Najzahtjevniji most još nije spojio obale Neretve

Most koji treba spojiti obale Neretve, na jugu Bosne i Hercegovine (BiH), još nije otvoren, iako je završetak radova trebao biti u martu ove godine.

Višemilionski posao izgradnje mosta Počitelj dodijeljen je prije tri i pol godine azerbejdžansko-kineskom konzorciju.

Grade ga kompanija AzVirt iz Azerbejdžana, te kineske firme Sinohydro Corporation i Power China Road Bridge Group.

Izgradnja je trebala biti završena 14. marta ove godine, ali su izvođači od javnog preduzeća Autocesta Federacije BiH tražili da rok bude produžen do 5. septembra.

Nakon što je i septembarski rok "probijen", dostavili su novi koji predviđa završetak radova 29. augusta 2023. godine.

Iz dviju kineskih kompanija nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Ervopa (RSE) za razgovor o dinamici izgradnje mosta, dok su iz azerbejdžanske kompanije "Azvirt" naveli da nisu lideri konzorcija i da ne mogu otkrivati detalje.

"Ugovori o izgradnji imaju klauzule o povjerljivosti koje zabranjuju izvođačima da daju detalje bez prethodne saglasnosti naručitelja (Autoceste FBiH). Imajte na umu da su takvi projekti vrlo složene prirode, kako tehničke tako i ugovorne", saopćili su iz azerbejdžanske firme za RSE.

Most Počitelj dio je Koridora Vc koji Bosnu i Hercegovinu treba povezati sa Hrvatskom i Mađarskom. Najavljen je kao jedan od najzahtjevnijih projekata na dijelu tog koridora na području BiH.

Ovaj most dobio je ime po istoimenom obliženjem gradiću koji je turističko središte u Hercegovini, a planirano je da bude dug 980 metara i visok 100 metara.

U Bosni i Hercegovini je u posljednjih dvadesetak godina izgrađeno nešto više od 230 kilometara autoceste. Od toga je oko 120 kilometara izgrađeno na Koridoru Vc.

Uz firme iz Evropske unije i BiH, koje su proteklih godina bile angažirane u izgradnji cesta, radovi se sve češće dodjeluju i kompanijama iz Kine, Turske i Azerbejdžana.

Autoceste Federacje BiH najavljuju preispitivanje ugovora

Zbog probijanja rokova, investitori iz preduzeća Autoceste Federacije BiH najavljuju preispitivanje nastavka ugovora sa izvođačima radova na mostu Počitelj.

Kažu da su novi zahtjev izvođača radova dostavili inženjerima na dodatnu analizu, ali i da razmatraju naplatu odštete zbog kašnjenja.

Iz ovog javnog preduzeća nisu precizirali proceduru koja slijedi u slučaju prekida ugovora i koji iznosi odštete traže od izvođača radova.

Tvrde da bi novim zahtjevom izvođača radova rok bio produžen za 17 i pol mjeseci, što "nema uporište u postojećem ugovoru".

"Investitor je primoran analizirati prednosti i nedostatke nastavka ugovora ili dodjele novog. Prema dosadašnjim analizama, izvođaču neće biti moguće dodijeliti traženo dodatno vrijeme", naveli su za RSE iz ovog javnog preduzeća.

Iz Autocesta Federacije BiH tvrde da se kašnjenje povećava zbog manjka radnika i opreme.

"Jedna trećina rasponske konstrukcije, upornjak i završni radovi na čitavoj dužini mosta su ostali nedovršeni", naglašavaju iz tog preduzeća.

Kako je azerbejdžansko-kineski konzorcij dobio posao?

Ugovor sa izvođačima radova na izgradnji mosta potpisan je u junu 2019. godine, zajedno sa ugovorom za dionicu autoceste Počitelj-Zvirovići na tom području.

Ukupna vrijednost oba projekta iznosi oko 100 miliona eura, za što je odobren kredit Evropske investicijske banke. Od toga se na izgradnju mosta Počitelj odnosi oko 28,1 milion eura, što ne uključuje porez na dodatnu vrijednost (PDV).

U ime investitora, ugovor sa izvođačima radova potpisao je Adnan Terzić, koji je do juna 2021. godine obnašao dužnost direktora preduzeća Autoceste Fedracije BiH.

Izbor izvođača radova trajao je četiri godine, a prethodilo mu je rapisivanje nekoliko međunarodnih tendera koji su, zbog utvrđenih neregularnosti, poništavani.

Terzić tvrdi da su na jednom od tendera, prema ocjeni Autocesta FBiH, "najpovoljniju ponudu imao austrijski 'Strabag' i bh. kompanija Euroafalt".

No, taj tender je, ističe, poništen na zahtjev Evropske investicijske banke, čiji predstavnici su bili uključeni u tendersku proceduru.

"Taj tender je poništila Evropska investicijska banka, jer sam dao navodno nespretnu izjavu medijima i otkrio ko je najpovoljniji ponuđač", kaže on.

Izbor izvođača radova nakon toga je vraćen na početak, a u ponovljenom tenderu izabran je azerbejdžansko-kineski konzorcij.

"Pokazalo se da nisu toliko zainteresovani da brzo i efikasno urade taj posao", ističe on.

'Raskid ugovora nije rješenje'

Govoreći o kašnjenju u izgradnji, Terzić je naglasio da je tome doprinijela i ekonomska kriza uzrokovana pandemijom korona virusa.

"Ukoliko porastu cijene materijala, morate to prihvatiti kao realnost, a ne da izvođači budu zakinuti i da moraju svojim parama graditi nešto što je državno", kaže on.



Smatra da eventualni raskid ugovora sa izvođačima radova, u trenutnoj situaciji, ne bi donio mnogo koristi, jer bi to značilo ponavljanje komplicirane tenderske procedure.

"U svakom slučaju, nije mi jasno zašto bi neko raskidao ugovor za posao koji je već dobro urađen. Tada morate raspisati novi tender na ostatak radova, a to podrazumijeva nove cijene i sve", kazao je Terzić.

Iz Ministarstva prometa i komunikacija Federacije BiH nisu odgovorili na upit RSE za razgovor o kašnjenju u izgradnji mosta Počitelj.

Odgovora do objave ovog teksta nije bilo ni iz Evropske investicijske banke, čijim kreditom se financira gradnja.

Stanovnicima Počitelja se ne žuri

Most Počitelj gradi se sjeverno od istoimenog mjesta, u dolini rijeke Neretve.

Radi se o poznatom kulturno-povijesnom području, sa statusom nacionalnog spomenika BiH, čiji mještani uglavnom žive od turizma.

Asaf Resulović, stanovnik Počitelja, kaže za RSE da se mještanim ne žuri kad je riječ o izgradnji mosta i dionici autoceste Počitelj – Zvirovići.

"U Počitelju ima dosta štandova i sad se strahuje da će im to oduzeti zaradu. Promet će biti preusmjeren, a ljudi će autoputem ići na more u Neum, a do sada su išli cestom M-17, baš kroz Počitelj", ističe on.

Podsjetio je da je most trebao biti izgrađen južnije od trenutnog gradilišta, što je uznemirilo mještane koji su strahovali da će time biti narušen izgled Počitelja.



"Lokacija je sada dobra, ali dugo to traje. Malo su ljudi i uznemirani, jer dobro udari kad miniraju. Možda bi to moglo i brže, nego su zakomplikovali i pola brda moraju srušiti da bi to napravili", kaže on.

U entitetu Federacija BiH do danas je izgrađeno 114 kilometara autoceste, a u toku su radovi na gradilištima za oko dodatnih 32 kilometra. Na području Republike Srpske, drugog bh. entiteta, postoji 106 kilometara autoputa.