice naknada za majke koje su to pravo stekle kao nezaposlena lica, jer su na Zavodu za zapošljavanje (ZZZ) provele više od 15 godina, biti vraćene na biro za nezaposlena lica.

„One koje su na ZZZ ostvarivale neke naknade, u raznim iznosima i po raznim osnovama, zadržavaju to svoje pravo i moći će kod ZZZ da ostvare isto. Takođe, korisnice naknada koje su svoje pravo ostvarile po osnovu evidencije na ZZZ koje su svoje pravo ostvarivale po osnovu materijalnog obezbjeđenja porodice one će to svoje pravo zadržati, a ostale korisnice biće usmjerene na evidenciju ZZZ“, kazao je ministar Radunović.

Podsjetimo, odluci Vlade da predloži novi zakon kojim se ukidaju naknade majkama prethodila je odluka Ustavnog suda koji je u 19. aprila 2017.godine odredbe Zakona dječijoj zaštiti koje se odnose na naknade proglasio neustavnim.

Zakon koji majkama koje su rodile troje i više djece daje doživotne mjesečne naknade, u iznosu od 192 i 336 eura, usvojen je glasovima opozicije u Supštini Crne Gore sredinom 2015. Isplata naknada za više od 25 hiljada korisnica počela je u januaru 2016. da bi u decembru teiste godine Parlament, bez prisustva opozicije, smanjio iznos naknada od 50 do 70 eura.

Ta odluka je izazvala oštru reakciju korisnica iz cijele Crne Gore koje su u više navrata protestovale ispred zgrade Parlamenta tražeći da institucije sistema vrate naknade na prvobitne iznose.

Poslije martovskih danonoćnih protesta korisnica naknada ispred crnogorske Skupštine, Ustavni sud je odredbe Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, koje su definisale doživotne naknade za majke sa troje i više djece, proglasio neustavnim. A od Vlade su sudije Ustavnog suda zatražile da pravedno reguliše status korisnica.

Međutim, korisnice naknada za majke su sa poslednjeg protesta (u četvrtak) ispred Skupštine Crne Gore poručile institucijama sistema da ih Vladin zakon kojim se ukidaju naknade i reguliše njihov status – ne interesuje. One su saopštile da neće odustati od svojih prvobitnih zahtjeva, a članica Koordinacionog odbora Željka Savković je ponovila da je prvi zahtjev vraćanje na naknade od 70 i 40 odsto prosječne neto zarade, ili 193 i 336 eura. A drugi zahtjev su ostavke nadležnih.

Korisnice naknada za majke sa troje i više djece su najavile da će nastaviti proteste sve dok se zahtjevi na ispune, a okupiće se i narednog četvrtka u 19 sati.