Uhapšen, pa pušten: Šta se zna o istrazi protiv bivšeg šefa beogradske policije?

Od hapšenja pod sumnjom da je prikrivao ubistvo osobe koja se povezuje s kriminalom, preko odbacivanje dela optužbi, pa do ukidanje pritvora.

To je dosadašnji tok postupka protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića, koji je 15. maja uhapšen u okviru istrage ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu u beogradskom naselju Senjak.

Osumnjičen da je svesno propustio da prijavi ubistvo, Milić je pušten da se brani da se slobode 6. jula.

"Meni je iznenađujuće što je uopšte bio u zatvoru, zato što je dugo godina čovek od potpunog poverenja predstavnika vlasti, ljudi koji su zgazili pravni sistem i državu Srbiju", komentariše za Radio Slobodna Evropa advokat i nekadašnji koministar policije Božo Prelević.

Milić je ranije bio savetnik aktuelnog predsednika Srbije Aleksandra Vučića. On ga je u junu 2021. odlikovao Zlatnom medaljom za hrabrost.

U februaru 2024. visokim priznanjem MUP-a odlikovao ga je i tadašnji ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić.

Prelević smatra da se puštanjem Milića iz pritvora, ali načinom na koji je do sada vođena istraga, šalje poruka građanima da oni koji su bliski vlastima neće ni za šta krivično odgovarati.

Ubistvo se dogodilo 12. maja i od tada je uhapšeno više od deset osoba koje se dovode u vezu sa tim slučajem. Tok istrage je menjao više pravaca, a ono što je najviše privuklo pažnju javnosti jeste kakvu je ulogu u tome imao dotadašnji šef beogradske policije.

Tužilaštvo ga je isprva teretilo da je bio prisutan u trenutku ubistva i pomogao počiniocu da prikrije krivično delo, da bi kroz mesec dana te optužbe odbacilo.

Novinar i bivši policajac Uglješa Bokić ukazuje da takvi zaokreti u istrazi nisu uobičajeni.

"Očigledno je da ovaj slučaj nije samo slučaj ubistva, već je vrlo bitan i iz političkog ugla i zato imamo ovako loše vođenje istrage. Tako je čim se negde uplete politika gde joj nije mesto, a definitivno nije mesto u istragama koje se tiču ovako teških krivičnih dela", dodaje.

Tužilaštvo nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa ovim slučajem i u vezi sa kritikama koje su u delu javnosti pojavile zbog načina vođenja istrage.

'Cilj slučaj dovesti do besmisla'

Milić je u pritvoru proveo nešto više od mesec i po dana.

Kako su iz suda naveli za Radio Slobodna Evropa, odlukom je usvojena žalba Milićevog branioca, jer više nema zakonskih razloga za njegov pritvor.

"On je bio u pritvoru zbog postojanja opasnosti da će uništiti, sakriti, izmeniti dokaze ili tragove krivičnog dela. Međutim, nalazeći da takva opasnost više ne postoji, samim tim otpali su i zakonski razlozi za pritvor zbog čega je doneta ovakva odluka", dodali su.

Božo Prelević veruje da sve vodi ka tome da se skida odgovornost sa Milića, te da se do kraja neće saznati sve okolnosti slučaja.

"Nakon dokaza koje je deo policije savesno prikupio, tu pre svega mislim na ljude sa sudske medicine koji svoj posao uradili profesionalno, 'novim' dokazima se 'peglao', što bi rekli u pravnom žargonu, na razne načine sam događaj, da bi ga do kraja doveli do besmisla", kazao je.

Kako je do sada tekao slučaj?

Veselin Milić je uhapšen 15. maja. U momentu hapšenja bio je prvi čovek beogradske policije.

Više tužilaštvo u Beogradu je u prvim danima nakon ubistva saopštilo da je Milić bio u restoranu u društvu "dvojice izvršilaca", te da je telefonom pozvao Nešovića i predložio mu da dođe kako bi raspravili međusobne nesuglasice.

Naveli su i da mu je tada sugerisao da dođe bez ličnog obezbeđenja.

Tužilaštvo je tada objasnilo i da je nakon rasprave, osumnjičeni za ubistvo Saša Vuković, ispalio nekoliko hitaca u Aleksandra Nešovića.

Na osnovu tih tvrdnji, Milić je bio osumnjičen za više krivičnih dela, kako bi prikrio ubistvo.

Nije saopšteno na koji je način učestvovao u tom prikrivanju.

U prvim danima istrage uhapšeno je još devet ljudi. Među njima i trojica policajaca, članova Milićevog obezbeđenja.

U međuvremenu, trajala je potraga za ubijenim Nešovićem. Njegovo telo pronađeno je 21. maja u zakopanom buretu, pedesetak kilometara od Beograda.

'Tužilaštvo samo sebe negiralo'

Iz saopštenja u saopštenje, navodi Tužilaštva su se menjali. Na kraju se došlo do toga da Milić navodno nije pozvao žrtvu, niti je bio u restoranu u momentu ubistva.

Saopštili su da je na osnovu snimaka sa nadzornih kamera, veštačenja telefona Milićevog obezbeđenja, kao i analize iskaza ispitanih svedoka i drugih dokaza, "nesporno i nedvosmisleno" utvrđeno da nije bio u restoranu na Senjaku kada se desilo ubistvo.

Uglješa Bokić objašnjava da nije nemoguće da se tokom istrage dođe do nekih novih saznanja koja bi pobila prvobitne navode iz krivične prijave.

"Ali ovde je problem što je jako mnogo vremena prošlo dok tužilaštvo nije ustanovilo neke stvari koje je moglo da ustanovi za dva dana", napominje.

"Kada su proverili bazne stanice i snimke sa kamera video nadzora ustanovili su da Milić nije bio u restoranu u vreme izvršenja ubistva. Ne postoji opravdanje da im je za to trebalo mesec dana", dodaje.

Protiv Milića je odbačen deo krivične prijave koji se odnosi pomaganje počiniocu ubistva. Desetak dana ranije, optužbi su oslobođeni i policajci iz Milićevog obezbeđenja.

"Tužilaštvo je iz saopštenja u saopštenje samo sebe negiralo i odaje utisak da pokušava na sve načine da umanji političku štetu koju je ovaj slučaj naneo vladajućem režimu", smatra Uglješa Bokić, novinar i bivši policajac.

Šta kaže vlast?

O "šteti" je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Čitav slučaj nazvao je "odvratnim" i "jezivim", ocenjujući da je naneo "ogromnu štetu" državi, zbog "upletenosti lica koja su imala veze sa policijom".

"Mnogo težak slučaj za tužioca i za policiju, siguran sam i uz greške koje su napravljene prilikom uviđaja i svega drugog", rekao je Vučić za Radio Beograd 10. juna.

Dodao je da "niti spada u one koji će da vode hajku protiv Milića, niti u one koji će da ga štite zato što je bio šef beogradske policije tolike godine".

Nastavak istrage

Tužilaštvo je nastavilo istragu u vezi sa sumnjom da Milić nije prijavio ubistvo.

Naveli su da "iz prikupljenih dokaza" sumnjaju da je Milića u noći kada se ubistvo desilo o svemu telefonom obavestio vlasnik restorana, te da bivši šef beogradske policije to "nije prijavio nadležnim organima".

Kasnije je njegov advokat saopštio da je Milić na saslušanju u tužilaštvu izjavio da je "ujutru 13. maja o svim saznanjima upoznao Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd" o čemu je "sačinio i službenu belešku".

MUP Srbije nije za RSE odgovorio da li su ovi Milićevi navodi tačni. RSE je zatražio i reakciju Višeg javnog tužilaštva, ali odgovor nije stigao.

Tužilaštvo je sredinom juna naredilo i proširenje istrage .

Tada su izneli novu detaljnu rekonstrukciju događaja.

Sada kažu da je Aleksandar Nešović je nakon prvog susreta sa Sašom Vukovićem napustio restoran, ali se vratio pošto ga je Vuković telefonom ubedio.

Posle kraće rasprave Vuković je, prema navodima tužilaštva, pucao u Nešovića i ubio ga, a potom je više osumnjičenih pomoglo da se uklone tragovi zločina, telo iznese iz restorana i zakopa u buretu u kom je kasnije pronađeno.

"Kada čitate prva saopštenja, gde je opisan način izvršenja krivičnog dela, i saopštenja nakon odbačaja krivične prijave protiv Milića za pomaganje, kao da su dva događaja koji nemaju veze jedan s drugim", ocenjuje Uglješa Bokić.

"To šta njima padne na pamet, ja mislim da može i (reditelj) Pedro Almodovar da im zavidi. On je genije parodije, ali ovakve vratolomije mu ne bi pale na pamet", komentariše advokat Božo Prelević.

U međuvremenu, privedena su i dva policajca iz Jedinice za zaštitu svedoka, koji su bili i privatno obezbeđenja osumnjičenog za ubistvo Saše Vukovića.

Sumnja se da su u vreme ubistva bili ispred restorana na Senjaku, te da su posle toga pomogli Vukoviću i da nisu prijavili zločin.

Oni su na saslušanju u tužilaštvu negirali krivicu.